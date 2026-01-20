FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

BJP एक संस्कार, एक परिवार- PM मोदी, PM बनने से पहले एक कार्यकर्ता हूं- मोदी, BJP में अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं- PM मोदी | 'BJP ने शून्य से शिखर तक का सफर देखा है', नितिन नबीन सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बने-PM | नितिन नबीन हम सबके अध्यक्ष हैं- PM मोदी, नितिन नबीन हम सबके अध्यक्ष हैं- PM मोदी, नितिन नबीन के पास युवा ऊर्जा-PM मोदी, BJP में नेतृत्व बदलता है, दिशा नहीं- PM मोदी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
न OTP, न UIDAI वेबसाइट का झंझट.. अब WhatsApp से डायरेक्ट डाउनलोड होगा Aadhaar Card, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

न OTP, न UIDAI वेबसाइट का झंझट.. अब WhatsApp से डायरेक्ट डाउनलोड होगा Aadhaar Card, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

CSIR NET December Result 2025-26: कब जारी होगा CSIR NET का रिजल्ट? नोट कर लें डेट और टाइम

CSIR NET Result 2025-26: कब जारी होगा CSIR NET का रिजल्ट? नोट कर लें डेट और टाइम

RRB Group D Update: रेलवे ग्रुप डी की 22,000 पदों पर भर्ती की आवेदन तारीख में बदलाव, जानें कब से कब तक भर सकेंगे फॉर्म

रेलवे ग्रुप डी की 22,000 पदों पर भर्ती की आवेदन तारीख में बदलाव, जानें कब से कब तक भर सकेंगे फॉर्म

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Jaya Ekadashi 2026: इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

Homeटेक-ऑटो

टेक-ऑटो

न OTP, न UIDAI वेबसाइट का झंझट.. अब WhatsApp से डायरेक्ट डाउनलोड होगा Aadhaar Card, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

UIDAI ने वॉट्सऐप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. जिसके जरिए अब यूजर बिना ओटीपी या कैप्चा के सीधे वॉट्सऐप पर 'Hi' भेजकर अपने आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी प्राप्त कर सकते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 20, 2026, 11:47 AM IST

न OTP, न UIDAI वेबसाइट का झंझट.. अब WhatsApp से डायरेक्ट डाउनलोड होगा Aadhaar Card, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Aadhaar Card

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज के दौर में आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि जीवन की अनिवार्य जरूरत बन गया है. चाहे सिम कार्ड खरीदना हो, बैंक खाता खुलवाना हो या बच्चों का स्कूल में दाखिला कराना, हर कदम पर आधार की आवश्यकता होती है. इसी अनिवार्यता को देखते हुए सरकार ने अब आधार सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए वॉट्सऐप का हाथ थामा है. 
आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए यूआईडीएआई (UIDAI) की वेबसाइट या ऐप पर जाकर ओटीपी और कैप्चा कोड के झंझट से नहीं गुजरना होगा. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अब वॉट्सऐप पर आधार कार्ड डाउनलोड करने की सीधी सुविधा प्रदान कर दी है.

ओटीपी और वेबसाइट के चक्कर से मिलेगी मुक्ति

आमतौर पर आधार डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगाना पड़ता है. कई बार सर्वर डाउन होने या कैप्चा कोड के गलत होने से काफी समय बर्बाद होता है. लेकिन अब वॉट्सऐप के माध्यम से आप केवल एक क्लिक में आधार का पीडीएफ (PDF) प्राप्त कर सकते हैं.

UIDAI ने जारी किया विशेष हेल्पलाइन नंबर

यूआईडीएआई (UIDAI) ने अपने आधिकारिक हैंडल से जानकारी दी है कि डिजिलॉकर की मदद से यह सुविधा संचालित होगी. इसके लिए एक खास नंबर +91-9013151515 आवंटित किया गया है.

वॉट्सऐप से कैसे डाउनलोड करें आधार कार्ड?

1. अगर आप भी अपना आधार कार्ड सीधे वॉट्सऐप पर मंगाना चाहते हैं, तो इन आसान स्टेप्स का पालन करें.
2. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर +91-9013151515 को 'Aadhaar Help' या किसी भी नाम से सेव करें.
3. वॉट्सऐप ओपन करें और इस नंबर पर अंग्रेजी में 'Hi' लिखकर भेजें.
4. आपको रिप्लाई में कई सेवाओं के विकल्प मिलेंगे. यहाँ 'Aadhaar Services' या 'Download Aadhaar' को सिलेक्ट करें.
5. जैसे ही आप विकल्प चुनेंगे, सिस्टम आपके रिकॉर्ड को वेरीफाई करेगा और तुरंत आपके आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल भेज देगा.
6. ध्यान रहे कि यह फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है. इसे खोलने के लिए अक्सर आपके नाम के शुरुआती चार अक्षर और जन्म का वर्ष या आपके क्षेत्र का पिन कोड दर्ज करना पड़ सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Jaya Ekadashi 2026: इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व
इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व
तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल
PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल
MORE
Advertisement
धर्म
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Rahu-Budh Gochar: 18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी  
18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी
Basant Panchami 2026: इस बसंत पंचमी पर बन रहे हैं कई दुर्लभ योग और अबूझ मुहूर्त, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त 
इस बसंत पंचमी पर बन रहे हैं कई दुर्लभ योग और अबूझ मुहूर्त, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त
Today Horoscope 19 January: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Gupt Navratri 2026: आज से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, क्या दस महाविद्याओं की पूजा केवल तांत्रिकों के लिए होती है? 
आज से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, क्या दस महाविद्याओं की पूजा केवल तांत्रिकों के लिए होती है?
MORE
Advertisement