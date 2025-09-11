9/11 in Cricket History:आतंक के लिए ही क्यों याद करें 11 सितंबर, क्रिकेट में भी Ind vs Pak Asia Cup समेत जाने ये खास बातें
ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया
Bihar Murder: घर लौट रहे RJD नेता की गोली मारकर हत्या, भागते हुए CCTV कैमरे में कैद हुए बदमाश
दुनिया के इन 5 देशों में सबसे ज्यादा सोते हैं लोग? जानें किस नंबर पर आता है भारत
Pitru Paksha Ke Upay 2025: पितृपक्ष में इन 3 पौधों के पास जलाएं दीपक, पितरों के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे कष्ट
Rice Water Cubes Benefits: ग्लास जैसी ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर ऐसे लगाएं चावल का पानी, दाग-धब्बों को भी हफ्ते भर में करेगा दूर
Phone Tips: कार के डैशबोर्ड से लेकर पैंट-शर्ट की जेब तक, इन जगहों पर न करें फोन रखने की गलती; वरना...
Chanakya Niti: शांति और सफलता में रोड़ा बनते हैं 3 तरह के लोग, इनसे दूरी बना लेना ही है अच्छा
AIIMS भोपाल की बड़ी कामयाबी! ट्यूमर को हराया, पैर की हड्डी से बनाया नया जबड़ा लगा दिए 13 दांत
नेपाल में आंदोलन की दिशा बदलने वाले 4 चेहरों से मिलिए , रैपर-जज-एंकर-इवेंट मैनेजर की इस चौकड़ी ने हिला दी ओली सरकार
टेक-ऑटो
अगर आपकी भी आदत है कि आप कहीं पर भी अपना फोन रख देते हैं, तो सावधान हो जाएं. क्योंकि यह आदत आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाने के साथ आपके स्मार्टफोन को भी बर्बाद कर सकती है. चलिए हम आपको बताते हैं कि किन जगहों पर आपको अपना स्मार्टफोन रखने से बचना चाहिए.
स्मार्टफोन के बिना आज के समय में दिन ही अधूरा लगता है. परिवार या दोस्तों से बातचीत करना हो या फिर ऑफिस के काम, हर कुछ के लिए फोन एक जरूरी गैजेट बन गया है. ऐसे में, इसकी सुरक्षा का भी खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें आई जरा सी भी खराबी हमारे कामों को बाधित कर देती है. कुछ लोग स्मार्टफोन के रख-रखाव में भी ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जो मोबाइल को नुकसान पहुंचाती हैं. कई बार गाड़ी चलाते समय कार के डैशबोर्ड पर या सोते समय तकिए के नीचे अपना फोन रख देते हैं, जो कि आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है. इससे आपके हेल्थ को तो नुकसान होगा ही साथ में स्मार्टफोन के ब्लास्ट होने का जोखिम भी ज्यादा होता है. चलिए हम आपको इस लेख में बताते हैं कि आपको किन जगहों पर फोन बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए.
ज्यादातर लोगों को सोते समय तकिए के नीचे फोन रखने की आदत होती है. हालांकि, ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी होती है. इससे मोबाइल हीट कर सकता है और आग लग सकती है. दरअसल, ऐसा ओवरहीटिंग की वजह से होता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, सोते वक्त फोन को हमेशा 2-3 फीट दूर रखना चाहिए.
कई लोगों को कार के डैशबोर्ड पर भी फोन रखने की आदत होती है. हालांकि, इससे आपको बचना चाहिए. ऐसा इसलिए, क्योंकि कार के डैशबोर्ड पर सीधी धूप पड़ती है और इससे फोन में ओवरहीटिंग का खतर बढ़ जाता है. इस वजह से आपका मोबाइल ब्लास्ट भी कर सकता है.
शर्ट या पैंट की जेब में भी आपको फोन रखने से बचना चाहिए, क्योंकि वे बॉडी के करीब होते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, जब फोन ऑन होता है, तो वायरलेस नेटवर्क से जुड़ा होता है. फोन से निकल्ने वाले रेडिएशन आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है.
आजकल लोग बाथरूम में भी अपना फोन यूज करते हैं और इस दौरान फोन को कहीं पर भी रख देते हैं. दरअसल, बाथरूम में बैक्टीरिया या वायरस होता है, जो कि हवा में इतनी देर तक रहता है कि पूरे बाथरूम की सतहों पर फैल जाते हैं. इससे आपके फोन पर भी वायरस आ जाते हैं और आप जब बाद में फोन का यूज करते हैं, तो वे आपके हाथ पर भी लग सकते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.