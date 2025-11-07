जानें कैसे जी का जंजाल बन सकता है लाखों Android फोन यूजर्स का डेटा? CERT-In की चेतावनी करेगी हैरान...

खबर है कि लाखों एंड्रॉयड यूजर्स साइबर जोखिमों के संपर्क में आ सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि नए सरकारी निष्कर्षों से लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांडों में कमजोरियों का पता चला है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने CIVN-2025-0293 जारी किया है, जिसमें Google द्वारा विकसित Android ऑपरेटिंग सिस्टम में कई कमज़ोरियों का खुलासा हुआ है. ये सुरक्षा खामियां हैकर्स को प्रभावित उपकरणों पर उन्नत पहुंच प्राप्त करने या मनमाना कोड निष्पादित करने की अनुमति दे सकती हैं, जिससे उपयोगकर्ता डेटा और डिवाइस सुरक्षा जोखिम में पड़ सकती है.

प्रभावित उपकरण और Android संस्करण

CERT-In के अनुसार, यह समस्या Android संस्करण 13, 14, 15 और 16 को प्रभावित करती है. इसका मतलब है कि अधिकांश आधुनिक स्मार्टफ़ोन और टैबलेट संभावित खतरों के संपर्क में आ सकते हैं.

Samsung, OnePlus, Xiaomi, Realme, Motorola, Vivo, Oppo और Google Pixel जैसे ब्रांडों के उपकरण सभी प्रभावित हो सकते हैं.

ये कमज़ोरियां क्वालकॉम, मीडियाटेक, NVIDIA, ब्रॉडकॉम और UNISOC सहित हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर विक्रेताओं द्वारा विकसित घटकों से जुड़ी हैं. ये घटक आमतौर पर Android-संचालित स्मार्टफ़ोन, वियरेबल्स और IoT उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं.

गूगल के नवंबर 2025 के एंड्रॉइड सुरक्षा बुलेटिन में इन खामियों की पहचान की गई थी और इनका उपयोग प्रशासनिक नियंत्रण हासिल करने, दुर्भावनापूर्ण एप्लिकेशन इंस्टॉल करने या निजी डेटा तक पहुंचने के लिए किया जा सकता था.

क्या हैं संभावित प्रभाव

CERT-In ने इस समस्या को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा है. दुर्भावनापूर्ण तत्व इन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर व्यक्तिगत या वित्तीय डेटा चुरा सकते हैं, क्लाउड खातों तक पहुंच सकते हैं, या पूरे सिस्टम को खतरे में डाल सकते हैं. जिन उपकरणों में नवीनतम सुरक्षा अपडेट नहीं हैं, वे सबसे ज़्यादा जोखिम में हैं, इसलिए समय पर पैचिंग ज़रूरी है.

यह चेतावनी फ़ोन के अलावा, Android-संचालित स्मार्ट टीवी और अन्य कनेक्टेड उपकरणों पर भी लागू होती है.

किस तरह रहें सुरक्षित

CERT-In उपयोगकर्ताओं को सलाह देता है कि वे:

1- नवीनतम सुरक्षा अपडेट उपलब्ध होते ही उन्हें इंस्टॉल करें.

2- किसी तृतीय-पक्ष या असत्यापित स्रोत से एप्लिकेशन डाउनलोड करने से बचें.

3- स्वचालित सिस्टम और ऐप अपडेट सक्षम रखें.

4- सुरक्षा खतरों की जांच के लिए Google Play Protect का उपयोग करें.

5- ईमेल या टेक्स्ट संदेशों में संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट खोलने से बचें.

CERT-In की सलाह इन कमज़ोरियों का फायदा उठाने से रोकने के लिए समय पर अपडेट और सतर्क ऑनलाइन व्यवहार के महत्व पर ज़ोर देती है.