Bike Handle Lock: चोरों का भी छूट जाए पसीना, बाइक के हैंडल में फिट ऐसा लॉक, जिसे तोड़ पाना मुश्किल! देखें वीडियो

Bike Handle Lock: खासतौर से शहरी इलाकों में बाइक चोरी होने की समस्या लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है. आए दिन बाइक चोरी की खबरे सामने आती ही रहती हैं. ऐसे में आज हम आपको सोशल मीडिया पर वायरल बाइक के हैंडल में फिट एक ऐसे देसी लॉक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे तोड़ पाना मुश्किल ही है. इस शानदार जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं बाइक को चोरी से बचाने के लिए ये अनोखा जुगाड़ क्या है...

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में शख्स अपनी बाइक को चोरी से बचाने के लिए अनोखा जुगाड़ लगाता नजर आ रहा है, यह लाॅक चोरों के लिए नई आफत से कम नहीं. यह लाॅक आपके बाइक को चोरी होने से बचा सकता है. पहली नजर में आपको लगेगा कि बाइक में कोई मरम्मत का काम हो रहा है. लेकिन, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पूरा माजरा समझ आ जाएगा...

ड्रिल मशीन की मदद से मिनटों में लगा दिया लाॅक

इस वीडियो में एक शख्स ड्रिल मशीन की सहायता से बाइक के एक्सीलेरेटर में छेद कर रहा है, शख्स बड़ी ही सावधानी से एक्सीलेरेटर के हैंडल में एक साफ छेद कर देता है. देखें पूरा वीडियो..

ट्विस्ट तब सामने आता है जब छेद पूरा हो जाता है, तो व्यक्ति एक ताले के हुक को सीधे एक्सीलेरेटर के बने छेद में डालता है और एक्सीलेरेटर का हैंडल लॉक कर देता है. इस ट्रिक से एक्सीलेरेटर बिल्कुल लॉक हो चुका है. बिना इस ताले को खोले बाइक को चालू कर पाना मुश्किल ही है. बताते चलें की यह वीडियो @i_am_Aawez नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है, यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा... 'ये जुगाड़ India से बाहर नहीं जाना चाहिए'

