FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को शाहीन के संपर्क में रहीं 19 महिलाओं की तलाश | बिहारः नई सरकार में बीजेपी और जेडीयू के 14-14 मंत्री होंगे- सूत्र

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
चाय बनाने का सही तरीका क्या है? अदरक वाली चाय बनाते समय आप पहले दूध डालते हैं या अदरक?

चाय बनाने का सही तरीका क्या है? अदरक वाली चाय बनाते समय आप पहले दूध डालते हैं या अदरक?

IND vs SA: दूसरे टेस्ट में इतिहास रच सकते हैं जसप्रीत बुमराह, खतरे में इस दिग्गज का रिकॉर्ड

IND vs SA: दूसरे टेस्ट में इतिहास रच सकते हैं जसप्रीत बुमराह, खतरे में इस दिग्गज का रिकॉर्ड

फोन एक, चलेंगे WhatsApp अनेक, आ रहा है वो फीचर, जिसके इंतजार में थे कई यूजर्स

फोन एक, चलेंगे WhatsApp अनेक, आ रहा है वो फीचर, जिसके इंतजार में थे कई यूजर्स

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ATM Safety Hack: दो बार कैंसिल बटन दबाने से रुक जाती है हैकिंग? जान लीजिए इस दावे के पीछे का राज़

ATM Safety Hack: दो बार कैंसिल बटन दबाने से रुक जाती है हैकिंग? जान लीजिए इस दावे के पीछे का राज़

दुनिया के इन देशों में तेजी से बढ़ रहा है बांझपन, जानिए कैसी है भारत की स्थिति

दुनिया के इन देशों में तेजी से बढ़ रहा है बांझपन, जानिए कैसी है भारत की स्थिति

भारत का पहला शहर जहां नहीं है एक भी ट्रैफिक लाइट, जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे आप

भारत का पहला शहर जहां नहीं है एक भी ट्रैफिक लाइट, जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Homeटेक-ऑटो

टेक-ऑटो

फोन एक, चलेंगे WhatsApp अनेक, आ रहा है वो फीचर, जिसके इंतजार में थे कई यूजर्स

व्हाट्सएप जल्द ही iOS उपयोगकर्ताओं को एक ही डिवाइस पर व्यक्तिगत और कार्य खातों तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे सुरक्षा से समझौता किए बिना सुविधा और संगठन में सुधार होगा.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 19, 2025, 01:53 PM IST

फोन एक, चलेंगे WhatsApp अनेक, आ रहा है वो फीचर, जिसके इंतजार में थे कई यूजर्स
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

WhatsApp iOS पर मल्टी-अकाउंट सपोर्ट का परीक्षण कर रहा है, क्योंकि यह उन यूजर्स द्वारा अनुरोधित एक फ़ीचर लाने की तैयारी कर रहा है जो एक ही डिवाइस पर एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर का उपयोग करके WhatsApp एक्सेस करना चाहते हैं. एक से ज़्यादा अकाउंट के लिए सपोर्ट iPhone यूजर्स को एक ही ऐप पर दूसरा WhatsApp अकाउंट जोड़ने और उस पर स्विच करने की सुविधा देगा, जो पहले Android या WhatsApp Business जैसे वैकल्पिक तरीकों तक ही सीमित था.

प्रत्येक अकाउंट अपनी चैट, सूचनाएं  और गोपनीयता सेटिंग्स बनाए रखेगा, और दूसरे अकाउंट को लॉग आउट किए बिना तुरंत स्विच हो जाएगा.

iOS के लिए WhatsApp बीटा ने मल्टीपल अकाउंट के लिए शुरुआती सपोर्ट किया पेश 

फ़ीचर ट्रैकर WABetaInfo की एक पोस्ट के अनुसार, यह विकल्प उन चुनिंदा परीक्षकों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने पहले के डेवलपमेंट बिल्ड के बाद अपने iPhone पर iOS 25.34.10.72 के लिए WhatsApp बीटा इंस्टॉल किया है.

ऐप की सेटिंग में एक नया अकाउंट लिस्ट सेक्शन कथित तौर पर उपयोगकर्ताओं को दो अकाउंट जोड़ने की अनुमति देता है, चाहे वह एक नया नंबर हो, एक मौजूदा WhatsApp अकाउंट हो या QR कोड के ज़रिए लिंक किया गया एक कम्पेनियन अकाउंट हो.

चैट बैकअप और गोपनीयता नियंत्रण सहित सभी डेटा प्रत्येक प्रोफ़ाइल के लिए अलग-अलग रहता है. व्हाट्सएप ने कथित तौर पर नोटिफिकेशन के काम करने के तरीके को भी अपडेट किया है.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर संदेश किसी निष्क्रिय अकाउंट पर आता है, तब भी अलर्ट दिखाई देते हैं और प्रत्येक नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि वह किस अकाउंट को मिला है.

