Year End Sale: फोन-लैपटॉप से लेकर MacBook तक पर बंपर छूट, इस प्लेटफॉर्म पर लग गई है साल की आखिरी सेल

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को कामयाबी, LoC के पास से पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार, संदिग्ध पाकिस्तानी महिला से पूछताछ जारी | नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद नीतीश ने दो विभागों का प्रभार बांटा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को सड़क निर्माण और दिलीप जायसवाल को नगर विकास की जिम्मेदारी | J&K- श्रीनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात ड्रग तस्कर की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त
टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Dec 16, 2025, 03:51 PM IST
1.फ्लैट डिस्काउंट के साथ बैंक ऑफर
बता दें कि यहां न केवल स्मार्टफोन, टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप समेत तमाम प्रोडक्ट्स पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि फ्लैट डिस्काउंट के साथ बंपर बैंक ऑफर भी मिल रहा है. इतना ही नहीं, यहां ऐपल प्रोडक्ट्स भी भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं.
2.iPhone और MacBook पर बंपर ऑफर
साल के इस आखिर सेल में आप Apple के विभिन्न प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं. फिलहाल दिख रही प्राइज के मुताबिक iPhone को 39,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं. इस कीमत पर आपको iPhone 13 का 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिल जाएगा.
3.MacBook पर ऑफर
इसके अलावा इस सेल में 30,500 रुपये की शुरुआती कीमत पर iPad खरीद पाएंगे, वहीं MacBook को आप 72,490 रुपये के स्टार्टिंग प्राइस पर खरीद सकते हैं. इसमें आपको फ्लैट डिस्काउंट के साथ ही बैंक ऑफर भी मिलेगा. ये ऑफर आपको ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट और SBI कार्ड पर मिल सकता है.
4.सस्ते में लैपटॉप और स्मार्टफोन
इसके अलावा साल के इस आखिरी सेल में 6,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर स्मार्टफोन मिल जाएंगे. साथ ही लैपटॉप और टैबलेट्स पर भी आपको अच्छी छूट मिल जाएगी. बताते चलें विजय सेल्स पर लैपटॉप 25,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर होगा.
5.टीवी और वॉशिंंग मशीन पर भी मिलेगा डिस्काउंट
इसके अलावा 10,999 रुपये के स्टार्टिंग प्राइस में टैबलेट मिल जाएगा. इसके अलावा इस सेल में टीवी पर भी ऑफर है, जिसमें Smart LED TV को 10,590 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकेंगे. इसके अलावा साउंडबार की रेंज 1699 रुपये से शुरू है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से