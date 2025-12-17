OpenAI ने लॉन्च किया इमेज बनाने वाला नया AI मॉडल, भारतीयों के लिए पेश किए कई फीचर्स, जानिए इसकी खासियत

संभल की मासूमों की DM ने सुनी गुहार, 24 घंटे के अंदर छत से तारों को हटाया गया, वीडियो वायरल होने के बाद हुआ एक्शन, दो बच्चियों ने की थी तार हटाने की अपील | यूपी- शामली में पत्नी और 2 बेटियों की हत्या, आरोपी फारूक को गिरफ्तार किया गया, पत्नी,बेटियों के बुर्का ना पहनने से नाराज था, हत्या के बाद तीनों के शव घर में दफनाए | जम्मू-कश्मीर के सांबा में दिखे 3 संदिग्ध, पुलिस ने इलाके में शुरू किया सर्च ऑपरेशन
टेक-ऑटो
ओपनएआई ने ChatGPT Images लॉन्च किया है, जो गूगल के Nano Banana को टक्कर देगा. इसमें भारतीयों के लिए साड़ी और देसी लैंडस्केप जैसे विशेष स्टाइल दिए गए हैं.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जंग तेज हो गई है. गूगल के वायरल Nano Banana फीचर की लोकप्रियता को देखते हुए अब OpenAI ने अपना नया फ्लैगशिप इमेज जनरेशन मॉडल ChatGPT Images पेश कर दिया है. यह टूल न केवल हाई-क्वालिटी फोटो बनाता है, बल्कि इसमें भारतीय यूजर्स की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है.
ओपनएआई ने इस नए मॉडल को भारतीयों की सांस्कृतिक पसंद से जोड़ते हुए कई डेडिकेटेड स्टाइल्स पेश किए हैं. यूजर्स अब अपनी साधारण तस्वीरों को पारंपरिक भारतीय साड़ी लुक में बदल सकते हैं. इसमें सिल्क, शिफॉन और रेट्रो बॉलीवुड स्टाइल जैसे विकल्प मौजूद हैं. इस फीचर की मदद से आप भारतीय परिवेश, जैसे पुराने महल, गाँव के दृश्य या वाराणसी के घाटों जैसे बैकग्राउंड वाली तस्वीरें जनरेट कर सकते हैं. गूगल के 'नैनो बनाना' की तरह यह भी यूजर्स की फोटो को 3D सुपरहीरो या एक्शन फिगर में बदलने की क्षमता रखता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से