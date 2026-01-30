पॉपुलर क्रूजर बाइक Yezdi Roadster खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कितनी EMI में ला सकते हैं घर 

2 . कितनी देनी होगी EMI

आप Yezdi Roadster बाइक को 25,000 से 30,000 के डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस करा सकते हैं. बता दें कि 3 साल की अवधि के लिए 9.5% - 10% ब्याज दर पर, इसकी मासिक किस्त (EMI) लगभग 5,000 से 6,000 के बीच आ सकती है.