FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मुंबई- पोस्टमार्टम के बाद रोहित आर्य का शव परिजनों को सौंपा गया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला

IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला

Fake Wedding Invitations: शादी में आना है... यह निमंत्रण नहीं, हो सकता है साइबर ट्रैप, लिंक पर किल्क करते ही बैंक बैंलेस होगा साफ

Fake Wedding Invitations: शादी में आना है... यह निमंत्रण नहीं, हो सकता है साइबर ट्रैप, लिंक पर किल्क करते ही बैंक बैंलेस होगा साफ

Bihar Election 2025: बाहुबलियों का गढ़ 'मोकामा विधानसभा' में कैसा है राजनीतिक समीकरण? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी

बाहुबलियों का गढ़ 'मोकामा विधानसभा' में कैसा है राजनीतिक समीकरण? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन

देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज

1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!

1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!

Homeटेक-ऑटो

टेक-ऑटो

Fake Wedding Invitations: शादी में आना है... यह निमंत्रण नहीं, हो सकता है साइबर ट्रैप, लिंक पर किल्क करते ही बैंक बैंलेस होगा साफ

Wedding Invitation APK File Fraud: साइबर ठगों ने Digital Wedding Invitation Card को अपना नया साइबर ट्रैप बना लिया है. ऐसे में Whatsapp, ईमेल या टेलीग्राम पर विवाह समारोह के लिए आने वाले निमंत्रण से सावधान रहना बेहद जरूरी है.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 31, 2025, 10:03 PM IST

Fake Wedding Invitations: शादी में आना है... यह निमंत्रण नहीं, हो सकता है साइबर ट्रैप, लिंक पर किल्क करते ही बैंक बैंलेस होगा साफ

Wedding Invitation APK File Fraud

Add DNA as a Preferred Source

Fake Wedding Invitation APK Fraud:  इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए शादी या अन्य शुभ कार्यक्रम का निमंत्रण भेजा जाने लगा है. लोगों को Digital Invitation Card बनाकर Whatsapp पर भेज देना ज्यादा आसान लगता है. लेकिन, अब साइबर ठगों ने इसी को अपना नया साइबर ट्रैप बना लिया है. ऐसे में विवाह समारोह के लिए आने वाले ई-निमंत्रण से सावधान रहना बेहद जरूरी है. राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को शादी के ई-निमंत्रण में छपे 'आमंत्रण.apk'  फाइल से सतर्क रहने की सलाह दी है. 

ई-निमंत्रण बन रहा ठगी का जाल

बता दें कि साइबर ठग वॉट्सएप, ईमेल, टेलीग्राम पर विवाह आमंत्रण या गिफ्ट लिंक और लोकेशन लिंक के रूप में apk फ़ाइल भेजते हैं, इस लिंक पर क्लिक करते ही एप्लिकेशन इंस्टॉल हो जाता है. इस स्थिति में बैकडोर मैलवेयर के चलते मोबाइल हैक हो सकता है. साइबर ठग इसे एक्सेस करके मोबाइल  की तमाम जानकारी हासिल कर लेते हैं. इस तरह के मैसेज के साथ आपके पास कोई APK फाइल आए तो समझ लीजिए यह खतरे की घंटी है. इसपर भूलकर भी क्लिक न करें. क्योंकि इससे मोबाइल में मौजूद जानकारी के साथ ही आपके बैंक खाते में मौजूद बैंलेस साफ हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: अपने फोन को हैकर्स से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स , ऑनलाइन फ्रॉड से रहेंगे सुरक्षित

क्या होता है APK 

एपीके (APK) यानी एंड्राइड एप्लिकेशन पैकेज एक प्रकार की फाइल होती है, जिसका इस्तेमाल एंड्राइड आपरेटिंग सिस्टम पर मौजूद एप्स को बांटने और उन्हें मोबाइल में इंस्टाल करने के लिए होता है. एक एपीके फाइल में तमाम प्रकार के कोड, संसाधन और अन्य तरह की कई जानकारी शामिल होती है. साइबर ठग इसी का इस्तेमाल कर मोबाइल हैक करते हैं और फिर ठगी को अंजाम देते हैं. 

कैसे करें बचाव? 

साइबर क्राइम ब्रांच ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल सेटिंग्स में जाकर इंस्टॉल फ्रॉर्म Unknown Sources विकल्प को Disabled करें.  इसके अलावा ठगी की जानकारी होने पर सबसे पहले 1930 पर शिकायत करें, या संबंधित थाने की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं. किसी भी स्थिति में बिना जानकारी एपीके फाइल न खोलें और दो चरणों में सत्यापन करें. आटो डाउनलोड से बचें और सार्वजनिक स्थलों पर मिलने वाले इंटरनेट, वाई-फाई का इस्तेमाल न करें तो बेहतर है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला
IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला
Fake Wedding Invitations: शादी में आना है... यह निमंत्रण नहीं, हो सकता है साइबर ट्रैप, लिंक पर किल्क करते ही बैंक बैंलेस होगा साफ
Fake Wedding Invitations: शादी में आना है... यह निमंत्रण नहीं, हो सकता है साइबर ट्रैप, लिंक पर किल्क करते ही बैंक बैंलेस होगा साफ
Bihar Election 2025: बाहुबलियों का गढ़ 'मोकामा विधानसभा' में कैसा है राजनीतिक समीकरण? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी
बाहुबलियों का गढ़ 'मोकामा विधानसभा' में कैसा है राजनीतिक समीकरण? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी
IND vs AUS: मेलबर्न में क्यों बिखरी टीम इंडिया, 17 साल बाद देखना पड़ा इतना बुरा दिन
IND vs AUS: मेलबर्न में क्यों बिखरी टीम इंडिया, 17 साल बाद देखना पड़ा इतना बुरा दिन
Sam Altman And Elon Musk: 7 साल पहले एलन मस्क की कंपनी ने सैम आल्टमैन को दिया धोखा, अब तक नहीं लौटाए पैसे
7 साल पहले एलन मस्क की कंपनी ने सैम आल्टमैन को दिया धोखा, अब तक नहीं लौटाए पैसे
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन
देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज
1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!
1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!
November Upcoming Smartphones: Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज
Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज
कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार
कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE