Flipkart Big Billion Days Sale 2025: इस दिन से फ्लिपकार्ट पर मचेगी लूट, देखें महंगे स्मार्टफोन पर कितना मिलेगा डिस्काउंट

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: इंतजार खत्म! अब सबसे बड़े सेल यानी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 2025 की शुरुआत जल्द ही होने वाली है. इस साल की यह महा-सेल 23 सितंबर से शुरू होगी, जो ग्राहकों को सबसे बड़े डिस्काउंट्स और ऑफर्स का मौका देगी. हालांकि, फ्लिपकार्ट प्लस और ब्लैक मेंबर्स के लिए यह सेल 22 सितंबर से ही शुरू हो जाएगी, जिससे वे आम ग्राहकों से एक दिन पहले ही अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकेंगे.

इस सेल में खास तौर पर महंगे गैजेट्स व स्मार्टफोन्स पर बंपर डिस्काउंट्स मिलने वाली है. इस बार भी Apple, Google और Samsung ने अपने लेटेस्ट और फ्लैगशिप फोन पर भारी छूट की घोषणा की है, जिससे ये डिवाइस अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध होंगे.

iPhone 16 पर भारी छूट

फ्लिपकार्ट ने खुलासा किया है कि iPhone 16 इस सेल में सिर्फ ₹51,999 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा, जो इसकी मौजूदा कीमत से कहीं कम है. इसके अलावा, iPhone 16 Pro और Pro Max पर भी भारी छूट मिलेगी.

Google Pixel 9 पर मिलेगा डिस्काउंट

Google Pixel 9, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, इस सेल में सबसे बड़े आकर्षण में से एक है. इसकी लॉन्च कीमत ₹79,999 थी, लेकिन सेल में यह बैंक ऑफर्स के बाद ₹34,999 की शुरुआती कीमत पर मिलेगा.

Samsung Galaxy S24 पर जबरदस्त छूट

सैमसंग के फ्लैगशिप फोन Samsung Galaxy S24 पर भी बंपर डिस्काउंट मिलेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फोन ₹40,000 से कम की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध हो सकता है.

बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट

इन ऑफर्स के अलावा, फ्लिपकार्ट ICICI और Axis बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर अतिरिक्त छूट देगा. साथ ही, एक्सचेंज ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी उपलब्ध होंगे, जिससे ग्राहकों के लिए खरीदारी और भी आसान हो जाएगी. इस सेल में न केवल स्मार्टफोन्स, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम अप्लायंसेज और अन्य कैटेगरीज पर भी आकर्षक ऑफर्स मिलेंगे. इसलिए, अगर आप किसी महंगे स्मार्टफोन या गैजेट को खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो 23 सितंबर का इंतजार करें.

