Bihar Election: नीतीश सरकार ने बढ़ाई आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की सैलरी, बिहार चुनाव से पहले किया बड़ा ऐलान

फरीदाबाद की 1 बिल्डिंग में एसी ब्लास्ट से पति-पत्नी व बेटी की मौत! जानिए आखिर क्यों फट जाते हैं AC, कैसे करें बचाव?

Facebook-Youtube बैन पर बवाल, विरोध में नेपाल की संसद में घुसे 'Gen-Z प्रदर्शनकारी', क्यों इतना बढ़ गया मामला?  

मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान

Breast Cancer: गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज

Pitru Paksha 2025: पिंडदान के लिए जा रहे हैं गया जी? जान लें तीर्थयात्रियों के ठहरने से लेकर खाने-पीने तक मेले में क्या-क्या है व्यवस्था

Nerve weakness: हाथ-पैर में ताकत की है कमी? ये आयुर्वेदिक ड्रिंक बेजान नसों में डाल देगा जान

Asia Cup 2025 में अपनी टीम के लिए ये 5 ऑलराउंडर पलट सकते हैं बाजी, हारे हुए मैच में जीत दिलाने का रखते हैं दम

Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?

कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया

टेक-ऑटो

फरीदाबाद की 1 बिल्डिंग में एसी ब्लास्ट से पति-पत्नी व बेटी की मौत! जानिए आखिर क्यों फट जाते हैं AC, कैसे करें बचाव?

Faridabad Ac Blast: फरीदाबाद में एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर देर रात करीब 3 बजे एसी फट गया. इस फ्लोर के लोगों की जान तो बच गई, लेकिन सेकंड फ्लोर पर रह रहे पति, पत्नी, बेटी और पालतू कुत्ते की जान चली गई. इसी के साथ आइए, हम आपको एसी फटने के पीछे के कारण के बारे में बताते हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 08, 2025, 02:42 PM IST

फरीदाबाद की 1 बिल्डिंग में एसी ब्लास्ट से पति-पत्नी व बेटी की मौत! जानिए आखिर क्यों फट जाते हैं AC, कैसे करें बचाव?
Why Do Ac Blast: फरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलनी में एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर देर रात करीब 3 बजे एसी फट गया. अजीब बात तो यह है कि उस फ्लोर के लोगों की जान बच गई, लेकिन सेकंड फ्लोर पर धुआं फैलने से पति, पत्नी, बेटी और पालतू कुत्ते की जान चली गई. अगर आपने भी अपने कमरे में एसी लगवा रखी है, तो अभी से सावधान हो जाएं. क्योंकि इन दिनों एसी फटने की घटनाएं आम हो गई हैं और लोगों के बीच दहशत फैला रही है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर किन कारणों से एसी फट जाते हैं और इससे बचाव के क्या करना चाहिए. 

एसी फटने के हो सकते हैं ये 3 कारण 

एसी की गलत तापमान पर सेटिंग 

एसी को किस तापमान पर सेट करना है, इस बात का खास ख्याल रखें. बहुत कम तापमान सेट करने से बचें. इससे एसी विस्फोट की संभावना बनी रहती है. लगातार एसी चलने से भी ब्लास्ट होने का खतरा रहता है. कोशिश करें कि एसी को बहुत ज्यादा गर्म होने से बचाएं. इसे 4-5 घंटे के अंतराल में बंद करते रहें. 

एयर फिल्टर की सफाई न करना

एसी फटने का दूसरा सबसे बड़ा कारण- एयर फिल्टर की गंदगी को नियमित सफाई न करना भी है. गंदे एयर फिल्टर हमेशा ठंडी हवाओं के प्रवाह को रोक लेते हैं, जिससे एसी में विस्फोट होने का जोखिम बढ़ जाता है. इससे बचाव के लिए समय-समय पर इसकी सफाई बेहद जरूरी है.

एयर वेंट से हवा का प्रवाह रोकने की गलती

एसी को चेक करें कि कहीं उसके एयर वेंट के आसपास कोई पर्दा या फिर फर्नीचर तो नहीं रखा है. इससे हवा का प्रवाह रुक सकता है और आपकी यह जरा सी लापरवाही भी एसी फटने का कारक बन सकती है.

यह भी पढ़ें- कब जानलेवा हो जाता है AC, गैस लीक होने से हुए गंभीर हादसे, जानें कमरा बंद करना क्यों खतरनाक

एसी के बचाव के लिए क्या करें?

एसी नया हो या पुराना आपको समय-समय पर इसी जांच करनी चाहिए. एक लंबे अंतराल तक एसी को बिना मेंटीनेंस के न चलाएं. इस तरह की छोटी-छोटी खामियां आपके ऊपर संकट ला सकती हैं. 

