पॉपुलर क्रूजर बाइक Yezdi Roadster खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कितनी EMI में ला सकते हैं घर 

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Jan 30, 2026, 05:00 PM IST
1.Yezdi Roadster
Yezdi Roadster अपनी दमदार परफॉरमेंस, रेट्रो-मॉडर्न स्टाइलिंग और धाकड़ लुक्स के लिए जानी जाती है. यह बाइक 334cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन के साथ आती है, जो इसे लंबी राइड और शहर में राइडिंग दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है.
2.कितनी देनी होगी EMI
आप Yezdi Roadster बाइक को 25,000 से 30,000 के डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस करा सकते हैं. बता दें कि 3 साल की अवधि के लिए 9.5% - 10% ब्याज दर पर, इसकी मासिक किस्त (EMI) लगभग 5,000 से 6,000 के बीच आ सकती है.
3.कीमत
2025 Yezdi Roadster की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत (वेरिएंट के अनुसार) लगभग 1.94 लाख से 2.10 लाख के आसपास है. ऐसे में इसकी EMI की सटीक राशि कीमत, ब्याज दर (आमतौर पर 8% से 12%), डाउन पेमेंट और लोन की अवधि पर निर्भर करती है.
4.Yezdi Roadster में क्या है खास
इस खास बाइक में आपको इंजन: 334 cc, लिक्विड-कूल्ड, BS6 Phase 2B, पावर: 29 bhp और 29.8 Nm टॉर्क, गियरबॉक्स: 6-स्पीड, माइलेज:- 25 से 32 kmpl (शहर/हाईवे), 35 kmpl तक संभव और ब्रेकिंग: डुअल चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक मिलता है.