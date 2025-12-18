FacebookTwitterYoutubeInstagram
हिजाब पर घमासान के बीच CM नीतीश कुमार को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, लोगों की आवाजाही को किया गया सीमित

Gravite MPV लॉन्च के बाद बड़ी योजना बना रहा है Nissan, भारत में विस्तार के लिए ये होगी प्लानिंग

लोकसभा में MNREGA की जगह G Ram G विधेयक पास, विपक्ष का तीखा विरोध, सदन में फाड़ी गईं बिल की प्रतियां

Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ

ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली

इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप

निसान मोटर इंडिया अगले 14-16 महीनों में तीन नए मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसकी शुरुआत 2026 की शुरुआत में सात-सीटर ग्रेविट MPV से होगी, इसके बाद 2026 के मध्य में टेक्टन SUV और 2027 की शुरुआत में एक सात-सीटर SUV आएगी.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 18, 2025, 07:17 PM IST

जापानी ऑटोमेकर निसान ने गुरुवार को कहा कि वह अगले 14-16 महीनों में तीन नए मॉडल लॉन्च करके भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है. ऑटोमेकर, जिसने गुरुवार को अपने आने वाले सात-सीटर मॉडल 'ग्रेविट' के नाम की घोषण की ने बताया कि वह FY27 के आखिर तक अपने सेल्स नेटवर्क को 155 से बढ़ाकर 250 आउटलेट करने की भी सोच रहा है. कंपनी के प्रोडक्ट रोडमैप में 2026 की शुरुआत में ग्रेविट MPV लॉन्च करना शामिल है. इसके बाद 2026 के बीच में मिड-साइज़ SUV टेक्टन और 2027 की शुरुआत में एक सात-सीटर SUV लॉन्च की जाएगी. 

निसान AMIEO (अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडिया, यूरोप और ओशिनिया) के चेयरपर्सन मासिमिलियानो मेसिना ने कहा, 'आने वाली लाइन-अप, जो ग्लोबल जानकारी पर आधारित है, लेकिन भारतीय ग्राहकों की ज़रूरतों के हिसाब से बनाई गई है. इस डायनामिक मार्केट के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाती है.

वहीं ये भी कहा गया कि भारत में और भारत के लिए विकसित किए गए नए मॉडल और कई इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के साथ, भारत निसान अलायंस के लिए ग्रोथ ड्राइवर और एक स्ट्रेटेजिक हब बना हुआ है.'

उन्होंने आगे कहा कि भारत AMIEO के परफॉर्मेंस में एक मज़बूत योगदान दे रहा है, और निसान मोटर इंडिया ऑटोमेकर की ओवरऑल स्ट्रेटेजी में अहम भूमिका निभाता है. 

निसान मोटर इंडिया के MD सौरभ वत्स ने कहा कि बिल्कुल नई ग्रेविट कंपनी का बदलते भारतीय बाज़ार पर नए सिरे से फोकस का सबूत है.

कंपनी की योजना पर बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि  'देश की संस्कृति में गहराई से जुड़ी, इसे हमारे ग्राहकों की अलग-अलग ज़रूरतों के लिए एकदम सही साथी बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है. हमारी बिल्कुल नई प्रोडक्ट लाइन-अप में दूसरे मॉडल के तौर पर, ग्रेविट हमारी बदलाव की यात्रा में एक अहम कदम है और भारतीय ग्राहकों की आकांक्षाओं के अनुरूप गाड़ियां देने की हमारी प्रतिबद्धता को मज़बूत करती है.' 

बता दें कि निसान अभी देश में एक मॉडल, मैग्नाइट बेचती है. कंपनी ने बताया कि यह मॉडल दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 65 बाज़ारों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, जो निसान के लिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब के तौर पर भारत की अहम भूमिका को दिखाता है. 

