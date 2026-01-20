न OTP, न UIDAI वेबसाइट का झंझट.. अब WhatsApp से डायरेक्ट डाउनलोड होगा Aadhaar Card, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

UIDAI ने वॉट्सऐप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. जिसके जरिए अब यूजर बिना ओटीपी या कैप्चा के सीधे वॉट्सऐप पर 'Hi' भेजकर अपने आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी प्राप्त कर सकते हैं.

आज के दौर में आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि जीवन की अनिवार्य जरूरत बन गया है. चाहे सिम कार्ड खरीदना हो, बैंक खाता खुलवाना हो या बच्चों का स्कूल में दाखिला कराना, हर कदम पर आधार की आवश्यकता होती है. इसी अनिवार्यता को देखते हुए सरकार ने अब आधार सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए वॉट्सऐप का हाथ थामा है.

आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए यूआईडीएआई (UIDAI) की वेबसाइट या ऐप पर जाकर ओटीपी और कैप्चा कोड के झंझट से नहीं गुजरना होगा. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अब वॉट्सऐप पर आधार कार्ड डाउनलोड करने की सीधी सुविधा प्रदान कर दी है.

ओटीपी और वेबसाइट के चक्कर से मिलेगी मुक्ति

आमतौर पर आधार डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगाना पड़ता है. कई बार सर्वर डाउन होने या कैप्चा कोड के गलत होने से काफी समय बर्बाद होता है. लेकिन अब वॉट्सऐप के माध्यम से आप केवल एक क्लिक में आधार का पीडीएफ (PDF) प्राप्त कर सकते हैं.

UIDAI ने जारी किया विशेष हेल्पलाइन नंबर

यूआईडीएआई (UIDAI) ने अपने आधिकारिक हैंडल से जानकारी दी है कि डिजिलॉकर की मदद से यह सुविधा संचालित होगी. इसके लिए एक खास नंबर +91-9013151515 आवंटित किया गया है.

वॉट्सऐप से कैसे डाउनलोड करें आधार कार्ड?

1. अगर आप भी अपना आधार कार्ड सीधे वॉट्सऐप पर मंगाना चाहते हैं, तो इन आसान स्टेप्स का पालन करें.

2. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर +91-9013151515 को 'Aadhaar Help' या किसी भी नाम से सेव करें.

3. वॉट्सऐप ओपन करें और इस नंबर पर अंग्रेजी में 'Hi' लिखकर भेजें.

4. आपको रिप्लाई में कई सेवाओं के विकल्प मिलेंगे. यहाँ 'Aadhaar Services' या 'Download Aadhaar' को सिलेक्ट करें.

5. जैसे ही आप विकल्प चुनेंगे, सिस्टम आपके रिकॉर्ड को वेरीफाई करेगा और तुरंत आपके आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल भेज देगा.

6. ध्यान रहे कि यह फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है. इसे खोलने के लिए अक्सर आपके नाम के शुरुआती चार अक्षर और जन्म का वर्ष या आपके क्षेत्र का पिन कोड दर्ज करना पड़ सकता है.