उपयोगकर्ता अकाउंट सूची के माध्यम से या सेटिंग्स टैब को दबाकर रखने या उस पर दो बार टैप करने जैसे शॉर्टकट का उपयोग करके अकाउंट बदल सकते हैं. एक छोटा टोस्ट नोटिफिकेशन स्विच की पुष्टि करता है.

WABetaInfo के अनुसार, लॉक किए गए अकाउंट पर स्विच करते समय मल्टी-अकाउंट फीचर ऐप लॉक (फेस आईडी, टच आईडी या पासकोड प्रमाणीकरण के साथ) को भी सपोर्ट करता है.

सेटिंग्स मेनू के माध्यम से अकाउंट हटाए जा सकते हैं और बाद में फिर से जोड़े जा सकते हैं, व्हाट्सएप तेज़ लॉगिन के लिए पहले इस्तेमाल किए गए फ़ोन नंबरों को याद रखता है.

WhatsApp अंततः iPhone यूजर्स को एक ही ऐप में व्यक्तिगत और कार्यालय दोनों नंबरों को प्रबंधित करने का एक अधिक सुव्यवस्थित तरीका प्रदान करेगा, जिससे सुरक्षा से समझौता किए बिना बेहतर व्यवस्था और सुविधा सुनिश्चित होगी.

यह सुविधा वर्तमान में iOS बीटा परीक्षकों के एक छोटे समूह तक ही सीमित है, और भविष्य के अपडेट में इसके व्यापक रोलआउट की उम्मीद है.

गौरतलब है कि WhatsApp ने 2023 में Android पर मल्टी-अकाउंट सपोर्ट का परीक्षण शुरू किया था, और तब से यह सुविधा व्यापक रूप से उपलब्ध हो गई है.

कंपनी द्वारा मल्टी-अकाउंट एक्सेस के लिए सपोर्ट पूरी तरह से रोल आउट करने के बाद, Android यूजर्स ऐप क्लोनिंग, थर्ड-पार्टी टूल्स या अलग फ़ोन का उपयोग किए बिना सीधे ऐप में दूसरा नंबर जोड़ सकते हैं. यह सुविधा जल्द ही भविष्य के अपडेट के साथ iOS पर WhatsApp में भी उपलब्ध होगी.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
चाय बनाने का सही तरीका क्या है? अदरक वाली चाय बनाते समय आप पहले दूध डालते हैं या अदरक?
चाय बनाने का सही तरीका क्या है? अदरक वाली चाय बनाते समय आप पहले दूध डालते हैं या अदरक?
IND vs SA: दूसरे टेस्ट में इतिहास रच सकते हैं जसप्रीत बुमराह, खतरे में इस दिग्गज का रिकॉर्ड
IND vs SA: दूसरे टेस्ट में इतिहास रच सकते हैं जसप्रीत बुमराह, खतरे में इस दिग्गज का रिकॉर्ड
फोन एक, चलेंगे WhatsApp अनेक, आ रहा है वो फीचर, जिसके इंतजार में थे कई यूजर्स
फोन एक, चलेंगे WhatsApp अनेक, आ रहा है वो फीचर, जिसके इंतजार में थे कई यूजर्स
7 साल में अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने कैसे कमाए 415 करोड़ रुपये? दुबई से लिंक की खबर में कितनी सच्चाई
7 साल में अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने कैसे कमाए 415 करोड़ रुपये? दुबई से लिंक की खबर में कितनी सच्चाई
RRB Group D Exam City Slip 2025: रेलवे ने जारी की ग्रुप डी परीक्षा की सिटी स्लिप, rrbapply.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड
रेलवे ने जारी की ग्रुप डी परीक्षा की सिटी स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ATM Safety Hack: दो बार कैंसिल बटन दबाने से रुक जाती है हैकिंग? जान लीजिए इस दावे के पीछे का राज़
ATM Safety Hack: दो बार कैंसिल बटन दबाने से रुक जाती है हैकिंग? जान लीजिए इस दावे के पीछे का राज़
दुनिया के इन देशों में तेजी से बढ़ रहा है बांझपन, जानिए कैसी है भारत की स्थिति
दुनिया के इन देशों में तेजी से बढ़ रहा है बांझपन, जानिए कैसी है भारत की स्थिति
भारत का पहला शहर जहां नहीं है एक भी ट्रैफिक लाइट, जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे आप
भारत का पहला शहर जहां नहीं है एक भी ट्रैफिक लाइट, जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे आप
Uric Acid Control Vegetables: हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देंगी ये सब्जियां, जोड़ों के दर्द से लेकर सूजन तक हो जाएगी खत्म
हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देंगी ये सब्जियां, जोड़ों के दर्द से लेकर सूजन तक हो जाएगी खत्म
किताबी कीड़ा हैं दुनिया के ये 5 देश, पढ़ने पर खर्च करते हैं सबसे ज्यादा वक्त
किताबी कीड़ा हैं दुनिया के ये 5 देश, पढ़ने पर खर्च करते हैं सबसे ज्यादा वक्त
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE