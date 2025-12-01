सरकार क्यों चाहती है कि हर स्मार्ट फोन में लगे संचार सारथी ऐप, जानें किसे होगा फायदा?

संचार मंत्रालय ने तमाम बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए सरकारी संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करना ज़रूरी कर दिया है। आइये जानें ऐसा क्या हुआ जिसके चलते देश की सरकार को ये अहम निर्णय लेना पड़ा है.

संचार मंत्रालय ने Apple, Samsung, Vivo और Oppo जैसे सभी बड़े स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को नए डिवाइस में सरकारी साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी पहले से इंस्टॉल करने का नया निर्देश दिया है. रॉयटर्स में छपी एक रिपोर्ट पर यकीन किय जाए तो, मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार, स्मार्टफोन कंपनियों के पास नए डिवाइस में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने के लिए 90 दिन का समय है. इस ऐप को लेकर खास बात यह भी है कि यूज़र ऐप को डिसेबल नहीं कर सकते.

इस बीच, बताया यह भी जा रहा है कि जो डिवाइस पहले से सप्लाई चेन में हैं, उनके लिए स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए ऐप जोड़ना होगा. खबर है कि यह आदेश पब्लिक नहीं किया गया और कंपनियों को प्राइवेट तौर पर भेजा गया.

जानें क्या है संचार साथी?

संचार साथी ऐप, मई 2023 में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए इसी नाम के पोर्टल का अगला ऐप है. इस साल जनवरी में, दूरसंचार विभाग ने यूज़र्स को मोबाइल से जुड़े फ्रॉड और चोरी की रिपोर्ट करने और उनसे बचाने में मदद करने के लिए Android और iOS दोनों के लिए संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था.

ऐप इंस्टॉल करने के बाद, यूज़र्स देश के सभी टेलीकॉम नेटवर्क पर खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक कर सकते हैं. इसका मतलब है कि जब भी भारत में कहीं भी ब्लॉक किया गया फ़ोन इस्तेमाल किया जाएगा, तो कानून लागू करने वाली एजेंसियां ​​उसकी लोकेशन का पता लगा पाएंगी.

ऐप में चक्षु सुविधा भी है जो यूज़र्स को धोखाधड़ी वाले कॉल, SMS या WhatsApp मैसेज की रिपोर्ट करने का ऑप्शन देती है.

यूज़र्स संचार साथी ऐप का इस्तेमाल करके अपने नाम पर रजिस्टर्ड सभी मोबाइल नंबर भी चेक कर सकते हैं और किसी भी अनजान या अनऑथराइज़्ड कनेक्शन की रिपोर्ट भी कर सकते हैं.

संचार साथी ऐप में एक और फ़ीचर है नो योर मोबाइल (KYM) जो यूज़र्स को अपने स्मार्टफ़ोन के ऑथेंटिकेशन को चेक करने का ऑप्शन देता है.

सभी बड़े स्मार्टफ़ोन ब्रांड्स पर ऐप के प्री-इंस्टॉलेशन के साथ, सरकार कथित तौर पर डुप्लीकेट या स्पूफ्ड IMEI नंबरों से टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी के गंभीर खतरे से निपटने का लक्ष्य बना रही है, जिनसे कथित तौर पर स्कैम और नेटवर्क का गलत इस्तेमाल होता है.

बताते चलें कि ऐप को लॉन्च होने के बाद से 5 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है. रॉयटर्स द्वारा पेश किये गए एक सरकारी डेटा के अनुसार, इसकी वजह से 3.7 मिलियन से ज़्यादा चोरी या खोए हुए मोबाइल फ़ोन ब्लॉक हुए हैं. इस बीच, ऐप की वजह से 30 मिलियन से ज़्यादा फ्रॉड कनेक्शन भी खत्म हुए हैं.