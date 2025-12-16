FacebookTwitterYoutubeInstagram
Rashifal 17 December 2025: वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कौन हैं भारतीय शिक्षक सुधांशु शेखर? जो 10 लाख डॉलर के ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए हुए नॉमिनेट

कौन हैं प्रशांत वीर जिन्हें CSK ने 14 करोड़ में खरीदा, बने IPL के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर

Auqib Nabi IPL 2026 Auction: कौन हैं आकिब नबी डार, जिन पर पैसों की हुई बारिश, DC ने इतने करोड़ में खरीदा

IPL ऑक्शन में बिकने वाले 8 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास

IPL ऑक्शन में बिकने वाले 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय नाम शामिल

टेक-ऑटो

Year End Sale: फोन-लैपटॉप से लेकर MacBook तक पर बंपर छूट, इस प्लेटफॉर्म पर लग गई है साल की आखिरी सेल

Year End Sale 2025: साल खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं. ऐसे में साल के आखिर में विजय सेल्स ने इस साल की आखिरी सेल का ऐलान कर दिया है. 13 दिसंबर से शुरू हुए इस सेल में  स्मार्टफोन, टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप समेत तमाम प्रोडक्ट्स पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है.

Dec 16, 2025

1.फ्लैट डिस्काउंट के साथ बैंक ऑफर  

1

बता दें कि यहां न केवल स्मार्टफोन, टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप समेत तमाम प्रोडक्ट्स पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि फ्लैट डिस्काउंट के साथ बंपर बैंक ऑफर भी मिल रहा है. इतना ही नहीं, यहां ऐपल प्रोडक्ट्स भी भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं. 

2.iPhone और MacBook पर बंपर ऑफर

2

साल के इस आखिर सेल में आप Apple के विभिन्न प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं. फिलहाल दिख रही प्राइज के मुताबिक iPhone को 39,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं. इस कीमत पर आपको iPhone 13 का 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिल जाएगा. 

3.MacBook पर ऑफर

3

इसके अलावा इस सेल में 30,500 रुपये की शुरुआती कीमत पर iPad खरीद पाएंगे, वहीं MacBook को आप 72,490 रुपये के स्टार्टिंग प्राइस पर खरीद सकते हैं. इसमें आपको फ्लैट डिस्काउंट के साथ ही बैंक ऑफर भी मिलेगा. ये ऑफर आपको ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट और SBI कार्ड पर मिल सकता है. 

4.सस्ते में लैपटॉप और स्मार्टफोन

4

इसके अलावा साल के इस आखिरी सेल में 6,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर स्मार्टफोन मिल जाएंगे. साथ ही लैपटॉप और टैबलेट्स पर भी आपको अच्छी छूट मिल जाएगी. बताते चलें विजय सेल्स पर लैपटॉप 25,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर होगा. 

5.टीवी और वॉशिंंग मशीन पर भी मिलेगा डिस्काउंट

5

इसके अलावा 10,999 रुपये के स्टार्टिंग प्राइस में टैबलेट मिल जाएगा. इसके अलावा इस सेल में टीवी पर भी ऑफर है, जिसमें Smart LED TV को 10,590 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकेंगे. इसके अलावा साउंडबार की रेंज 1699 रुपये से शुरू है. 

