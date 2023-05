WhatsApp पर Missed Call Scam से कैसे बचें, क्या है साइबर फ्रॉड से बचने का आसान तरीका?

WhatsApp missed call scam.

डीएनए हिंदी: बीते कुछ दिनों से WhatsApp यूजर्स ठगी के शिकार हो रहे हैं. उन्हें इंटरनेशनल नंबर्स से मिस्ड कॉल आ रहा है. जो लोग इन नंबरों पर रिवर्स कॉल करते हैं, वे अक्सर बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं.

WhatsApp यूजर्स के नंबर पर मलेशिया, केन्या और वियतनाम जैसे देशों से फोन आते हैं. आमतौर पर उन नंबर्स के आगे +60, +254 और +84 कोड से कॉल आता है. कुछ दूसरे कोड का भी इस्तेमाल ठग कर हे हैं.

WhatsApp इंटरनेट से चलता है. ऐसे में किसी भी देश में रहकर अलग-अलग देशों के कोड के नाम से ठग, इससे ठगी कर लेते हैं. लोग ऐसे नंबरों पर रिवर्स कॉल करके बुरी तरह से फंस जाते हैं.



वॉट्सऐप स्कैम कॉल्स में शामिल अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन ले रहा है लेकिन सिम हासिल करने की प्रक्रिया आज भी बेहद आसान है. कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स वर्चुअल सिम की व्यवस्था मुहैया कराते हैं. कुछ यूजर्स को अभी भी ऐसे कॉल्स आ रहे हैं.

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने हाल ही में भारत में 47 लाख से अधिक स्कैम अकाउंट्स पर बैन लगया है. आप इन घोटालों से अगर बचना चाहते हैं तो आपके क्या करना चाहिए, आइए समझाते हैं.

WhatsApp के जरिए होने वाले ज्यादातर फ्रॉड इंटरनेशन नबंर्स से हो रहे हैं. ऐसे में अगर आपके पास अनजान नंबर से कॉल आता है, किसी दूसरे देश का नंबर आपके डिस्प्ले पर शो होता है तो उसे रिसीव न करें. यह पहला स्टेप है, जो आपको साइबर फ्रॉड से बचा सकता है. ये स्टेप्स आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं-

1. ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें



विदेशी नंबर, जिन्हें आप नहीं जानते हैं, ऐसे नंबरों के खिलाफ पहले रिपोर्ट करें और उन्हें तुरंत ब्लॉक कर दें.

2. अथंटिकेशन हमेशा 2 स्टेप में रखें



अगर आपके फोन में टू फैक्टर अथंटिकेशन ऑन करें. यह आपकी डेटा सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है. यह किसी ऐप को ईमेल से वेरिफाई करता है. आप आसानी से किसी ट्रैप में फंसने से बच जाएंगे.

3. प्राइवेसी पॉलिसी पर दें ध्यान



WhatsApp की सेटिंग में जाएं और 'Who Can See' ऑप्शन पर क्लिक करें. अगर आपका नंबर हर किसी को शो हो रहा है तो इसे बदलकर 'Contact List Only' कर दें. ऑनलाइन पर भी प्राइवेसी करें.

4. WhatsApp और फोन OS को अपडेट करें



अपने फोन को हमेशा अपडेट रखें. फोन सिक्योरिटी के लिए सबसे अपडेटेड वर्जन और लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच को इनेबल करें.

