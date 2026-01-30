FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

BJP सरकार में अपने मंत्री को बंधक बनाया बोले अखिलेश यादव. ये सिर्फ इन दोनों के बीच की लड़ाई नहीं, स्वतंत्रदेव और ब्रजभूषण पर अखिलेश ने कहा कि इनमें कोई विकास का काम नहीं कर रहा.

टेक-ऑटो

पॉपुलर क्रूजर बाइक Yezdi Roadster खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कितनी EMI में ला सकते हैं घर 

पॉपुलर क्रूजर बाइक Yezdi Roadster का इन दिनों युवाओं के बीच अलग ही क्रेज दिखने को मिल रहा है. दमदार इंजन और शानदार लुक के साथ आने वाली ये बाइक आप आसान डाउन पेमेंट और EMI पर खरीद सकते हैं.  

Abhay Sharma | Jan 30, 2026, 05:00 PM IST

Yezdi Roadster  

Yezdi Roadster  
1

Yezdi Roadster अपनी दमदार परफॉरमेंस, रेट्रो-मॉडर्न स्टाइलिंग और धाकड़ लुक्स के लिए जानी जाती है. यह बाइक 334cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन के साथ आती है, जो इसे लंबी राइड और शहर में राइडिंग दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है. 

कितनी देनी होगी EMI 

कितनी देनी होगी EMI 
2

आप Yezdi Roadster बाइक को 25,000 से 30,000 के डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस करा सकते हैं. बता दें कि 3 साल की अवधि के लिए 9.5% - 10% ब्याज दर पर, इसकी मासिक किस्त (EMI) लगभग 5,000 से 6,000 के बीच आ सकती है. 

कीमत

कीमत
3

2025 Yezdi Roadster की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत (वेरिएंट के अनुसार) लगभग 1.94 लाख से 2.10 लाख के आसपास है. ऐसे में इसकी EMI की सटीक राशि कीमत, ब्याज दर (आमतौर पर 8% से 12%), डाउन पेमेंट और लोन की अवधि पर निर्भर करती है.  

Yezdi Roadster में क्या है खास  

Yezdi Roadster में क्या है खास  
4

इस खास बाइक में आपको इंजन: 334 cc, लिक्विड-कूल्ड, BS6 Phase 2B, पावर: 29 bhp और 29.8 Nm टॉर्क, गियरबॉक्स: 6-स्पीड, माइलेज:- 25 से 32 kmpl (शहर/हाईवे), 35 kmpl तक संभव और ब्रेकिंग: डुअल चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक मिलता है. 

वजन और हाइट

वजन और हाइट
5

इस बाइक के वजन की बात करें तो यह लगभग 194 kg है और सीट हाइट 795 mm है. ऐसे में वजन के कारण घुमावदार रास्तों पर यह आपको थोड़ी भारी महसूस हो सकती है. 

