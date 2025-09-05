Add DNA as a Preferred Source
आज के इस डिजिटल युग में, इंस्टाग्राम पर 10K फॉलोअर्स पाना एक बड़ी उपलब्धि जैसी है. इससे आपका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो पता ही होता है. साथ ही, इससे कमाई के अवसर भी खुलते हैं. तो चलिए हम आपको बिना पैसे खर्च किए इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने के टिप्स बताते हैं.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 05, 2025, 01:21 PM IST

Instagram Tips: बिना खर्च किए इंस्टाग्राम पर 10K फॉलोअर्स तक बढ़ा सकते हैं आप भी, बस जान लें ये 3 खास टिप्स
How to Increase Instagram Followers For Free: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खासकर इंस्टाग्राम काफी पॉपुलर है, जहां हर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है. चाहे आप एक छोटे व्यवसायी हों या फिर एक कलाकार हों, लगभग सभी एक इंस्टाग्राम के जरिए इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देखते हैं. इसके लिए यूजर्स हर तरह के प्रयास भी करते हैं. जाहिर सी बात है कि अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से मशहूर होना चाहते हैं, तो आपको फॉलोअर्स बढ़ाने होंगे. इससे ही आपकी विश्वसनीयता बढ़ाती है. साथ ही, ब्रांड सहयोग और कमाई के नए रास्ते भी खुलते हैं. बहुत से लोग सोचते हैं कि फॉलोअर्स में बढ़त सिर्फ पैसे खर्च करके ही संभव है, लेकिन यह सच नहीं है. आप बिना किसी खर्च के भी कुछ खास टिप्स का उपयोग करके अपने फॉलोअर्स की संख्या को 10K तक बढ़ा सकते हैं. आइए हम आपको इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के टिप्स बताते हैं.

बिना पैसे खर्च किए इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं?

कुछ खास टिप्स का पालन करके आप बिना किसी खर्च के अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं. नीचे बताए गए टिप्स को फॉलो करके आप जल्द ही आप भी 10K फॉलोअर्स के लक्ष्य को पार कर सकते हैं.

क्रिएटिव और हाई-क्वालिटी वाली सामग्री पोस्ट करें

इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम उन यूजर्स को प्राथमिकता देता है, जो लगातार और उच्च-गुणवत्ता वाला कंटेंट पोस्ट करते हैं. फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने विषय से संबंधित ऐसी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करें, जो देखने में क्रिएटिव और आकर्षक हों. हालांकि, इसके लिए सिर्फ एक अच्छी तस्वीरें ही काफी नहीं है, बल्कि वीडियो कंटेंट पर भी ध्यान देना जरूरी है. वीडियो रील्स, स्टोरीज, और लाइव सेशन का उपयोग करके आप अपने दर्शकों के साथ सीधा जुड़ सकते हैं. इसके अलावा, आपको अपनी पोस्टिंग शेड्यूल का पालन करना चाहिए, ताकि आप हर दिन एक निश्चित समय पर पोस्ट कर सकते हैं. 

सही हैशटैग्स का इस्तेमाल जरूरी

हैशटैग्स के जरिए आप अपने कंटेंट को उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो आपको फॉलो भी नहीं करते हैं. यही नहीं, सही हैशटैग्स का उपयोग करने से आपकी पोस्ट की पहुंच भी बढ़ जाती है. हमेशा अपने कंटेंट से संबंधित हैशटैग्स का ही उपयोग करें. इससे आपकी पोस्ट अलग-अलग सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देगी. इसके अलावा, इंस्टाग्राम पर अपने टॉपिक से संबंधित अन्य यूजर्स को भी फॉलो करें. इसके लिए आप उनके पोस्ट पर सार्थक कमेंट कर उनके साथ बातचीत कर सकते हैं. जब आप दूसरों के साथ जुडेंगे, तो वे भी आपके कंटेंट को नोटिस करेंगे और आपको फॉलो भी कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Instagram अकाउंट हो गया है ब्लॉक, अनब्लॉक करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

दिलचस्प रील्स बनाएं और स्टोरी लगाएं

पिछले कुछ सालों में, इंस्टाग्राम रील्स ने गजब की क्रांति लाई है. इससे फॉलोअर्स बढ़ाने की संभावना भी बढ़ी है. रील्स बेहद मनोरंजक और शॉर्ट होते हैं, इसलिए जल्दि वायरल हो सकते हैं. अगर आप रील्स बनाना शुरू करते हैं, तो आपकी पोस्ट की पहुंच लाखों लोगों तक हो सकती है. लोकप्रिय ऑडियो, ट्रेंडिंग चैलेंज, या अपने विषय से संबंधित इंटरेस्टिंग रील्स बनाकर आप अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं. उदाहरण के लिए अगर आप एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो एक मिनट का वर्कआउट वीडियो साझा करें, अगर फैशन इन्फ्लुएंसर बनना है, तो आप इस हिसाब से फैशन टिप्स दे सकते हैं. रील्स को आकर्षक और छोटे रखें, ताकि दर्शक इसे बार-बार देखना पसंद करें. यह आपके अकाउंट पर नए फॉलोअर्स लाने का सबसे प्रभावी तरीका है.

