Phone Tips: कार के डैशबोर्ड से लेकर पैंट-शर्ट की जेब तक, इन जगहों पर न करें फोन रखने की गलती; वरना...

अगर आपकी भी आदत है कि आप कहीं पर भी अपना फोन रख देते हैं, तो सावधान हो जाएं. क्योंकि यह आदत आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाने के साथ आपके स्मार्टफोन को भी बर्बाद कर सकती है. चलिए हम आपको बताते हैं कि किन जगहों पर आपको अपना स्मार्टफोन रखने से बचना चाहिए.

स्मार्टफोन के बिना आज के समय में दिन ही अधूरा लगता है. परिवार या दोस्तों से बातचीत करना हो या फिर ऑफिस के काम, हर कुछ के लिए फोन एक जरूरी गैजेट बन गया है. ऐसे में, इसकी सुरक्षा का भी खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें आई जरा सी भी खराबी हमारे कामों को बाधित कर देती है. कुछ लोग स्मार्टफोन के रख-रखाव में भी ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जो मोबाइल को नुकसान पहुंचाती हैं. कई बार गाड़ी चलाते समय कार के डैशबोर्ड पर या सोते समय तकिए के नीचे अपना फोन रख देते हैं, जो कि आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है. इससे आपके हेल्थ को तो नुकसान होगा ही साथ में स्मार्टफोन के ब्लास्ट होने का जोखिम भी ज्यादा होता है. चलिए हम आपको इस लेख में बताते हैं कि आपको किन जगहों पर फोन बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए.

सोते समय तकिए के नीचे न रखें फोन

ज्यादातर लोगों को सोते समय तकिए के नीचे फोन रखने की आदत होती है. हालांकि, ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी होती है. इससे मोबाइल हीट कर सकता है और आग लग सकती है. दरअसल, ऐसा ओवरहीटिंग की वजह से होता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, सोते वक्त फोन को हमेशा 2-3 फीट दूर रखना चाहिए.

कार के डैशबोर्ड पर न करें फोन रखने की गलती

कई लोगों को कार के डैशबोर्ड पर भी फोन रखने की आदत होती है. हालांकि, इससे आपको बचना चाहिए. ऐसा इसलिए, क्योंकि कार के डैशबोर्ड पर सीधी धूप पड़ती है और इससे फोन में ओवरहीटिंग का खतर बढ़ जाता है. इस वजह से आपका मोबाइल ब्लास्ट भी कर सकता है.

शर्ट या पैंट की जेब में न रखें स्मार्टफोन

शर्ट या पैंट की जेब में भी आपको फोन रखने से बचना चाहिए, क्योंकि वे बॉडी के करीब होते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, जब फोन ऑन होता है, तो वायरलेस नेटवर्क से जुड़ा होता है. फोन से निकल्ने वाले रेडिएशन आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है.

बाथरूम में फोन रखने के नुकसान

आजकल लोग बाथरूम में भी अपना फोन यूज करते हैं और इस दौरान फोन को कहीं पर भी रख देते हैं. दरअसल, बाथरूम में बैक्टीरिया या वायरस होता है, जो कि हवा में इतनी देर तक रहता है कि पूरे बाथरूम की सतहों पर फैल जाते हैं. इससे आपके फोन पर भी वायरस आ जाते हैं और आप जब बाद में फोन का यूज करते हैं, तो वे आपके हाथ पर भी लग सकते हैं.

