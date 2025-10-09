Add DNA as a Preferred Source
Homeटेक-ऑटो

टेक-ऑटो

PF Balance Check: बस 1 मिस कॉल और पता चल जाएगा आपका PF बैलेंस, EPFO ने जारी किया ये नंबर

How To Check PF Balance Without Internet: अब EPFO ने कर्मचारियों के लिए PF बैलेंस चेक करना आसान कर दिया है. आपको बस अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सिर्फ एक मिस कॉल देने की जरूरत है. कुछ सेकंड में ही आपके फोन पर PF बैलेंस और आखिरी कॉन्ट्रीब्यूशन की जानकारी SMS के जरिए आ जाएगी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 09, 2025, 12:05 PM IST

PF Balance Check: बस 1 मिस कॉल और पता चल जाएगा आपका PF बैलेंस, EPFO ने जारी किया ये नंबर
How To Check PF Balance Without Internet: पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए हर बार वेबसाइट या ऐप में लॉगिन करने की झंझट से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों कर्मचारियों को एक बड़ी सुविधा दी है. अब आपको न पोर्टल पर समय बर्बाद करना पड़ेगा, न उमंग ऐप की जरूरत है और न ही कियॉस्क पर लाइन लगानी होगी. दरअसल, EPFO ने एक विशेष मोबाइल नंबर जारी किया है, जिस पर बस एक मिस कॉल देने से आपके PF अकाउंट की पूरी जानकारी आपके फोन पर तुरंत आ जाएगी.

फोन में सेव कर लें ये जरूरी नंबर

कर्मचारियों की सुविधा के लिए EPFO ने जो नंबर जारी किया है, वह है- 9966044425. इस नंबर पर आपको सिर्फ एक मिस कॉल देनी है. कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल पर एक SMS आ जाएगा, जिसमें आपका PF बैलेंस और आखिरी कॉन्ट्रीब्यूशन की पूरी जानकारी होगी. इस सर्विस का फायदा सिर्फ वही कर्मचारी उठा सकेंगे जिनका मोबाइल नंबर EPFO रिकॉर्ड में पहले से रजिस्टर्ड है. यानी, आपको मिस कॉल उसी नंबर से करनी होगी जो आपके PF अकाउंट से जुड़ा हुआ है.

यह भी पढ़ें- भारत ने USA में लगाया पहला LiFi इंटरनेट, जानें WiFi से अलग क्या है ये अनोखी टेक्नोलॉजी?

बिना इंटरनेट कैसे चेक करें बैलेंस?

EPFO की यह नई सर्विस खासकर उन कर्मचारियों के लिए है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या जो बार-बार पोर्टल और ऐप पर लॉगिन नहीं करना चाहते. गांव, छोटे शहरों या फैक्टरियों में काम करने वाले कर्मचारी भी अब बस एक मिस कॉल देकर अपने PF बैलेंस की जानकारी तुरंत और आसानी से पा सकेंगे. अगर आप मिस कॉल सर्विस इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो EPFO की दूसरी भरोसेमंद सेवाओं के जरिए भी PF बैलेंस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आप उमंग ऐप और वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा, आप SMS के जरिए भी जानकारी पा सकते हैं. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

