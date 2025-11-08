FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

रवि किशन को फिर जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी दी गई, कथावाचक पं. प्रवीण शास्त्री के फोन पर आया कॉल, कुछ दिन पहले भी दी गई थी धमकी | बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का आज दूसरा दिन, दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा कर रहे बाबा | अमेरिका में चल रहे शटडाउन का बड़ा असर,लगभग 700 उड़ानें रद्द, करीब 38 दिन से है शटडाउन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND VS AUS: गाबा T20 में टीम इंडिया कर सकती है ये बडे़ बदलाव, सूर्याकुमार यादव इन दो खिलाड़ियों को देंगे मौका

IND VS AUS: गाबा T20 में टीम इंडिया कर सकती है ये बडे़ बदलाव, सूर्याकुमार यादव इन दो खिलाड़ियों को देंगे मौका

UMANG App से कैसे करें गैस सिलेंडर की बुकिंग? यहां 7 स्टेप में जानें पूरा प्रोसेस और पेमेंट का तरीका

UMANG App से कैसे करें गैस सिलेंडर की बुकिंग? यहां 7 स्टेप में जानें पूरा प्रोसेस और पेमेंट का तरीका

इन 8 बीमारियों से ग्रस्त हैं तो नहीं यूएस में नहीं मिलेगी एंट्री, ट्रंप सरकार ने फिर वीजा नियम में किया खुरपेंच 

इन 8 बीमारियों से ग्रस्त हैं तो नहीं यूएस में नहीं मिलेगी एंट्री, ट्रंप सरकार ने फिर वीजा नियम में किया खुरपेंच

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Personal Loan से पहले भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, जानें सही Credit Score के साथ कम EMI के लिए क्या-क्या चेक करना जरूरी

Personal Loan से पहले भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, जानें सही Credit Score के साथ कम EMI के लिए क्या-क्या चेक करना जरूरी

मिलिए, बिहार चुनाव में शामिल उन 5 पावरफुल महिलाओं से जिन्होंने बिना गॉडफादर के राजीनित में रखा है कदम 

मिलिए, बिहार चुनाव में शामिल उन 5 पावरफुल महिलाओं से जिन्होंने बिना गॉडफादर के राजीनित में रखा है कदम

देश का सबसे बड़ा दानवीर कौन है? टॉप 5 कद्रदानों में ये बिजनेसमैन 7 करोड़ रुपये हर दिन करता है दान

देश का सबसे बड़ा दानवीर कौन है? टॉप 5 कद्रदानों में ये बिजनेसमैन 7 करोड़ रुपये हर दिन करता है दान

Homeटेक-ऑटो

टेक-ऑटो

UMANG App से कैसे करें गैस सिलेंडर की बुकिंग? यहां 7 स्टेप में जानें पूरा प्रोसेस और पेमेंट का तरीका

UMANG App पर आप इंडियन ऑयल, एचपी और भारत गैस का सिलेंडर आसानी से बुक कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड कर मोबाइल नंबर और एलपीजी आईडी से रजिस्टर करें, फिर आपको बुकिंग और पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 08, 2025, 08:27 AM IST

UMANG App से कैसे करें गैस सिलेंडर की बुकिंग? यहां 7 स्टेप में जानें पूरा प्रोसेस और पेमेंट का तरीका
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

UMANG App Gas Booking Process: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उमंग ऐप एक मल्टी-सर्विस डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों को कई सरकारी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है. यह ऐप इंडियन ऑयल (Indane), भारत गैस (Bharat Gas) और एचपी गैस (HP Gas) जैसी सभी प्रमुख गैस कंपनियों के उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर बुकिंग की सुविधा प्रदान करती है. उमंग ऐप पर गैस सिलेंडर की बुकिंग करना बेहद सरल है. आइए, हम आपको उमंग ऐप के माध्यम से गैस सिलेंडर बुक करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं.

उमंग ऐप डाउनलोड और रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले, अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर उमंग ऐप डाउनलोड करें. ऐप खोलने के बाद, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें. आपके पास एक ओटीपी (OTP) आएगा, जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें. भविष्य में लॉग इन करने के लिए चार अंकों का एमपिन (MPIN) सेट करें.

UMANG App से कैसे करें गैस की बुकिंग?

स्टेप 1- लॉग इन करने के बाद, ऐप के सर्च बटन पर जाएं और LPG टाइप करें. सर्च रिजल्ट्स में से अपनी गैस कंपनी का चुनाव करें. आपको भारत गैस, एचपी गैस, इंडेन जैसे विकल्प मिलेंगे.

स्टेप 2- अगले चरण में आपको गैस कंपनी के विशिष्ट पेज पर ले जाया जाएगा. वहां आपको अपनी एलपीजी आईडी दर्ज करनी होगी, जो आपकी गैस पासबुक पर आसानी से मिल जाएगी.

