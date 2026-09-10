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iPhone 18 Pro और AirPods 5 से 2.9 लाख की iPhone Duo तक.. Apple इवेंट में लॉन्च हुए ये प्रोडक्ट्स, देखें पूरी लिस्ट

एपल के 'Surprise and Shine' मेगा इवेंट में iPhone Duo, iPhone 18 Pro, और AirPods 5 समेत कई दमदार प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं. भारत में इनकी शुरुआती कीमतें और शानदार फीचर्स टेक लवर्स के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 10, 2026, 09:07 AM IST

iPhone 18 Pro और AirPods 5 से 2.9 लाख की iPhone Duo तक.. Apple इवेंट में लॉन्च हुए ये प्रोडक्ट्स, देखें पूरी लिस्ट

Image credit: AI

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कैलिफोर्निया के कूपर्टिनो स्थित एपल पार्क में आयोजित इस साल के सबसे बड़े 'Surprise and Shine' सितंबर 2026 एनुअल इवेंट में टेक दिग्गज ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम का अब तक का सबसे बेहतरीन लाइनअप दुनिया के सामने रख दिया है. कंपनी ने अपने पहले फोल्डेबल फोन 'iPhone Duo' से पर्दा उठाकर मोबाइल इंडस्ट्री में एक नए दौर की शुरुआत की है. इसके साथ ही फ्लैगशिप 'iPhone 18 Pro' और 'iPhone 18 Pro Max', रग्ड 'Apple Watch Ultra 4', नेक्स्ट-जेनरेशन 'Apple Watch Series 12' और एडवांस 'AirPods 5' को भी लॉन्च किया गया है. इन सभी नए गैजेट्स में कंपनी के इन-हाउस 2nm A20 Pro सिलिकॉन, C2 5G मॉडेम और H3 ऑडियो चिपसेट की ताकत देखने को मिलती है.

भारतीय बाजार में कीमतें और उपलब्धता

प्रीमियम गैजेट लवर्स के लिए यह लॉन्च बेहद खास रहा है, क्योंकि कंपनी ने भारत में इनकी कीमतों और बिक्री की तारीखों का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है. देश में एपल के पहले फोल्डेबल डिवाइस iPhone Duo की शुरुआती कीमत ₹2,99,900 तय की गई है, जबकि पावरफुल iPhone 18 Pro सीरीज 1,64,900 रुपये से शुरू होती है. वहीं दूसरी ओर, एडवेंचर लवर्स के लिए आई Apple Watch Ultra 4 की कीमत ₹1,09,900 और हेल्थ फीचर्स से लैस Watch Series 12 की कीमत ₹56,900 रखी गई है. ऑडियो सेगमेंट में कदम बढ़ाते हुए AirPods 5 सीरीज को ₹14,900 की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है. भारतीय ग्राहकों के लिए इन सभी लेटेस्ट डिवाइसेज के प्री-ऑर्डर 12 सितंबर 2026 से शुरू होंगे और इनकी होम डिलीवरी 18 सितंबर से कर दी जाएगी.

इवेंट में लॉन्च हुए प्रमुख प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट

प्रोडक्ट का नाम कीमत (भारत में) मुख्य फीचर्स और खासियत
iPhone Duo ₹2,99,900 से शुरू एपल का पहला फोल्डेबल फोन; 7.9-इंच का क्रीज-फ्री इनर OLED डिस्प्ले, 2nm A20 Pro चिप और खास iOS Duo सॉफ्टवेयर।
iPhone 18 Pro सीरीज ₹1,64,900 से शुरू 2nm A20 Pro चिप और C2 5G मॉडेम, 40% तेज परफॉर्मेंस, मैकेनिकल वेरिएबल अपर्चर के साथ 48MP फ्यूजन कैमरा।
Apple Watch Ultra 4 ₹1,09,900 एडवेंचर लवर्स के लिए; 50 घंटे का बैटरी बैकअप, 'Readiness Score' और ऑफ-ग्रिड सैटेलाइट SOS कनेक्टिविटी।
Apple Watch Series 12 ₹56,900 ऑल-न्यू हेल्थ-सेंसिंग सिस्टम; ब्लड प्रेशर ट्रेंड्स, स्लीप एप्निया डिटेक्शन और प्रेडिक्टिव हेल्थ अलर्ट्स।
AirPods 5 ₹14,900 से शुरू H3 चिप, रीडिजाइन एर्गोनॉमिक्स, 2x बेहतर एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन (ANC) और USB-C चार्जिंग केस (बिल्ट-इन स्पीकर के साथ)।

iPhone Duo (एपल का पहला फोल्डेबल फोन)

यह डिवाइस अल्ट्रा-फाइन लिक्विड मेटल हिंज तकनीक के साथ आता है, जिससे स्क्रीन पर कोई क्रीज नजर नहीं आती और 7.9-इंच का बड़ा इनर रेटिना OLED डिस्प्ले मिलता है. यह 2nm A20 Pro चिप और खास iOS Duo पर चलता है, जो एक साथ तीन ऐप्स चलाने की सुविधा देता है.

iPhone 18 Pro और Pro Max

TSMC की लेटेस्ट 2nm तकनीक और C2 5G मॉडेम पर आधारित यह सीरीज 40% तक तेज परफॉर्मेंस देती है. इसमें मैकेनिकल वेरिएबल अपर्चर वाला 48MP फ्यूजन कैमरा दिया गया है, और Pro Max मॉडल में अब तक की सबसे लंबी 30 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है.

Apple Watch Ultra 4 और Series 12

रग्ड डिजाइन वाली Ultra 4 में 50 घंटे का बैटरी बैकअप और सैटेलाइट SOS फीचर्स दिए गए हैं. वहीं, Series 12 में नया हेल्थ-सेंसिंग सिस्टम है, जो ब्लड प्रेशर ट्रेंड्स और स्लीप एप्निया जैसे खतरों को पहले ही डिटेक्ट करने में सक्षम है.

AirPods 5

नए एर्गोनॉमिक्स डिजाइन और H3 चिप से लैस इन बड्स में बेहतर एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन (ANC) मिलता है. इसके चार्जिंग केस में USB-C पोर्ट और 'फाइंड माई' ट्रैकिंग के लिए बिल्ट-इन स्पीकर दिए गए हैं.

एपल का यह 2026 का मेगा इवेंट केवल नए गैजेट्स को बाजार में लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इन-हाउस चिप्स और एआई-संचालित हेल्थ फीचर्स के जरिए कंज्यूमर टेक मार्केट में अपने दबदबे को और मजबूत करने की एक बड़ी रणनीति है. जहाँ फोल्डेबल 'iPhone Duo' सुपर-प्रीमियम सेगमेंट को साधता है, वहीं प्रो सीरीज और नई स्मार्टवॉच लाइनअप आम टेक प्रेमियों के अनुभव को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हैं.
 

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