दुबई एयर शो में बड़ा हादसा! भारतीय वायुसेना का तेजस विमान हुआ क्रैश

जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग

दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग

IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न

IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न

Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स

Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स

साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम

साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम

दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है

दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है

Bike Handle Lock: चोरों का भी छूट जाए पसीना, बाइक के हैंडल में फिट ऐसा लॉक, जिसे तोड़ पाना मुश्किल! देखें वीडियो

Bike Handle Lock Hack: खासतौर से शहरी इलाकों में बाइक चोरी होने की समस्या लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है. ऐसे में लोग बाइक चोरी से बचाने के लिए कई तरह के हैक्स अपनाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल ये देसी जुगाड़ आपको पंसद आ सकता है...

Abhay Sharma

Updated : Nov 21, 2025, 03:31 PM IST

Bike Handle Lock: चोरों का भी छूट जाए पसीना, बाइक के हैंडल में फिट ऐसा लॉक, जिसे तोड़ पाना मुश्किल! देखें वीडियो

Bike Handle Lock Hack 

Bike Handle Lock: खासतौर से शहरी इलाकों में बाइक चोरी होने की समस्या लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है. आए दिन बाइक चोरी की खबरे सामने आती ही रहती हैं. ऐसे में आज हम आपको सोशल मीडिया पर वायरल बाइक के हैंडल में फिट एक ऐसे देसी लॉक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे तोड़ पाना मुश्किल ही है. इस शानदार जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं बाइक को चोरी से बचाने के लिए ये अनोखा जुगाड़ क्या है... 

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो   

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में शख्स अपनी बाइक को चोरी से बचाने के लिए अनोखा जुगाड़ लगाता नजर आ रहा है, यह लाॅक चोरों के लिए नई आफत से कम नहीं. यह लाॅक आपके बाइक को चोरी होने से बचा सकता है. पहली नजर में आपको लगेगा कि बाइक में कोई मरम्मत का काम हो रहा है. लेकिन, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पूरा माजरा समझ आ जाएगा... 

यह भी पढ़ें: Petrol Hack: बाइक में पेट्रोल भराते वक्त करें ये एक काम, कभी घपला नहीं कर पाएगा पंप वाला  

ड्रिल मशीन की मदद से मिनटों में लगा दिया लाॅक

इस वीडियो में एक शख्स ड्रिल मशीन की सहायता से बाइक के एक्सीलेरेटर में छेद कर रहा है, शख्स बड़ी ही सावधानी से एक्सीलेरेटर के हैंडल में एक साफ छेद कर देता है. देखें पूरा वीडियो.. 

 

ट्विस्ट तब सामने आता है जब छेद पूरा हो जाता है, तो व्यक्ति एक ताले के हुक को सीधे एक्सीलेरेटर के बने छेद में डालता है और  एक्सीलेरेटर का हैंडल लॉक कर देता है. इस ट्रिक से एक्सीलेरेटर बिल्कुल लॉक हो चुका है. बिना इस ताले को खोले बाइक को चालू कर पाना मुश्किल ही है. बताते चलें की यह वीडियो @i_am_Aawez नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है, यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा... 'ये जुगाड़ India से बाहर नहीं जाना चाहिए' 

