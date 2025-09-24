Big Billion Day में कहीं आप न खरीद लें ऐसे स्मार्टफोन! पैसे खर्च करने से पहले जान लीजिए 5 जरूरी बातें

फेस्टिवल सीजन की शुरुआत के साथ ही, फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे और अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जैसी सेल शुरू हो गई है. इस दौरान हर प्रोडक्ट पर भारी छूट मिलती है. ऐसे में, ग्राहक अक्सर बिना सोचे-समझे बस कम बजट में स्मार्टफोन खरीदने पर फोकस करते हैं. हालांकि, इससे आपको बचना चाहिए.

5 Smart Tips to Avoid a Bad Smartphone Purchase: बिग बिलियन डे और फेस्टिव सेल का इंतजार सभी को रहता है. इन सेल के दौरान स्मार्टफोन पर मिलने वाली धमाकेदार छूट, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स जैसे बेहतरीन विकल्प हर किसी को अपनी तरफ खींचती हैं. भला हो भी क्यों न, कम कीमत में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला फोन पाना किसे पसंद नहीं होता? लोग महीनों तक इन फेस्टिवल सेल का इंतजार करते हैं, ताकि उनका मनपसंद स्मार्टफोन कम कीमत में मिल सके. लेकिन, अक्सर यही मौका सबसे बड़ी गलती का कारण भी बन जाता है. कम कीमत देखकर लोग कई बार ऐसे फोन खरीद लेते हैं, जिनमें कुछ न कुछ कमी होती है. या तो उनका प्रोसेसर धीमा होता है, या कैमरा बेकार, या फिर बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है. इसलिए आपको सेल में फोन खरीदने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है. इस लेख में हम आपको बताएंगे कि फोन खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि बाद में आपको पछताना न पड़े.

फोन का प्रोसेसर है सबसे जरूरी

स्मार्टफोन का प्रोसेसर उसका सबसे अहम पार्ट होता है. यही तय करता है कि आपका फोन कितना तेज चलेगा, ऐप्स कितनी जल्दी खुलेंगे और गेमिंग सही से हो पाएगा या नहीं. सेल में अक्सर कंपनियां कम कीमत पर ऐसे स्मार्टफोन बेचती हैं, जिनमें पुराने या धीमे प्रोसेसर होते हैं. ये प्रोसेसर रोजमर्रा के काम जैसे सोशल मीडिया ब्राउज़ करना या वीडियो देखना तो ठीक से कर लेते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद या मल्टीटास्किंग के दौरान ये फोन धीमे हो जाते हैं. पैसे खर्च करने से पहले प्रोसेसर का नाम और मॉडल जरूर चेक करें. जैसे- स्नैपड्रैगन 6 या 7 सीरीज, या मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8000 सीरीज. एक अच्छा प्रोसेसर ही फोन को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखेगा.

रैम और स्टोरेज

अगर फोन में पर्याप्त रैम (RAM) नहीं है, तो एक साथ कई ऐप्स चलाने पर वह हैंग होने लगेगा. आज के समय में 4GB रैम को न्यूनतम माना जाना चाहिए. अगर आपको गेमिंग या भारी ऐप्स चलाने हैं, तो 6GB या 8GB रैम वाला फोन चुनें. इसी तरह, स्टोरेज भी बहुत मायने रखती है. 64GB स्टोरेज भले ही पर्याप्त लगे, लेकिन कुछ समय बाद यह फोटो, वीडियो और ऐप्स से भर जाती है. 128GB या उससे ज़्यादा स्टोरेज वाला फोन खरीदें, ताकि आपको बार-बार डेटा डिलीट न करना पड़े.

डिस्प्ले और रिफ्रेश रेट

आप फोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा उसकी स्क्रीन को देखकर करते हैं, इसलिए डिस्प्ले की क्वालिटी पर ध्यान दें. AMOLED डिस्प्ले, LCD की तुलना में ज्यादा बेहतर रंग और गहरे काले रंग दिखाता है. इसके अलावा, रिफ्रेश रेट भी देखें. 60Hz रिफ्रेश रेट वाले फोन सामान्य होते हैं, जबकि 90Hz या 120Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले स्क्रॉलिंग और एनिमेशन को बहुत स्मूथ बनाते हैं. अगर आपको फोन में वीडियो देखना या गेम खेलना पसंद है, तो हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले को प्राथमिकता दें.

कैमरा सेंसर

अक्सर लोग कैमरे के मेगापिक्सल देखकर धोखा खा जाते हैं. यह मानना एक बड़ी गलती है कि जितने ज्यादा मेगापिक्सल, उतनी अच्छी फोटो. असली फर्क कैमरा सेंसर के साइज और सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग से आता है. यही कारण है कि एक 12MP का कैमरा भी 64MP वाले कैमरे से बेहतर फोटो ले सकता है. किसी भी फोन का कैमरा खरीदने से पहले उसके ऑनलाइन रिव्यु देखें और फोटो के सैम्पल चेक करें. यह आपको असल क्वालिटी का बेहतर अंदाजा देगा.

बैटरी और चार्जिंग स्पीड

कोई भी फोन तभी अच्छा लगता है जब उसकी बैटरी पूरे दिन चले. स्मार्टफोन खरीदने से पहले बैटरी की क्षमता (mAh) जरूर देखें. आज के समय में 5000 mAh की बैटरी को एक अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है. इसके अलावा, चार्जिंग स्पीड पर भी ध्यान दें. अगर फोन को फुल चार्ज होने में 3 घंटे से ज्यादा लगते हैं, तो यह एक परेशानी हो सकती है. 18W से 67W तक की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी आजकल सामान्य है, जो आपका बहुत समय बचा सकती है. एक अच्छी बैटरी और फास्ट चार्जिंग वाला फोन आपको बार-बार चार्जर ढूंढने की चिंता से मुक्त कर देगा.