स्टेप 3- इसके साथ ही, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन करें. एक बार जब आपका उमंग ऐप गैस खाते से सफलतापूर्वक लिंक हो जाता है, तो बुकिंग करना आसान हो जाता है.

स्टेप 4- अब आप 'रिफिल बुकिंग' (Refill Booking) का विकल्प चुनें. यह विकल्प आपको कंपनी के पेज पर मिल जाएगा, या इसके लिए 'बुक सिलेंडर' का विकल्प मौजूद हो सकता है.

स्टेप 5- इसके बाद, आपको उपभोक्ता विवरण, पता और गैस एजेंसी का नाम अच्छे से चेक करना है. सभी जानकारी सही होने पर बुकिंग की पुष्टि (Confirm Booking) करें. पुष्टि होते ही आपकी बुकिंग रजिस्टर हो जाएगी और आपको एसएमएस (SMS) के माध्यम से सूचना भी मिल जाएगी.

स्टेप 6- बुकिंग के बाद, 'पे नाउ' (Pay Now) पर क्लिक करें. अब आप पेमेंट मोड का चुनाव करें. 

स्टेप 7- इसके लिए आप यूपीआई (UPI), क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का विकल्प चुन सकते हैं.

डिजिटल पेमेंट करने का लाभ यह है कि आप सब्सिडी (Subsidy) का लाभ सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं. उमंग ऐप पर आप अपनी सब्सिडी का स्टेटस भी आसानी से चेक कर सकते हैं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND VS AUS: गाबा T20 में टीम इंडिया कर सकती है ये बडे़ बदलाव, सूर्याकुमार यादव इन दो खिलाड़ियों को देंगे मौका
IND VS AUS: गाबा T20 में टीम इंडिया कर सकती है ये बडे़ बदलाव, सूर्याकुमार यादव इन दो खिलाड़ियों को देंगे मौका
UMANG App से कैसे करें गैस सिलेंडर की बुकिंग? यहां 7 स्टेप में जानें पूरा प्रोसेस और पेमेंट का तरीका
UMANG App से कैसे करें गैस सिलेंडर की बुकिंग? यहां 7 स्टेप में जानें पूरा प्रोसेस और पेमेंट का तरीका
इन 8 बीमारियों से ग्रस्त हैं तो नहीं यूएस में नहीं मिलेगी एंट्री, ट्रंप सरकार ने फिर वीजा नियम में किया खुरपेंच 
इन 8 बीमारियों से ग्रस्त हैं तो नहीं यूएस में नहीं मिलेगी एंट्री, ट्रंप सरकार ने फिर वीजा नियम में किया खुरपेंच
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर, काशी में चार 'वंदे भारत' ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर, काशी में चार 'वंदे भारत' ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी
Utpanna Ekadashi: उत्पन्ना एकादशी का व्रत नवंबर में किस दिन रखा जाएगा? जानें पूजा का मुहूर्त, मंत्र के साथ पारण का समय तक 
उत्पन्ना एकादशी का व्रत नवंबर में किस दिन रखा जाएगा? जानें पूजा का मुहूर्त, मंत्र के साथ पारण का समय तक
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Personal Loan से पहले भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, जानें सही Credit Score के साथ कम EMI के लिए क्या-क्या चेक करना जरूरी
Personal Loan से पहले भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, जानें सही Credit Score के साथ कम EMI के लिए क्या-क्या चेक करना जरूरी
मिलिए, बिहार चुनाव में शामिल उन 5 पावरफुल महिलाओं से जिन्होंने बिना गॉडफादर के राजीनित में रखा है कदम 
मिलिए, बिहार चुनाव में शामिल उन 5 पावरफुल महिलाओं से जिन्होंने बिना गॉडफादर के राजीनित में रखा है कदम
देश का सबसे बड़ा दानवीर कौन है? टॉप 5 कद्रदानों में ये बिजनेसमैन 7 करोड़ रुपये हर दिन करता है दान
देश का सबसे बड़ा दानवीर कौन है? टॉप 5 कद्रदानों में ये बिजनेसमैन 7 करोड़ रुपये हर दिन करता है दान
राज की बाहों में नजर आईं Samantha, शेयर की तस्वीरें, कैप्शन में लिखा- यह तो बस शुरुआत है
राज की बाहों में नजर आईं Samantha, शेयर की तस्वीरें, कैप्शन में लिखा- यह तो बस शुरुआत है
दुनिया के वो 5 देश जहां है सबसे ज्यादा जंगल, जानें कितनी है भारत की रैंकिंग
दुनिया के वो 5 देश जहां है सबसे ज्यादा जंगल, जानें कितनी है भारत की रैंकिंग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE