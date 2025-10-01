Add DNA as a Preferred Source
Homeटेक-ऑटो

टेक-ऑटो

Real Vs Fake iPhone: सेल में सस्ते का लालच और ले लिया आईफोन? इन तरीकों से पहचानें फोन असली है या नकली

How To Identify Real Vs Fake iPhone: सेल में सस्ता आईफोन नकली हो सकता है, लेकिन आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है. IMEI और सीरियल नंबर को Apple वेबसाइट पर चेक करके और अन्य तरीकों से भी आप रियल और फेक का पता झट से लगा सकते हैं. चलिए हम आपको इस लेख में बताते हैं...

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 01, 2025, 03:00 PM IST

Real Vs Fake iPhone: सेल में सस्ते का लालच और ले लिया आईफोन? इन तरीकों से पहचानें फोन असली है या नकली


How To Identify Real Vs Fake iPhone: अमेजन और फ्लिपकार्ट पर इन दिनों फेस्टिवल सेल के चल रहे हैं. इस दौरान iPhone 17 और iPhone 16 Pro Max जैसे महंगे मॉडल्स पर भी भारी छूट मिल रही है. इस तरह की जबरदस्त डील्स के कारण बड़ी संख्या में लोग इन डिवाइसेज को ऑर्डर करते हैं. हालांकि, जब इतना महंगा फोन इतना सस्ता मिलता है, तो अक्सर ग्राहकों के मन में यह संशय बैठ जाता है कि कहीं यह नकली या फर्स्ट कॉपी तो नहीं है. यदि आपके मन में भी ऐसा कोई संदेह है, तो इस लेख में कुछ आसान तरीके दिए गए हैं, जिनसे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपको डिलीवर हुआ आईफोन असली है या नहीं.

IMEI और सीरियल नंबर से तुरंत लगाएं पता

आईफोन के असली होने की जांच का सबसे विश्वसनीय तरीका उसका सीरियल नंबर और IMEI नंबर है.

  • सीरियल नंबर चेक- आईफोन की डिलीवरी लेते ही, सबसे पहले बॉक्स पर या फोन की सेटिंग्स में दिया गया सीरियल नंबर नोट करें.
  • वेबसाइट पर जांच- ऐप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस सीरियल नंबर को डालें.
  • सच्चाई का खुलासा- यदि वेबसाइट पर 'डिवाइस नॉट एक्टिवेटेड' लिखा आता है, तो इसका मतलब है कि आपका आईफोन असली और बिल्कुल नया है. सक्रियण की जानकारी, वारंटी आदि की जांच के लिए भी यह तरीका सबसे प्रभावी है. इसी तरह आप IMEI नंबर से भी अपने फोन का पता लगा सकते हैं.

मॉडल नंबर बताएगा फोन की पूरी कुंडली

फोन का मॉडल नंबर देखकर भी आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके पास पहुंचा आईफोन नया है या पुराना/रिफर्बिश्ड. मॉडल नंबर के आगे दिए गए कुछ कोड फोन की पूरी कुंडली खोल देते हैं. दरअसल, मॉडल नंबर के आगे कुछ कोड दिए होते हैं, जो फोन के बारे में बता देते हैं. अगर आईफोन का मॉडल नंबर M से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आईफोन एकदम नया है. शुरुआत में F का मतलब रिफर्बिश्ड की पहचान, P का मतलब पर्सनलाइज्ड डिवाइस और N का मतलब रिप्लेसमेंट डिवाइस है. यानी अगर आपका फोन M से शुरू होता है, तो वह पूरी तरह से नया है. F, N, या P से शुरू होने का मतलब है कि फोन किसी न किसी कारण से पहले उपयोग में रहा है.

यह भी पढ़ें- अभी खरीदें iPhone 16 या फिर iPhone 17 का इंतजार साबित होगा फायदे का सौदा?

बनावट और ऑपरेटिंग सिस्टम की जांच

नकली या फर्स्ट कॉपी आईफोन को उसकी भौतिक बनावट से भी पहचाना जा सकता है. असली आईफोन एकदम प्रीमियम दिखते हैं और उनकी फिनिशिंग शानदार और त्रुटिहीन होती है. फिनिशिंग को गौर से देखने पर ही पता चल जाता है कि क्वालिटी असली है या नहीं. नकली फोन में अक्सर असमान किनारे या खराब फ़िटिंग होती है. नकली या क्लोन आईफोन में कभी-कभी Android OS का इस्तेमाल किया जाता है जिसे iOS की तरह दिखने के लिए मॉडिफाई किया जाता है. एक बार आप फोन को सेटअप करें और उसकी सेटिंग्स और ऐप स्टोर की कार्यप्रणाली की जांच करें. यदि यह ऐप्पल का असली iOS नहीं है, तो फोन नकली है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App

