Nano Banana के बाद वायरल हुआ 90s Retro Look, कैसे देना है AI Prompt? यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

सोशल मीडिया पर इन दिनों 'नैनो बनाना' के बाद '90s रेट्रो लुक' बहुत वायरल हो रहा है. यह एक ऐसा ट्रेंड है, जहां लोग एआई प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी तस्वीरों को 90 के दशक के लुक में बदल रहे हैं. अगर आप भी अपनी तस्वीरों को रेट्रो टच देना चाहते हैं, तो यहां बताए गए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस फॉलो करें.

एआई ने सोशल मीडिया पर 'नैनो बनाना' के साथ धूम मचा ही रहा था कि इस बीच फोटो का एक और ट्रेंड वायरल होने लगा. दरअसल, अब इंटरनेट पर एक नया ट्रेंड '90s रेट्रो लुक' आया है. इस ट्रेंड में, एआई-जनरेटेड इमेजेज में 90 के दशक का फैशन, हेयरस्टाइल और फोटोग्राफी आपको नजर आएगा. यह क्रिएटिविटी और नॉस्टैल्जिया का एक शानदार उदाहरण है. अगर आप भी इस ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी तस्वीरों को 90 के दशक का वाइब देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सही एआई प्रॉम्प्ट देना जरूरी है, तो आइए हम आपकी तस्वीरों को यहां '90s रेट्रो लुक' में बदलने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं.

तस्वीरों को '90s रेट्रो लुक' देने का सही प्रॉम्प्ट क्या है?

एआई से मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए, आपको अपने प्रॉम्प्ट पर काम करना होगा. आप जितना ज्यादा विस्तार से एआई को प्रॉम्प्ट देंगे, परिणाम उतना ही बेहतर होगा. इसके बाद, आपकी सभी फोटो असली तस्वीरों से अलग नजर आएंगी.

स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

सबसे पहले, आपको एक एआई इमेज जनरेशन प्लेटफॉर्म Gemini ऐप/वेबसाइट पर चुनना होगा.

इस प्लेटफॉर्म पर एक इमेज के साथ एक एआई प्रॉम्प्ट टेक्स्ट डालना होगा.

अपने प्रॉम्प्ट की शुरुआत आपको "90s fashion", "90s retro style" या "vintage 90s aesthetic" जैसे शब्दों से करना होगा.

फिर, उस दशक के खास फैशन का जिक्र करें, जिसमें आप अपनी फोटो देखना चाहते हैं. जैसे "baggy jeans", "denim jacket", "crop top", "flannel shirt", या "oversized blazer".

90 के दशक के हेयरस्टाइल और मेकअप के बारे में भी बताएं. उदाहरण के लिए आप "butterfly clips", "layered haircut", "curtain bangs", या "brown lipstick" जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

अपने प्रॉम्प्ट में आप "film grain", "faded colors", "vintage polaroid" या "low saturation" जैसे शब्द डालें.

इस तरीके से वाक्यांश जोड़कर तस्वीर को और भी प्रामाणिक बनाया जा सकता है.

इसी तरह से आप और भी अलग-अलग फोटो को क्रिएट करके लुक को रेट्रो स्टाइल में क्रिएट कर सकते हैं. आप चाहें तो इसमें अलग-अलग स्टेट के कलर का प्रॉम्प्ट डालकर इसे क्रिएट करें.

