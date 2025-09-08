फरीदाबाद की 1 बिल्डिंग में एसी ब्लास्ट से पति-पत्नी व बेटी की मौत! जानिए आखिर क्यों फट जाते हैं AC, कैसे करें बचाव?

Bihar Election: नीतीश सरकार ने बढ़ाई आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की सैलरी, बिहार चुनाव से पहले किया बड़ा ऐलान
Faridabad Ac Blast: फरीदाबाद में एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर देर रात करीब 3 बजे एसी फट गया. इस फ्लोर के लोगों की जान तो बच गई, लेकिन सेकंड फ्लोर पर रह रहे पति, पत्नी, बेटी और पालतू कुत्ते की जान चली गई. इसी के साथ आइए, हम आपको एसी फटने के पीछे के कारण के बारे में बताते हैं.
Why Do Ac Blast: फरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलनी में एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर देर रात करीब 3 बजे एसी फट गया. अजीब बात तो यह है कि उस फ्लोर के लोगों की जान बच गई, लेकिन सेकंड फ्लोर पर धुआं फैलने से पति, पत्नी, बेटी और पालतू कुत्ते की जान चली गई. अगर आपने भी अपने कमरे में एसी लगवा रखी है, तो अभी से सावधान हो जाएं. क्योंकि इन दिनों एसी फटने की घटनाएं आम हो गई हैं और लोगों के बीच दहशत फैला रही है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर किन कारणों से एसी फट जाते हैं और इससे बचाव के क्या करना चाहिए.
एसी को किस तापमान पर सेट करना है, इस बात का खास ख्याल रखें. बहुत कम तापमान सेट करने से बचें. इससे एसी विस्फोट की संभावना बनी रहती है. लगातार एसी चलने से भी ब्लास्ट होने का खतरा रहता है. कोशिश करें कि एसी को बहुत ज्यादा गर्म होने से बचाएं. इसे 4-5 घंटे के अंतराल में बंद करते रहें.
एसी फटने का दूसरा सबसे बड़ा कारण- एयर फिल्टर की गंदगी को नियमित सफाई न करना भी है. गंदे एयर फिल्टर हमेशा ठंडी हवाओं के प्रवाह को रोक लेते हैं, जिससे एसी में विस्फोट होने का जोखिम बढ़ जाता है. इससे बचाव के लिए समय-समय पर इसकी सफाई बेहद जरूरी है.
एसी को चेक करें कि कहीं उसके एयर वेंट के आसपास कोई पर्दा या फिर फर्नीचर तो नहीं रखा है. इससे हवा का प्रवाह रुक सकता है और आपकी यह जरा सी लापरवाही भी एसी फटने का कारक बन सकती है.
एसी नया हो या पुराना आपको समय-समय पर इसी जांच करनी चाहिए. एक लंबे अंतराल तक एसी को बिना मेंटीनेंस के न चलाएं. इस तरह की छोटी-छोटी खामियां आपके ऊपर संकट ला सकती हैं.
