OpenAI ने लॉन्च किया इमेज बनाने वाला नया AI मॉडल, भारतीयों के लिए पेश किए कई फीचर्स, जानिए इसकी खासियत

ओपनएआई ने ChatGPT Images लॉन्च किया है, जो गूगल के Nano Banana को टक्कर देगा. इसमें भारतीयों के लिए साड़ी और देसी लैंडस्केप जैसे विशेष स्टाइल दिए गए हैं.

Pragya Bharti

Updated : Dec 17, 2025, 11:38 AM IST

OpenAI ने लॉन्च किया इमेज बनाने वाला नया AI मॉडल, भारतीयों के लिए पेश किए कई फीचर्स, जानिए इसकी खासियत
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जंग तेज हो गई है. गूगल के वायरल Nano Banana फीचर की लोकप्रियता को देखते हुए अब OpenAI ने अपना नया फ्लैगशिप इमेज जनरेशन मॉडल ChatGPT Images पेश कर दिया है. यह टूल न केवल हाई-क्वालिटी फोटो बनाता है, बल्कि इसमें भारतीय यूजर्स की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है.

ChatGPT Images की खासियत

ओपनएआई ने इस नए मॉडल को भारतीयों की सांस्कृतिक पसंद से जोड़ते हुए कई डेडिकेटेड स्टाइल्स पेश किए हैं. यूजर्स अब अपनी साधारण तस्वीरों को पारंपरिक भारतीय साड़ी लुक में बदल सकते हैं. इसमें सिल्क, शिफॉन और रेट्रो बॉलीवुड स्टाइल जैसे विकल्प मौजूद हैं. इस फीचर की मदद से आप भारतीय परिवेश, जैसे पुराने महल, गाँव के दृश्य या वाराणसी के घाटों जैसे बैकग्राउंड वाली तस्वीरें जनरेट कर सकते हैं. गूगल के 'नैनो बनाना' की तरह यह भी यूजर्स की फोटो को 3D सुपरहीरो या एक्शन फिगर में बदलने की क्षमता रखता है.

इसे कैसे इस्तेमाल करें?

  • अपने ChatGPT ऐप या वेब इंटरफेस पर जाएं.
  • इमेज जनरेशन का विकल्प चुनें.
  • "Sari Style" या "Indian Heritage Background" जैसे कीवर्ड का उपयोग करके अपना प्रॉम्प्ट लिखें.
  • कुछ ही सेकंड में आपकी कस्टमाइज्ड इमेज तैयार हो जाएगी.

