iPhone-Samsung-Google Pixel को कड़ी टक्कर देगा OnePlus15, फोन खतरनाक फीचर्स से है लैस... 

चीन में वनप्लस 15 की लॉन्चिंग से पहले कंपनी ने फोन के कई स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किया है और पुष्टि की है कि यह अपने पिछले मॉडल वनप्लस 13 की तुलना में 10 नए अपग्रेड्स पेश करेगा.

चीनी स्मार्टफोन निर्माता ने बताया है कि उसका फ्लैगशिप फोन धूल और पानी से बचाव के लिए कई IP रेटिंग्स के साथ आएगा. फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 प्रोसेसर होगा, जिसे एक नए गेमिंग चिप के साथ जोड़ा जाएगा. इसके अलावा, इसमें 1.5K रेजोल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट वाला नवीनतम BOE फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले होगा.

क्या है वनप्लस 15 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

वीबो पर एक पोस्ट में, चीनी स्मार्टफोन निर्माता ने आगामी फ्लैगशिप वनप्लस 15 में मिलने वाले 10 नए अपग्रेड्स का खुलासा किया है. गौरतलब है कि इनमें से कुछ स्पेसिफिकेशन्स पहले से ही ज्ञात थे.

अब, कंपनी ने पुष्टि की है कि हैंडसेट IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग्स के साथ आएगा, जो धूल और पानी के प्रवेश से बचाव प्रदान करता है.

इसके अलावा, फोन नए 'फेंगची गेम कोर' चिप (चीनी से अनुवादित) से लैस होगा, जिसे क्वालकॉम के नवीनतम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 SoC के साथ जोड़ा जाएगा.

टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, स्मार्टफोन में एक नया 'ग्लेशियर सिस्टम कूलिंग' भी होगा. यह चीन में Android 16-आधारित ColorOS 16 पर भी चलेगा. हालांकि, भारत में, यह फ़ोन OxygenOS 16 पर चलेगा, जो Android 16 पर ही आधारित है.

OnePlus 15 में तीसरी पीढ़ी का 1.5K BOE फ्लेक्सिबल ओरिएंटल OLED डिस्प्ले भी होगा. स्क्रीन 165Hz की अधिकतम रिफ्रेश रेट देने में सक्षम होगी, साथ ही यह उपयोग के आधार पर 60Hz, 90Hz, 120Hz और 144Hz पर भी काम करेगी.

इसमें 7300 mAh की ग्लेशियर बैटरी होगी, जो 120W सुपर फ्लैश चार्ज वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस फ्लैश चार्ज सपोर्ट के साथ आएगी. वनप्लस 15 में 50-मेगापिक्सल सोनी प्राइमरी शूटर और 50-मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ एक नया डिज़ाइन किया गया स्क्वायर ट्रिपल-रियर कैमरा सेटअप होगा, जो 3.5x ऑप्टिकल ज़ूम प्रदान करेगा.

ध्यान रहे कि यह वनप्लस के नए डिटेलमैक्स इमेज इंजन के साथ आने वाला पहला फोन होगा. इसके अलावा, वनप्लस 15 में 'लुमो निंगगुआंग इमेजिंग सिस्टम' भी होगा. इसमें एक सममित डुअल-स्पीकर सेटअप भी होगा। सुरक्षा के लिए, वनप्लस 15 में एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा.