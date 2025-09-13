साबुन-शैंपू से लेकर कॉफी-हॉर्लिक्स तक... GST कट के बाद इन घरेलू चीजों के दाम घटे, इस तारीख से नए रेट होंगे लागू
India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में विराट कोहली भी मौजूद
डोनाल्ड ट्रंप की नाटो देशों से अपील, रूस से तेल खरीदना बंद करें, चीन पर 50-100% टैरिफ लगाने की मांग
Nano Banana के बाद वायरल हुआ 90s Retro Look, कैसे देना है AI Prompt? यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानिए कैसी है दुबई की पिच
2-3 मिनट में हड्डी फिक्स! चीन ने बनाया दुनिया का पहला 'बोन ग्लू', अब नहीं पड़ेगी इम्प्लांट की जरूरत
Wi-Fi कवरेज का झंझट खत्म! 99 रुपये में मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, यहां देखें पूरी डिटेल्स
Disha Patani और Khushboo Patani में कौन हैं ज्यादा पढ़ी-लिखी? दोनों बहनों की कितनी है Net Worth
'ये क्रिकेटर्स की नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन...' पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने की IND vs PAK मैच की कड़ी आलोचना
Bihar Anganwadi Supervisor Vacancy 2025: बिहार में निकली आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती, योग्य उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन
टेक-ऑटो
सोशल मीडिया पर इन दिनों 'नैनो बनाना' के बाद '90s रेट्रो लुक' बहुत वायरल हो रहा है. यह एक ऐसा ट्रेंड है, जहां लोग एआई प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी तस्वीरों को 90 के दशक के लुक में बदल रहे हैं. अगर आप भी अपनी तस्वीरों को रेट्रो टच देना चाहते हैं, तो यहां बताए गए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस फॉलो करें.
एआई ने सोशल मीडिया पर 'नैनो बनाना' के साथ धूम मचा ही रहा था कि इस बीच फोटो का एक और ट्रेंड वायरल होने लगा. दरअसल, अब इंटरनेट पर एक नया ट्रेंड '90s रेट्रो लुक' आया है. इस ट्रेंड में, एआई-जनरेटेड इमेजेज में 90 के दशक का फैशन, हेयरस्टाइल और फोटोग्राफी आपको नजर आएगा. यह क्रिएटिविटी और नॉस्टैल्जिया का एक शानदार उदाहरण है. अगर आप भी इस ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी तस्वीरों को 90 के दशक का वाइब देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सही एआई प्रॉम्प्ट देना जरूरी है, तो आइए हम आपकी तस्वीरों को यहां '90s रेट्रो लुक' में बदलने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं.
एआई से मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए, आपको अपने प्रॉम्प्ट पर काम करना होगा. आप जितना ज्यादा विस्तार से एआई को प्रॉम्प्ट देंगे, परिणाम उतना ही बेहतर होगा. इसके बाद, आपकी सभी फोटो असली तस्वीरों से अलग नजर आएंगी.
यह भी पढ़ें- क्या है Nano Banana Model जो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल? जान लें इस 3D तस्वीर को बनाने का आसान तरीका
इसी तरह से आप और भी अलग-अलग फोटो को क्रिएट करके लुक को रेट्रो स्टाइल में क्रिएट कर सकते हैं. आप चाहें तो इसमें अलग-अलग स्टेट के कलर का प्रॉम्प्ट डालकर इसे क्रिएट करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.