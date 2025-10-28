भारतीय यूजर्स की बल्ले-बल्ले, OpenAI दे रहा 'ChatGPT Go' फ्री में इस्तेमाल करने का मौका, पढ़ें पूरी डिटेल

OpenAI भारतीयों के लिए खास तोहफा लेकर आया है. दरअसल, भारत में अपने पहले DevDay Exchange इवेंट में OpenAI ने एक खास घोषणा कर सकती है, जिसके तहत कंपनी सभी भारतीय यूजर्स के लिए 'चैटजीपीटी गो' (ChatGPT Go) को एक वर्ष के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है.

DevDay Exchange इवेंट

कंपनी द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ओपनएआई 4 नवंबर को बेंगलुरू में डेव-डे एक्सचेंज इवेंट का जश्न मनाने जा रहा है और यह भारत में कंपनी का इस तरह का पहला इवेंट है. चैटजीपीटी के वाइस प्रेसिडेंट और हेड निक टर्ली ने कहा कि चैटजीपीटी गो लॉन्च करने के बाद हमने अपने यूजर्स को लेकर जो अडॉप्शन और क्रिएटिविटी देखी है, वह बहुत ही प्रेरणादायक है.

भारत में हमारे पहले डेव-डे एक्सचेंज इवेंट से पहले हम भारतीय यूजर्स के लिए एडवांस एआई को आसानी से एक्सेस करने और उसका लाभ लेने में मदद करने के लिए 'चैटजीपीटी गो' को एक वर्ष के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवा रहे हैं.

अधिक फीचर के साथ

निक टर्ली ने कहा कि हम यह देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि हमारे यूजर्स इन टूल्स का इस्तेमाल कर क्या-क्या बेहतरीन सीखते हैं और तैयार करते हैं. ओपनएआई की ओर से 'चैटजीपीटी गो' एक हाल ही में लॉन्च की गई सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है. इस पेड सर्विस के साथ यूजर्स को चैटजीपीटी के लोकप्रिय फीचर्स जैसे मैसेज की अधिक लिमिट, अधिक इमेज जनरेशन, अधिक फाइल और इमेज अपलोड, ज्यादा मेमोरी की सुविधा मिलती है.

अगस्त में लॉन्च किया गया था

'चैटजीपीटी गो' को भारत में इस वर्ष अगस्त में लॉन्च किया गया था. कंपनी की ओर से यह सुविधा खास कर उन यूजर्स के लिए पेश की गई थी, जो ओपनएआई से चैटजीपीटी के मोस्ट एडवांस फीचर्स को लेकर किफायती एक्सेस की मांग कर रहे थे. वहीं, इस लॉन्च के साथ कंपनी को अपने पेड सब्सक्राइबर्स की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली. इस सुविधा के लॉन्च के पहले महीने ही कंपनी के भारत में पेड चैटजीपीटी सब्सक्राइबर्स की संख्या लगभग दोगुनी हो गई.

चैटजीपीटी के दूसरे सबसे और तेजी से बढ़ते बाजार भारत में रोजाना करोड़ों लोगों द्वारा इस चैटबॉट का इस्तेमाल किया जाता है. देश भर में डेवलपर्स से लेकर प्रोफेशनल्स और छात्रों द्वारा ओपनएआई के एडवांस्ड टूल्स का सीखने, समस्याओं का समाधान करने और क्रिएटिविटी के लिए किया जाता है.

