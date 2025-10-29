FacebookTwitterYoutubeInstagram
मार्च तक लागू होगा मोबाइल पर Caller Name दिखाने की सुविधा, फिर नहीं पड़ेगी नंबर सेव करने की जरूरत...

मोबाइल में आपको किसी का कॉन्टैक्ट शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दरअसल, दूरसंचार विभाग ने देशभर में इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से परीक्षण शुरू कर दिया है. इस सुविधा के तहत मार्च, 2026 तक कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम रिसीवर के मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.

Pragya Bharti

Updated : Oct 29, 2025, 05:04 PM IST

मार्च तक लागू होगा मोबाइल पर Caller Name दिखाने की सुविधा, फिर नहीं पड़ेगी नंबर सेव करने की जरूरत...
मोबाइल पर अब कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम दिखाने की सुविधा का दूरसंचार कंपनियों ने परीक्षण करना शुरू कर दिया है. उम्मीद है कि यह सुविधा देशभर में मार्च, 2026 तक लागू हो जाएगी. दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि वोडाफोन आइडिया ने हरियाणा सर्किल में सीएनएपी सेवा का पायलट परीक्षण शुरू कर दिया है. जियो भी जल्द ही इसी सर्किल से परीक्षण शुरू करेगी. इस सुविधा के तहत कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम रिसीवर के मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, जिससे उपयोगकर्ता को कॉल उठाने से पहले ही व्यक्ति का नाम पता चल जाएगा. 

31 मार्च तक लागू होगी सुविधा

सूत्रों ने बताया कि परीक्षण सफल रहने पर दूरसंचार विभाग देशभर में चरणबद्ध तरीके से इस सेवा को लागू करेगा. विभाग चाहता है कि 31 मार्च, 2026 तक इस सुविधा को देशभर में लागू कर दिया जाए. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एक दिन पहले ही दूरसंचार विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके तहत यह सुविधा सभी उपयोगकर्ताओं के लिए डिफॉल्ट रूप से सक्रिय रहेगी. हालांकि, इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को इसे निष्क्रिय कराने का विकल्प मिलेगा.

फर्जी कॉल जैसे धोखाधड़ी से मिलेगा छुटकारा 

ट्राई ने फरवरी, 2024 में सौंपी सिफारिशों में कहा था कि सीएनएपी केवल इच्छुक उपभोक्ताओं को ही उपलब्ध कराई जाए. लेकिन दूरसंचार विभाग का मानना था कि यह सेवा स्वचालित रूप से सभी को दी जानी चाहिए, ताकि धोखाधड़ी और साइबर अपराधों पर लगाम लगाई जा सके. अब ट्राई ने इसी विचार पर सहमति दी है. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम फर्जी कॉल, डिजिटल गिरफ्तारी और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराधों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

सिर्फ इन्हें ही मिलेगा फायदा

हालांकि, सीएनएपी सुविधा केवल 4जी और 5जी नेटवर्क वाले फोन पर ही संभव होगी, क्योंकि 2जी और 3जी नेटवर्क में तकनीकी सीमाएं हैं. सरकार ट्राई की उस सिफारिश पर भी विचार कर रही है जिसके तहत ‘कॉलिंग लाइन पहचान निषेध’ (सीएलआईआर) सुविधा लेने वाले उपभोक्ताओं का नाम प्रदर्शित नहीं किया जाएगा.

