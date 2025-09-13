Add DNA as a Preferred Source
'एक नए सवेरे की ओर...', मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी ने दिया शांति और विकास का बड़ा संदेश

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: इस दिन से फ्लिपकार्ट पर मचेगी लूट, देखें महंगे स्मार्टफोन पर कितना मिलेगा डिस्काउंट

नसों में जमा Bad Cholesterol को कम करने के लिए इन 4 चीजों का करें सेवन, दिल रहेगा दुरुस्‍त

ऐश्वर्या राय के AI जनरेटेड कंटेंट-फोटोज अब मत करिएगा यूज, एक्ट्रेस के पर्सनल राइट पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 

दिल्ली पुलिस SHO ने जज को दी क्रिकेट किट और जिम मेंबरशिप, अब FIR के लिए कोर्ट पहुंचे

क्या जलने पर टूथपेस्ट लगाना चाहिए? जानें First Aid से जुड़े 5 बड़े मिथक, जिन्हें सच मान लेते हैं लोग

तलाक के बाद भी करीब थे करिश्मा और संजय? वॉट्सऐप चैट से खुलासा, लोलो को दिला रहे थे पुर्तगाली नागरिकता

आज नहाय-खाय के साथ जितिया व्रत की रस्म शुरू, कल रखा जाएगा निर्जला व्रत, शुभ समय,पूजा विधि और पारण समय जान लें

भारत-नेपाल यात्रा के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत क्यों नहीं होती है? 1950 के समझौते में क्या कहा गया है?

High Blood Sugar को कम करने के लिए अपनाएं ये नुस्खा, इन औषधीय पत्तों का रस पीने से मिलेगा लाभ

टेक-ऑटो

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: इस दिन से फ्लिपकार्ट पर मचेगी लूट, देखें महंगे स्मार्टफोन पर कितना मिलेगा डिस्काउंट

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी सेल, 'बिग बिलियन डेज़ सेल 2025' की शुरुआत 23 सितंबर से होने जा रही है. इस सेल में iPhone 16, Google Pixel 9 और Samsung Galaxy S24 जैसे महंगे स्मार्टफोन्स पर भारी छूट मिलेगी.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 13, 2025, 03:07 PM IST

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: इस दिन से फ्लिपकार्ट पर मचेगी लूट, देखें महंगे स्मार्टफोन पर कितना मिलेगा डिस्काउंट
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: इंतजार खत्म! अब सबसे बड़े सेल यानी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 2025 की शुरुआत जल्द ही होने वाली है. इस साल की यह महा-सेल 23 सितंबर से शुरू होगी, जो ग्राहकों को सबसे बड़े डिस्काउंट्स और ऑफर्स का मौका देगी. हालांकि, फ्लिपकार्ट प्लस और ब्लैक मेंबर्स के लिए यह सेल 22 सितंबर से ही शुरू हो जाएगी, जिससे वे आम ग्राहकों से एक दिन पहले ही अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकेंगे.
इस सेल में खास तौर पर महंगे गैजेट्स व स्मार्टफोन्स पर बंपर डिस्काउंट्स मिलने वाली है. इस बार भी Apple, Google और Samsung ने अपने लेटेस्ट और फ्लैगशिप फोन पर भारी छूट की घोषणा की है, जिससे ये डिवाइस अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध होंगे.

iPhone 16 पर भारी छूट

फ्लिपकार्ट ने खुलासा किया है कि iPhone 16 इस सेल में सिर्फ ₹51,999 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा, जो इसकी मौजूदा कीमत से कहीं कम है. इसके अलावा, iPhone 16 Pro और Pro Max पर भी भारी छूट मिलेगी.

Google Pixel 9 पर मिलेगा डिस्काउंट

Google Pixel 9, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, इस सेल में सबसे बड़े आकर्षण में से एक है. इसकी लॉन्च कीमत ₹79,999 थी, लेकिन सेल में यह बैंक ऑफर्स के बाद ₹34,999 की शुरुआती कीमत पर मिलेगा.

Samsung Galaxy S24 पर जबरदस्त छूट

सैमसंग के फ्लैगशिप फोन Samsung Galaxy S24 पर भी बंपर डिस्काउंट मिलेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फोन ₹40,000 से कम की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध हो सकता है.

बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट

इन ऑफर्स के अलावा, फ्लिपकार्ट ICICI और Axis बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर अतिरिक्त छूट देगा. साथ ही, एक्सचेंज ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी उपलब्ध होंगे, जिससे ग्राहकों के लिए खरीदारी और भी आसान हो जाएगी. इस सेल में न केवल स्मार्टफोन्स, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम अप्लायंसेज और अन्य कैटेगरीज पर भी आकर्षक ऑफर्स मिलेंगे. इसलिए, अगर आप किसी महंगे स्मार्टफोन या गैजेट को खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो 23 सितंबर का इंतजार करें.

