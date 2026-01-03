आधार कार्ड की फोटो: आधार कार्ड पर बचपन की फोटो कैसे बदलें? पूरी प्रक्रिया जानें

आधार कार्ड पर फोटो अपडेट करने की प्रक्रिया: यदि आप अपने आधार कार्ड पर अपनी बचपन की फोटो बदलना चाहते हैं, तो यह मुश्किल नहीं है. इसे बदलने की प्रक्रिया सरल है, बस आपको सही चरणों का पता होना चाहिए.

आधार कार्ड हर भारतीय के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र बन गया है. बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक, हर जगह इसकी आवश्यकता होती है. आधार कार्ड पर कोई भी गलत जानकारी आपके काम में बाधा डाल सकती है. कई लोगों के लिए, बचपन की तस्वीर भी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है.

कभी-कभी, उम्र बढ़ने के साथ-साथ आपके आधार कार्ड की फोटो इतनी बदल जाती है कि आपकी पहचान संदिग्ध हो जाती है. ऐसे में, आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करने में संदेह उत्पन्न होता है. इसका सबसे अच्छा विकल्प है कि आप अपने आधार कार्ड पर लगी फोटो बदलवा लें.

आधार कार्ड फोटो अपडेट करने की प्रक्रिया

स्टेप 1- त्रुटि से बचने के लिए पूरी प्रक्रिया UIDAI के नियमों के अनुसार की जाती है. आपकी फोटो अपडेट करने के लिए एक निश्चित शुल्क देना होगा. यह शुल्क 100 रुपये है, जिसमें GST शामिल है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक URN नंबर दिया जाएगा.



स्टेप 2- वहां आपकी नई फोटो ली जाएगी और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. अपनी फोटो अपडेट करने के लिए, सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं. 'मेरा आधार' सेक्शन में आपको 'नामांकन और अपडेट फॉर्म' का विकल्प मिलेगा.



स्टेप 3- इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करें और आवश्यक जानकारी भरें. भरे हुए फॉर्म को निकटतम आधार सेवा केंद्र पर ले जाएं. वहां आपके फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा. एक नई तस्वीर ली जाएगी और आपकी आंखों की पुतली को स्कैन किया जाएगा.



स्टेप 4- इस नंबर का उपयोग करके आप अपने आधार कार्ड के अपडेट की स्थिति देख सकते हैं. आमतौर पर आपकी फोटो अपडेट होने में 30 से 90 दिन लगते हैं. इस दौरान आप UIDAI की वेबसाइट पर URN नंबर डालकर स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.

