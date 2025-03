आपने अक्सर हॉलीवुड की कई साइंस-फिक्शन फिल्मों के सुपरहीरोज को एक खास तरह का हाईटेक चश्मा पहने देखा होगा जो उनके हर कमांड को फॉलो करता है. यह हाईटेक चश्मा एक ही कमांड पर किसी भी चीज की पूरी जानकारी दे देता है, वीडियो बनाता है, फोटो खींचता है और किसी को कॉल भी कर सकता है. हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ऐसा ही चश्मा पहने नजर आए. केंद्रीय मंत्री का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आइए यहां जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या हैं इस हाईटेक चश्मे की खूबियां.



ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहना हाईटेक चश्मा

हाल ही में स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी आकर्षक उपस्थिति से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. वे अपने क्लासिक सूट के साथ रे-बैन मेटा एआई चश्मा पहने नजर आए. मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह हाईटेक चश्मा मेटा और रे-बैन ने मिलकर बनाया है. केंद्रीय मंत्री ने इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है, जो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है.

Had an insightful time trying out the AI-enabled Ray-Ban @Meta glasses at the #MWC25. pic.twitter.com/Oqogm47tsZ