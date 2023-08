Twitter X पर कर सकेंगे लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, पर कैसे? जानिए यहां

डीएनए हिंदी: Twitter को एलन मस्क ने पूरी तरह से बदल दिया है. कभी यह कंपनी थी, अब 'X' हो गई है. नीली चिड़िया कब की फुर्र हो गई है और अब तो वेबसाइट पर भी X ही नजर आता है. एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर अब 'लाइव वीडियो' का फीचर, यूजर्स के लिए शुरू कर दिया है. उन्होंने इसकी टेस्टिंग करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है. उन्होंने कहा है कि यह सही तरीके से काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि जब आप लाइव पोस्ट करें, तब उस बटन को टैप करें जो कैमरे की तरह नजर आ रहा है.

एलन मस्क की बातें अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपके लिए इसे आसान बना दे रहे हैं. Twitter पर कैमरे के एक ऑप्शन अब नजर आ रहा है. इस पर आप वीडियो शेयर कर सकते हैं. यह फीचर, अभी टेस्टिंग मोड में है. जल्द ही सबके लिए यह उपलब्ध होगा.

कैसे काम करेगा यह फीचर?

- कंपोज़र टैब से कैमरा आइकन पर टैप करें

- 'लाइव' बटन पर टैप करें

- ट्वीट में ऑप्शन डीटेल्स भरें और लोकेशन ऐड करें.

- लाइव होने के लिए टैप करें

- एक बार जब आप लाइव हो जाएंगे तो आपके फॉलोअर्स की टाइमलाइन पर वीडियो नजर आएगा.

- लाइव खत्म करने के लिए स्टॉप बटन पर क्लिक करें.



Live video now works reasonably well. Just tap the button that looks like a camera when you post: pic.twitter.com/ILQEQFmY5R