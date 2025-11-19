फोन एक, चलेंगे WhatsApp अनेक, आ रहा है वो फीचर, जिसके इंतजार में थे कई यूजर्स

व्हाट्सएप जल्द ही iOS उपयोगकर्ताओं को एक ही डिवाइस पर व्यक्तिगत और कार्य खातों तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे सुरक्षा से समझौता किए बिना सुविधा और संगठन में सुधार होगा.

WhatsApp iOS पर मल्टी-अकाउंट सपोर्ट का परीक्षण कर रहा है, क्योंकि यह उन यूजर्स द्वारा अनुरोधित एक फ़ीचर लाने की तैयारी कर रहा है जो एक ही डिवाइस पर एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर का उपयोग करके WhatsApp एक्सेस करना चाहते हैं. एक से ज़्यादा अकाउंट के लिए सपोर्ट iPhone यूजर्स को एक ही ऐप पर दूसरा WhatsApp अकाउंट जोड़ने और उस पर स्विच करने की सुविधा देगा, जो पहले Android या WhatsApp Business जैसे वैकल्पिक तरीकों तक ही सीमित था.

प्रत्येक अकाउंट अपनी चैट, सूचनाएं और गोपनीयता सेटिंग्स बनाए रखेगा, और दूसरे अकाउंट को लॉग आउट किए बिना तुरंत स्विच हो जाएगा.

iOS के लिए WhatsApp बीटा ने मल्टीपल अकाउंट के लिए शुरुआती सपोर्ट किया पेश

फ़ीचर ट्रैकर WABetaInfo की एक पोस्ट के अनुसार, यह विकल्प उन चुनिंदा परीक्षकों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने पहले के डेवलपमेंट बिल्ड के बाद अपने iPhone पर iOS 25.34.10.72 के लिए WhatsApp बीटा इंस्टॉल किया है.

ऐप की सेटिंग में एक नया अकाउंट लिस्ट सेक्शन कथित तौर पर उपयोगकर्ताओं को दो अकाउंट जोड़ने की अनुमति देता है, चाहे वह एक नया नंबर हो, एक मौजूदा WhatsApp अकाउंट हो या QR कोड के ज़रिए लिंक किया गया एक कम्पेनियन अकाउंट हो.

चैट बैकअप और गोपनीयता नियंत्रण सहित सभी डेटा प्रत्येक प्रोफ़ाइल के लिए अलग-अलग रहता है. व्हाट्सएप ने कथित तौर पर नोटिफिकेशन के काम करने के तरीके को भी अपडेट किया है.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर संदेश किसी निष्क्रिय अकाउंट पर आता है, तब भी अलर्ट दिखाई देते हैं और प्रत्येक नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि वह किस अकाउंट को मिला है.

उपयोगकर्ता अकाउंट सूची के माध्यम से या सेटिंग्स टैब को दबाकर रखने या उस पर दो बार टैप करने जैसे शॉर्टकट का उपयोग करके अकाउंट बदल सकते हैं. एक छोटा टोस्ट नोटिफिकेशन स्विच की पुष्टि करता है.

WABetaInfo के अनुसार, लॉक किए गए अकाउंट पर स्विच करते समय मल्टी-अकाउंट फीचर ऐप लॉक (फेस आईडी, टच आईडी या पासकोड प्रमाणीकरण के साथ) को भी सपोर्ट करता है.

सेटिंग्स मेनू के माध्यम से अकाउंट हटाए जा सकते हैं और बाद में फिर से जोड़े जा सकते हैं, व्हाट्सएप तेज़ लॉगिन के लिए पहले इस्तेमाल किए गए फ़ोन नंबरों को याद रखता है.

WhatsApp अंततः iPhone यूजर्स को एक ही ऐप में व्यक्तिगत और कार्यालय दोनों नंबरों को प्रबंधित करने का एक अधिक सुव्यवस्थित तरीका प्रदान करेगा, जिससे सुरक्षा से समझौता किए बिना बेहतर व्यवस्था और सुविधा सुनिश्चित होगी.

यह सुविधा वर्तमान में iOS बीटा परीक्षकों के एक छोटे समूह तक ही सीमित है, और भविष्य के अपडेट में इसके व्यापक रोलआउट की उम्मीद है.

गौरतलब है कि WhatsApp ने 2023 में Android पर मल्टी-अकाउंट सपोर्ट का परीक्षण शुरू किया था, और तब से यह सुविधा व्यापक रूप से उपलब्ध हो गई है.

कंपनी द्वारा मल्टी-अकाउंट एक्सेस के लिए सपोर्ट पूरी तरह से रोल आउट करने के बाद, Android यूजर्स ऐप क्लोनिंग, थर्ड-पार्टी टूल्स या अलग फ़ोन का उपयोग किए बिना सीधे ऐप में दूसरा नंबर जोड़ सकते हैं. यह सुविधा जल्द ही भविष्य के अपडेट के साथ iOS पर WhatsApp में भी उपलब्ध होगी.