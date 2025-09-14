Add DNA as a Preferred Source
Facial Hair Treatment: सिर्फ 15 मिनट में हटा देगा चेहरे से अनचाहे बाल, बस आजमा लें इन 3 में से कोई एक घरेलू उपाय

IND vs PAK मुकाबले से पहले तेजी से वायरल हो रहा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का यह वीडियो, सोशल मीडिया पर दिखा जबरदस्त रिएक्शन

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान में किसकी होगी जीत? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

Migraine Relief: माइग्रेन के दर्द से हो जाते हैं बेचैन? तो आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं ये 3 घरेलू नुस्खे

India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान मैच में ये 7 खिलाड़ी एक दूसरे के लिए बन सकते हैं खतरा, पलट सकते हैं हारी हुई बाजी

मिलिए दुनिया के 5 अनोखे जीवों से, जिनमें दिल नहीं फिर भी धड़कती है जिंदगी

शिव भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं; असम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया कौन है मेरा मालिक

LPG कनेक्‍शन को कैसे करें आधार से लिंक? सब्सिडी के लिए जानिए स्‍टेप बाय स्‍टेप प्रोसेस

रेखा ने अमिताभ बच्चन को खुश करने के लिए छोड़ दी थी अपनी ये फेवरेट चीज, ' सालों बाद खुले कई राज

दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा, DDA ने निकाली बंपर वैकेंसी

LPG कनेक्‍शन को कैसे करें आधार से लिंक? सब्सिडी के लिए जानिए स्‍टेप बाय स्‍टेप प्रोसेस

अगर आपकी सलाना आय 10 लाख रुपये से कम है, तो आप LPG कनेक्शन पर सब्सिडी पाने के हकदार माने जाएंगे. हालांकि, इसका लुत्फ उठाने के लिए आपको अपने LPG कनेक्शन को आधार से लिंक करना बेहद जरूरी है. आइए, इस आर्टिकल में हम आपको ऑनलाइन आधार से LPG को लिंक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 14, 2025, 03:16 PM IST

LPG कनेक्‍शन को कैसे करें आधार से लिंक? सब्सिडी के लिए जानिए स्‍टेप बाय स्‍टेप प्रोसेस
बैंक के कामों से लेकर ऑफिस और यहां तक कि एग्जाम में भी आधार की अनिवार्यता बढ़ गई है. यही सब देखते हुए अब हर जरूरी कामों को अंजाम देने के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड की मांग की जाती है. कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी आपको सिर्फ तभी मिल पाता है, जब आपके पास आधार कार्ड होता है. ऐसे ही, LPG गैस कनेक्शन का भी हाल है. अगर आपने कनेक्शन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपको सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा. दरअसल, सलाना आय 10 लाख रुपये से कम वाले लोग LPG कनेक्शन पर सब्सिडी पाने के हकदार माने जाते हैं. ऐसे में, अगर आपके बैंक खाते में यह सुविधा नहीं मिल रही है, तो आप सबसे पहले निजी केंद्र से इसकी जानकारी लें. इसके बाद, आधार कार्ड जोड़ने का प्रोसेस करें. जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह काम आप घर बैठे ऑनलाइन ही कर सकते हैं. चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जान लेते हैं. 

घर बैठे LPG कनेक्‍शन को आधार से कैसे करें लिंक?

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://rasf.uidai.gov.in/seeding/User/ResidentSelfSeedingpds.aspx पर जाएं.
  • यहां पर, Benefit Type में LPG चुनें और अपने गैस कनेक्शन की कंपनी जैसे इंडेन (IOCL), भारत गैस (BPCL) या एचपी गैस (HPCL) को सिलेक्ट करें.
  • इसके बाद, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और अपना कंज्यूमर नंबर भरना होगा. 
  • फिर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर दर्ज करके Submit पर क्लिक कर दें. 
  • ऐसा करते ही, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा. इसे दर्ज करने के बाद, प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
  • वेरिफिकेशन पूरा होने पर आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर कन्फर्मेशन का एक टेक्स्ट मैसेज आएगा.

ऑफलाइन प्रोसेस क्या है?

अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, तो आप अपने नजदीकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर कार्यालय में जाकर भी आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं. वहां आपको अपने साथ आधार की एक कॉपी और एलपीजी कनेक्शन की जानकारी देनी होगी. इस तरह आप आधार से लिंक करके सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. 

