टेक-ऑटो

अगर व्हाट्सएप पर आए Happy New Year 2026 का मैसेज तो हो जाए सावधान, वरना खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट

न्यू ईयर पर सभी लोग अपने चाहने वाले को मैसेज करते हैं. ऐसे में, कई बार कुछ मैसेज फ्रॉड के लिए भी भेजे जाते हैं. अगर आपके फोन के व्हाट्सएप पर हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज आए तो उसका जवाब देने से पहले रुक जाएं...

Pragya Bharti

Updated : Dec 31, 2025, 04:51 PM IST

अगर व्हाट्सएप पर आए Happy New Year 2026 का मैसेज तो हो जाए सावधान, वरना खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट
Whatsapp Scam Alert: साल 2026 का आगमन अब से चंद घंटे में होने वाला है. नए साल का जश्न पूरी दुनिया में शुरू भी हो चुका है. न्यू ईयर को देखते हुए सभी लोग अपने चाहने वाले को मैसेज करने लगे हैं. इस खास मौके पर लोग अपने सभी सगे-सबंधियों व्हाट्सएप पर हैप्पी न्यूज ईयर का मैसेज जरूर लिखते हैं. हालांकि इस बार अगर आपके फोन के व्हाट्सएप पर अगर हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज आए तो उसका जवाब देने से पहले रुक जाए नहीं तो आपकी ये गलती आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरह खाली कर सकता है.

न्यू ईयर की शुभकामनाओं से रहे सावधान

जी हां, अगर आपके मोबाइल पर किसी अंजान नंबर से हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज आ रहा है और साथ में कोई लिंक या वेबसाइट का लिंक दिया हो तो ये एक फिशिंग स्कैम हो सकता है. इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपके व्यक्ति डाला या बैंकिंग डिटेल्स चोरी हो जाए.

इसके साथ ही धोखाधड़ी के जरिए आपकी बैंकिंग जानकारी चुराकर स्कैमर एक झटके में आपके खाते को खाली कर सकते हैं. यदि आपके फोन में ऐसा कोई भी संदिग्ध मैसेज आए तो उसे बिल्कुल अनदेखा ना करें और इसे लेकर तुरंत रिपोर्ट करें. हम आपको आज बताएंगे कैसे आप इससे बचकर रह सकते हैं.

अंजान नंबर से आए लिंक पर ना करें क्लिक

अगर आपके फोन पर कभी भी कोई अंजान नंबर से मैसेज आए जिसमें लिंक या वेबसाइट का पता हो तो उसे बिना जांचे बिल्कुल क्लिक ना करें.

व्यक्तिगत जानकारी कभी ना करें शेयर

इसके अलावा अगर कोई अंजान नंबर से मैसेज या कॉल कर आपसे व्यक्तिगत जानकारी मांगे तो वो भी कभी शेयर नहीं करना चाहिए.

अपने फोन और ऐप को रखें अपडेट

अपने फोन और ऐप को हमेशा अपडेट रखें. जिससे आप संभावित सिक्योरिटी रिस्क से बच सके. कई बार ऐप अपडेट नहीं होने की वजह से लोग स्कैम का शिकार हो जाते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

