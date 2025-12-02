FacebookTwitterYoutubeInstagram
संचार साथी ऐप पर अखिलेश की विवादित टिप्पणी, ऐप से जासूसी का आरोप लगाते हुए कहा - किम जोंग की राह पर सरकार | लोकसभा में वंदे मातरम् पर 10 घंटे होगी चर्चा, पीएम मोदी भी होंगे शामिल | पाकिस्तान- एक महीने के बाद किसी को इमरान खान से मिलने की अनुमति मिली, इमरान की बहन को जेल के अंदर बुलाया गया | SIR पर चर्चा के लिए सरकार-विपक्ष में सहमति, लोकसभा में SIR पर 9 दिसंबर को 10 घंटे बहस होगी

संचार साथी ऐप को लेकर सरकार के खिलाफ Apple, रिपोर्ट में हैं कई चौंकाने वाले दावे 

एक आदेश को लेकर Apple एक बार फिर भारत सरकार के साथ टकराव की स्थिति में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक iPhones थर्ड-पार्टी या सरकारी ऐप्स को अलाउ नहीं करने की अपनी सोच पर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार यह चाहती है कि वो अपने द्वारा निर्मित फोन में भी सरकारी ऐप लगाए.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 02, 2025, 05:19 PM IST

संचार साथी ऐप को लेकर सरकार के खिलाफ Apple, रिपोर्ट में हैं कई चौंकाने वाले दावे 
भारत सरकार के एक आदेश के खिलाफ मोबाइल फ़ोन निर्माता Apple लगभग बगावत पर उतर आया है. मामला संचार साथी ऐप से जुड़ा है जिसके तहत Apple अपने स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप प्रीलोड करने के आदेश का पालन करने से इंकार कर रहा है.  साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि कंपनी अपनी चिंताओं को जल्द ही नई दिल्ली के सामने व्यक्त करेगी. 

ध्यान रहे कि भारत सरकार ने Apple, Samsung और Xiaomi जैसी कंपनियों को गोपनीय तरीके से आदेश दिया है कि वे 90 दिनों के अंदर अपने फोन में संचार साथी या कम्युनिकेशन पार्टनर नाम का ऐप प्रीलोड करें. इस ऐप का मकसद चोरी हुए फोन को ट्रैक करना, उन्हें ब्लॉक करना और उनका गलत इस्तेमाल होने से रोकना है.

रॉयटर्स में छपी एक रिपोर्ट पर यदि यकीन किया जाए तो सरकार यह भी चाहती है कि मैन्युफैक्चरर यह पक्का करें कि ऐप डिसेबल न हो. और जो डिवाइस पहले से सप्लाई चेन में हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चरर को सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए फोन में ऐप डालना चाहिए.

भारत की टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने बाद में इस कदम की पुष्टि की, और इसे साइबर सिक्योरिटी के 'गंभीर खतरे' से निपटने के लिए एक सिक्योरिटी उपाय बताया. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोधियों और प्राइवेसी के समर्थकों ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार के लिए भारत के 730 मिलियन स्मार्टफोन तक पहुंच बनाने का एक तरीका है.

Apple इस निर्देश को मानने का प्लान नहीं बना रहा है और सरकार को बताएगा कि वह दुनिया में कहीं भी ऐसे आदेशों को नहीं मानता है, क्योंकि इनसे कंपनी के iOS इकोसिस्टम के लिए कई प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मुद्दे उठते हैं.

गौरतलब है कि साइबर क्राइम और हैकिंग में हाल ही में आई तेज़ी से निपटने के लिए, भारत दुनिया भर की अथॉरिटीज़ के साथ जुड़ रहा है, हाल ही में रूस में, ताकि फ्रॉड के लिए या सरकार के सपोर्ट वाले सरकारी सर्विस ऐप्स को प्रमोट करने के लिए चोरी किए गए फोन के इस्तेमाल को रोकने के लिए नियम बनाए जा सकें.

कांग्रेस ने बताया बिग ब्रदर, विरोध में कही ऐसी बात... 

सरकार के इस फरमान ने सियासत भी तेज कर दी ही. ऑर्डर से मंगलवार को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हंगामा मच गया, कई सांसदों ने सरकार पर एक ऐसा ऐप लाने का आरोप लगाया जो जासूसी टूल की तरह काम करेगा. भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने कहा कि वह पार्लियामेंट में ऐप के बारे में बोलने का प्लान बना रहे हैं.

कांग्रेस पार्टी ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की है. X पर, कांग्रेस के एक बड़े नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'बिग ब्रदर हम पर नज़र नहीं रख सकता.'

मोदी सरकार की प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि यह ऐप डुप्लीकेट या नकली IMEI नंबर की घटनाओं से निपटने में मदद कर सकता है, जिससे स्कैम और नेटवर्क का गलत इस्तेमाल होता है. टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने सोमवार देर रात एक बयान में कहा, 'भारत में सेकंड-हैंड मोबाइल डिवाइस का बड़ा मार्केट है.' 'ऐसे मामले भी देखे गए हैं जहां चोरी हुए या ब्लैकलिस्टेड डिवाइस को दोबारा बेचा जा रहा है.'

भारत सरकार के ऑर्डर का रिव्यू कर रही हैं अन्य कंपनियां 

जबकि Apple अपने App Store और प्रोप्राइटरी iOS सॉफ्टवेयर पर कड़ा कंट्रोल रखता है,जो उसके $100 बिलियन प्रति वर्ष के सर्विस बिज़नेस के लिए ज़रूरी है. Google का Android ओपन-सोर्स है, जिससे Samsung और Xiaomi जैसे मैन्युफैक्चरर्स को अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव करने की ज़्यादा छूट मिलती है.

बताया यह भी जा रहा है कि फिलहाल Apple का कोर्ट जाने या पब्लिक स्टैंड लेने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन वह सरकार को बताएगा कि सिक्योरिटी की कमज़ोरियों की वजह से वह ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकता. ध्यान रहे कि ऐप ऑर्डर ऐसे समय में आया है जब Apple देश के एंटीट्रस्ट पेनल्टी कानून को लेकर एक भारतीय वॉचडॉग के साथ कोर्ट में लड़ रहा है.

Apple ने कहा है कि उसे एक केस में $38 बिलियन तक का जुर्माना लगने का रिस्क है. वहीं खबर ये भी है कि Samsung समेत दूसरे ब्रांड ऑर्डर का रिव्यू कर रहे हैं. 

