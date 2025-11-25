FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeटेक-ऑटो

टेक-ऑटो

X के नए फीचर में सामने आया बड़ा गड़बड़झाला, भारत समेत अमेरिका में मचा सियासी घमासान

Xका नया फीचर, जो यह दिखाता है कि कोई अकाउंट किस इलाके का है, ने भारत में विवाद खड़ा कर दिया है. कई पॉलिटिकली एक्टिव अकाउंट, विशेषकर वो जो एंटी गवर्नमेंट हैं, देश के बाहर पाए गए हैं, जिससे BJP को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 25, 2025, 04:23 PM IST

X के नए फीचर में सामने आया बड़ा गड़बड़झाला, भारत समेत अमेरिका में मचा सियासी घमासान
एलन मस्क के X के एक नए फ़ीचर के रोलआउट के बाद जबरदस्त सियासी घमासान मच गया है. क्योंकि कई पॉलिटिकली एक्टिव अकाउंट, खासकर सरकार की आलोचना करने वाले, देश के बाहर के पाए गए हैं. ध्यान रहे इस नए फीचर से किसी भी अकाउंट की लोकेशन का पता चलता है. BJP ने इस मुद्दे पर यह कहते हुए हमला बोला है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक और हिंदू विरोधी X हैंडल पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे एशियाई देशों से चलाए जा रहे थे.

मामला  कितना संगीन है? यदि इसे समझना हो तो हम कांग्रेस स्पोक्सपर्सन पवन खेड़ा के अकाउंट का क्विक चेक कर सकते हैं जो 'यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड' दिखाता है. इसी तरह, महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड में बेस्ड दिखाता है. इसके अलावा, कई एंटी गवर्नमेंट यूजर्स के अकाउंट भारत के बाहर के पाए गए, जिनमें से ज़्यादातर ने 'साउथ एशिया' को अपना ओरिजिन बताया है. 

एक बार फिर भाजपा के निशाने पर आई कांग्रेस 

इस मुद्दे ने BJPको कांग्रेस को घेरने का मौका दे दिया है, IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने इस पैटर्न को भारत के सोशल डिस्कोर्स को प्रभावित करने और गलत जानकारी फैलाने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल ऑपरेशन बताया है.

मालवीय ने ट्वीट करते हुए कहा है कि, 'बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक, हिंदू विरोधी और जाति-आधारित बांटने वाले हैंडल भारत से ऑपरेट भी नहीं हो रहे हैं. कई पाकिस्तान, बांग्लादेश और एशिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों से चलाए जा रहे हैं. उनमें से लगभग सभी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कई बार अपने यूजरनेम बदले हैं.'

आगे उन्होंने यह भी कहा कि, 'यह क्या दिखाता है? भारत के सोशल डिस्कोर्स को प्रभावित करने, गलत जानकारी फैलाने और अंदरूनी फूट को गहरा करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल ऑपरेशन. भारत के खिलाफ यह साज़िश अब सामने आ गई है.'

बताते चलें कि यह नया फीचर X की उस प्लेटफॉर्म पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है, जिसे लंबे समय से गलत जानकारी से भरा बताया जाता रहा है. अब, 'इस अकाउंट के बारे में' सेक्शन में एक सिंपल क्लिक से हर कोई देख सकता है कि अकाउंट कहां है, यूज़रनेम कितनी बार बदला गया है, और उन्होंने X ऐप कहां से डाउनलोड की है.

BJP नेताओं ने कहा कि कई उदाहरणों से सरकार का यह दावा सही साबित होता है कि कई X हैंडल, जिन्होंने CAA या अब वापस लिए गए कृषि कानूनों जैसे पिछले विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया था, विदेश से चलाए जा रहे थे.

पॉलिटिकल एनालिस्ट और BJP नेता प्रीति गांधी ने कहा कि CAA विरोधी प्रदर्शनों, किसानों के आंदोलन और 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान भी ऐसा ही पैटर्न देखा गया था – सांप्रदायिक ज़हर फैलाना, विरोध प्रदर्शनों को भड़काना और डॉक्टर्ड वीडियो फैलाना.

BJP नेता प्रीति गांधी ने ट्वीट किया है कि, 'सड़ांध अब इतनी गहरी हो गई है कि कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल भी विदेशों से चलाए जा रहे हैं. जब पार्टी-वेरिफाइड अकाउंट खुद विदेशी लॉगिन फुटप्रिंट दिखाने लगते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है. कांग्रेस के डिजिटल मैसेजिंग को असल में कौन बना रहा है?'

सिर्फ भारत नहीं, US में भी मचा है घमासान तूफ़ान

सिर्फ भारत ही नहीं, इस मुद्दे ने यूनाइटेड स्टेट्स में भी तूफ़ान खड़ा कर दिया है. ट्रंप के MAGA सपोर्टर्स के कई असरदार अकाउंट US से बाहर के पाए गए हैं। उदाहरण के लिए, 'MAGA NATION' नाम का एक प्रोफ़ाइल, जिसके 392,000 फॉलोअर्स हैं, पूर्वी यूरोप से है.

'TRUMP_ARMY' नाम का एक अकाउंट, जिसका ज़िक्र पहले भी US प्रेसिडेंट ने किया था, भारत में पाया गया है. BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब इसकी प्रोफ़ाइल को बदल दिया गया है.  ऐसे कई अकाउंट अफ्रीका, नाइजीरिया, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाए गए हैं.

इससे कई यूज़र्स ने लोकेशन फ़ीचर की सटीकता पर सवाल उठाए हैं. हालांकि, X के प्रोडक्ट हेड निकिता बियर ने कहा कि जानकारी 99% सही थी.

