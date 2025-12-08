आधार को लेकर आ रहे हैं नए नियम, अब 'इन' लोगों ने कराई फोटोकॉपी तो खैर नहीं ...

खबर है कि होटल और इवेंट ऑर्गनाइज़र जैसी कंपनियों को कस्टमर के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने और उन्हें फिजिकल फॉर्म में स्टोर करने से रोकने के लिए एक नया नियम जल्द ही पब्लिश किया जाएगा.

आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इस बात को बल दिया है कि होटल और इवेंट ऑर्गनाइज़र जैसी कंपनियों को कस्टमर के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने और उन्हें फिजिकल फॉर्म में स्टोर करने से रोकने के लिए एक नया नियम जल्द ही पब्लिश किया जाएगा. ध्यान रहे कि इस तरह के तरीके मौजूदा आधार एक्ट के खिलाफ हैं. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के CEO भुवनेश कुमार ने PTI से बात की है और आधार को लेकर कई ज़रूरी बातें की हैं.

भुवनेश कुमार के अनुसार अथॉरिटी ने एक नए नियम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत आधार-बेस्ड वेरिफिकेशन चाहने वाली कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा. इससे उन्हें QR कोड स्कैन करके या अभी बन रहे नए आधार ऐप से कनेक्ट करके पहचान वेरिफिकेशन करने वाली नई टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा.

कुमार ने यह भी कहा है कि, 'नए नियम को अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे नोटिफाई किया जाएगा. यह होटल, इवेंट ऑर्गनाइज़र जैसी ऑफलाइन वेरिफिकेशन चाहने वाली कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी करेगा. इसका मकसद पेपर-बेस्ड आधार वेरिफिकेशन को रोकना है.'

माना जा रहा है कि नए वेरिफिकेशन प्रोसेस से सेंट्रल आधार डेटाबेस से कनेक्ट होने वाले इंटरमीडिएट सर्वर के डाउनटाइम के कारण सर्विस में आने वाली दिक्कतों को हल करने की उम्मीद है.

अधिकारी के मुताबिक, ऑफ़लाइन वेरिफ़िकेशन चाहने वाली एंटिटीज़ को एक API (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस) का एक्सेस दिया जाएगा, जिससे वे बिना रुकावट आधार वेरिफ़िकेशन के लिए अपने सिस्टम को अपडेट कर सकेंगी.

ध्यान रहे कि UIDAI अभी एक नए ऐप की बीटा-टेस्टिंग कर रहा है जिसे ऐप-टू-ऐप वेरिफ़िकेशन को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस तरीके से हर ट्रांज़ैक्शन के लिए सेंट्रल आधार डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट होने की ज़रूरत खत्म हो जाती है.

नया ऐप कई तरह से काम करता है और इसे एयरपोर्ट और दुकानों सहित अलग-अलग टचपॉइंट पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां खास प्रोडक्ट्स के लिए उम्र वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है.

कुमार के मुताबिक, 'वेरिफ़िकेशन में आसानी से बिना कागज़ के ऑफ़लाइन वेरिफ़िकेशन बेहतर होगा, साथ ही यूज़र्स की प्राइवेसी बनी रहेगी या उनके आधार डेटा के गलत इस्तेमाल के लिए लीक होने का कोई खतरा नहीं होगा.'

वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि नए ऐप से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज़ को बेहतर बनाने की उम्मीद है, जो 18 महीनों में पूरी तरह से चालू हो जाएगा.

इसके अलावा, यह ऐप यूज़र्स को सीधे एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने और परिवार के उन सदस्यों को भी उसी ऐप में जोड़ने की सुविधा देगा जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है.