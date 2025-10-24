जल्द भारत में दस्तक देगा Musk का Starlink, भारत के इन 9 शहरों में बनेंगे सैटेलाइट स्टेशन 

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खिलाड़ियों ने बुक किया Uber कार, प्लेयर्स को देख ड्राइवर रह गया हैरान, देखें Video
टेक-ऑटो
एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी starlink को अपने सिस्टम का परीक्षण करने और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ रेडियो स्पेक्ट्रम का उपयोग करने की अस्थायी अनुमति दी गई है.
भारत में इंटरनेट और उसकी स्पीड हमेशा ही डिबेट का विषय रही है. ऐसे में द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट पर यदि यकीन किया जाए तो स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा, स्टारलिंक, मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता और लखनऊ सहित प्रमुख भारतीय शहरों में नौ गेटवे अर्थ स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है. ये स्टेशन भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लॉन्च की तैयारी में मदद करेंगे.
एक अधिकारी ने द इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए कहा है कि कंपनी ने अपने जनरेशन 1 सैटेलाइट समूह के माध्यम से भारत में 600 गीगाबिट प्रति सेकंड क्षमता के लिए आवेदन किया है, जिसके तहत सुरक्षा संबंधी अनुपालनों को प्रदर्शित करने के लिए स्पेक्ट्रम को अस्थायी रूप से आवंटित किया गया है.
तो क्या हैं सुरक्षा से जुड़ी हुई चुनौतियां
एलन मस्क के स्वामित्व वाली इस कंपनी को अपने सिस्टम का परीक्षण करने और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ रेडियो स्पेक्ट्रम का उपयोग करने की अस्थायी अनुमति दी गई है. इसे परीक्षण के लिए 100 सैटेलाइट टर्मिनल आयात करने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन अभी तक व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं.
चूंकि सैटकॉम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील हो सकता है, इसलिए सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं. स्टारलिंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि-
1- विदेशी कर्मचारियों को सुरक्षा मंज़ूरी मिलने तक केवल भारतीय नागरिक ही ग्राउंड स्टेशनों का संचालन करें.
2- परीक्षणों का डेटा भारत में ही रहता है.
3- इस्तेमाल किए गए सभी उपकरणों का विवरण नियमित रूप से अधिकारियों के साथ साझा किया जाता है.
वनवेब और जियो सैटेलाइट के बाद, स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे इस तरह के सुरक्षा परीक्षणों की अनुमति मिली है. सुरक्षा एजेंसियों की मंज़ूरी मिलने तक इनमें से कोई भी कंपनी पूर्ण रूप से परिचालन शुरू नहीं कर सकती.
भारत में अवैध स्टारलिंक उपकरण
इस साल की शुरुआत में, अधिकारियों ने मणिपुर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध स्टारलिंक उपकरणों का इस्तेमाल होते पाया, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो गईं.
हालांकि, मस्क ने मणिपुर में स्टारलिंक उपकरणों के इस्तेमाल के दावों को खारिज कर दिया. X पर किये गए एक पोस्ट में मस्क ने कहा कि, 'यह झूठ है. भारत के ऊपर स्टारलिंक सैटेलाइट बीम बंद कर दी गई हैं.'
बताते चलें कि स्टारलिंक प्रमुख सरकारी मंज़ूरी प्राप्त करने के बाद 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में भारत में लॉन्च की तैयारी कर रहा है.