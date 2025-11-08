UMANG App से कैसे करें गैस सिलेंडर की बुकिंग? यहां 7 स्टेप में जानें पूरा प्रोसेस और पेमेंट का तरीका

रवि किशन को फिर जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी दी गई, कथावाचक पं. प्रवीण शास्त्री के फोन पर आया कॉल, कुछ दिन पहले भी दी गई थी धमकी | बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का आज दूसरा दिन, दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा कर रहे बाबा | अमेरिका में चल रहे शटडाउन का बड़ा असर,लगभग 700 उड़ानें रद्द, करीब 38 दिन से है शटडाउन
टेक-ऑटो
UMANG App पर आप इंडियन ऑयल, एचपी और भारत गैस का सिलेंडर आसानी से बुक कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड कर मोबाइल नंबर और एलपीजी आईडी से रजिस्टर करें, फिर आपको बुकिंग और पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा.
UMANG App Gas Booking Process: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उमंग ऐप एक मल्टी-सर्विस डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों को कई सरकारी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है. यह ऐप इंडियन ऑयल (Indane), भारत गैस (Bharat Gas) और एचपी गैस (HP Gas) जैसी सभी प्रमुख गैस कंपनियों के उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर बुकिंग की सुविधा प्रदान करती है. उमंग ऐप पर गैस सिलेंडर की बुकिंग करना बेहद सरल है. आइए, हम आपको उमंग ऐप के माध्यम से गैस सिलेंडर बुक करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं.
सबसे पहले, अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर उमंग ऐप डाउनलोड करें. ऐप खोलने के बाद, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें. आपके पास एक ओटीपी (OTP) आएगा, जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें. भविष्य में लॉग इन करने के लिए चार अंकों का एमपिन (MPIN) सेट करें.
स्टेप 1- लॉग इन करने के बाद, ऐप के सर्च बटन पर जाएं और LPG टाइप करें. सर्च रिजल्ट्स में से अपनी गैस कंपनी का चुनाव करें. आपको भारत गैस, एचपी गैस, इंडेन जैसे विकल्प मिलेंगे.
स्टेप 2- अगले चरण में आपको गैस कंपनी के विशिष्ट पेज पर ले जाया जाएगा. वहां आपको अपनी एलपीजी आईडी दर्ज करनी होगी, जो आपकी गैस पासबुक पर आसानी से मिल जाएगी.
स्टेप 3- इसके साथ ही, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन करें. एक बार जब आपका उमंग ऐप गैस खाते से सफलतापूर्वक लिंक हो जाता है, तो बुकिंग करना आसान हो जाता है.
स्टेप 4- अब आप 'रिफिल बुकिंग' (Refill Booking) का विकल्प चुनें. यह विकल्प आपको कंपनी के पेज पर मिल जाएगा, या इसके लिए 'बुक सिलेंडर' का विकल्प मौजूद हो सकता है.
स्टेप 5- इसके बाद, आपको उपभोक्ता विवरण, पता और गैस एजेंसी का नाम अच्छे से चेक करना है. सभी जानकारी सही होने पर बुकिंग की पुष्टि (Confirm Booking) करें. पुष्टि होते ही आपकी बुकिंग रजिस्टर हो जाएगी और आपको एसएमएस (SMS) के माध्यम से सूचना भी मिल जाएगी.
स्टेप 6- बुकिंग के बाद, 'पे नाउ' (Pay Now) पर क्लिक करें. अब आप पेमेंट मोड का चुनाव करें.
स्टेप 7- इसके लिए आप यूपीआई (UPI), क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का विकल्प चुन सकते हैं.
डिजिटल पेमेंट करने का लाभ यह है कि आप सब्सिडी (Subsidy) का लाभ सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं. उमंग ऐप पर आप अपनी सब्सिडी का स्टेटस भी आसानी से चेक कर सकते हैं.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.