Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

9/11 in Cricket History:आतंक के लिए ही क्यों याद करें 11 सितंबर, क्रिकेट में भी Ind vs Pak Asia Cup समेत जाने ये खास बातें

ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया

Bihar Murder: घर लौट रहे RJD नेता की गोली मारकर हत्या, भागते हुए CCTV कैमरे में कैद हुए बदमाश

दुनिया के इन 5 देशों में सबसे ज्यादा सोते हैं लोग? जानें किस नंबर पर आता है भारत

Pitru Paksha Ke Upay 2025: पितृपक्ष में इन 3 पौधों के पास जलाएं दीपक, पितरों के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे कष्ट

Rice Water Cubes Benefits: ग्लास जैसी ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर ऐसे लगाएं चावल का पानी, दाग-धब्बों को भी हफ्ते भर में करेगा दूर

Phone Tips: कार के डैशबोर्ड से लेकर पैंट-शर्ट की जेब तक, इन जगहों पर न करें फोन रखने की गलती; वरना...

Chanakya Niti: शांति और सफलता में रोड़ा बनते हैं 3 तरह के लोग, इनसे दूरी बना लेना ही है अच्छा

AIIMS भोपाल की बड़ी कामयाबी! ट्यूमर को हराया, पैर की हड्डी से बनाया नया जबड़ा लगा दिए 13 दांत

नेपाल में आंदोलन की दिशा बदलने वाले 4 चेहरों से मिलिए , रैपर-जज-एंकर-इवेंट मैनेजर की इस चौकड़ी ने हिला दी ओली सरकार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
9/11 in Cricket History:आतंक के लिए ही क्यों याद करें 11 सितंबर, क्रिकेट में भी Ind vs Pak Asia Cup समेत जाने ये खास बातें

आतंक के लिए ही क्यों याद करें 11 सितंबर, क्रिकेट में भी Ind vs Pak Asia Cup समेत जाने ये खास बातें

Bihar Murder: घर लौट रहे RJD नेता की गोली मारकर हत्या, भागते हुए CCTV कैमरे में कैद हुए बदमाश

घर लौट रहे RJD नेता की गोली मारकर हत्या, भागते हुए CCTV कैमरे में कैद हुए बदमाश

Pitru Paksha Ke Upay 2025: पितृपक्ष में इन 3 पौधों के पास जलाएं दीपक, पितरों के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे कष्ट

पितृपक्ष में इन 3 पौधों के पास जलाएं दीपक, पितरों के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे कष्ट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया

ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया

दुनिया के इन 5 देशों में सबसे ज्यादा सोते हैं लोग? जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के इन 5 देशों में सबसे ज्यादा सोते हैं लोग? जानें किस नंबर पर आता है भारत

IIT-NIT से पढ़े बिना OpenAI की टॉप कुर्सी पर पहुंचे Vijaye Raji, जानें किस इंस्टीट्यूट से ली है डिग्री

IIT-NIT से पढ़े बिना OpenAI की टॉप कुर्सी पर पहुंचे Vijaye Raji, जानें किस इंस्टीट्यूट से ली है डिग्री

Homeटेक-ऑटो

टेक-ऑटो

Phone Tips: कार के डैशबोर्ड से लेकर पैंट-शर्ट की जेब तक, इन जगहों पर न करें फोन रखने की गलती; वरना...

अगर आपकी भी आदत है कि आप कहीं पर भी अपना फोन रख देते हैं, तो सावधान हो जाएं. क्योंकि यह आदत आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाने के साथ आपके स्मार्टफोन को भी बर्बाद कर सकती है. चलिए हम आपको बताते हैं कि किन जगहों पर आपको अपना स्मार्टफोन रखने से बचना चाहिए.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 11, 2025, 01:26 PM IST

Phone Tips: कार के डैशबोर्ड से लेकर पैंट-शर्ट की जेब तक, इन जगहों पर न करें फोन रखने की गलती; वरना...
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

स्मार्टफोन के बिना आज के समय में दिन ही अधूरा लगता है. परिवार या दोस्तों से बातचीत करना हो या फिर ऑफिस के काम, हर कुछ के लिए फोन एक जरूरी गैजेट बन गया है. ऐसे में, इसकी सुरक्षा का भी खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें आई जरा सी भी खराबी हमारे कामों को बाधित कर देती है. कुछ लोग स्मार्टफोन के रख-रखाव में भी ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जो मोबाइल को नुकसान पहुंचाती हैं. कई बार गाड़ी चलाते समय कार के डैशबोर्ड पर या सोते समय तकिए के नीचे अपना फोन रख देते हैं, जो कि आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है. इससे आपके हेल्थ को तो नुकसान होगा ही साथ में स्मार्टफोन के ब्लास्ट होने का जोखिम भी ज्यादा होता है. चलिए हम आपको इस लेख में बताते हैं कि आपको किन जगहों पर फोन बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए. 

सोते समय तकिए के नीचे न रखें फोन

ज्यादातर लोगों को सोते समय तकिए के नीचे फोन रखने की आदत होती है. हालांकि, ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी होती है. इससे मोबाइल हीट कर सकता है और आग लग सकती है. दरअसल, ऐसा ओवरहीटिंग की वजह से होता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, सोते वक्त फोन को हमेशा 2-3 फीट दूर रखना चाहिए.

कार के डैशबोर्ड पर न करें फोन रखने की गलती

कई लोगों को कार के डैशबोर्ड पर भी फोन रखने की आदत होती है. हालांकि, इससे आपको बचना चाहिए. ऐसा इसलिए, क्योंकि कार के डैशबोर्ड पर सीधी धूप पड़ती है और इससे फोन में ओवरहीटिंग का खतर बढ़ जाता है. इस वजह से आपका मोबाइल ब्लास्ट भी कर सकता है. 

शर्ट या पैंट की जेब में न रखें स्मार्टफोन 

शर्ट या पैंट की जेब में भी आपको फोन रखने से बचना चाहिए, क्योंकि वे बॉडी के करीब होते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, जब फोन ऑन होता है, तो वायरलेस नेटवर्क से जुड़ा होता है. फोन से निकल्ने वाले रेडिएशन आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. 

बाथरूम में फोन रखने के नुकसान

आजकल लोग बाथरूम में भी अपना फोन यूज करते हैं और इस दौरान फोन को कहीं पर भी रख देते हैं. दरअसल, बाथरूम में बैक्टीरिया या वायरस होता है, जो कि हवा में इतनी देर तक रहता है कि पूरे बाथरूम की सतहों पर फैल जाते हैं. इससे आपके फोन पर भी वायरस आ जाते हैं और आप जब बाद में फोन का यूज करते हैं, तो वे आपके हाथ पर भी लग सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया
ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया
दुनिया के इन 5 देशों में सबसे ज्यादा सोते हैं लोग? जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के इन 5 देशों में सबसे ज्यादा सोते हैं लोग? जानें किस नंबर पर आता है भारत
IIT-NIT से पढ़े बिना OpenAI की टॉप कुर्सी पर पहुंचे Vijaye Raji, जानें किस इंस्टीट्यूट से ली है डिग्री
IIT-NIT से पढ़े बिना OpenAI की टॉप कुर्सी पर पहुंचे Vijaye Raji, जानें किस इंस्टीट्यूट से ली है डिग्री
ये हैं भारत की 5 सबसे पुरानी मिठाई की दुकानें, जानें इनकी 229 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प दास्तां
ये हैं भारत की 5 सबसे पुरानी मिठाई की दुकानें, जानें इनकी 229 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प दास्तां
T20I पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें अब तक किन खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
T20I पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें अब तक किन खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE