दादाजी के जमाने की धाकड़ बाइक 'Yamaha Rajdoot' का कमबैक! 350cc इंजन, पावरफुल फीचर्स से देगी Royal Enfield को टक्कर?

4 . इंजन कितना पावरफुल होगा?

मिली जानकारी के मुताबिक नई राजदूत 360 में 349सीसी, 4 स्ट्रोक, BS6 इंजन मिल सकता है. इंजन न केवल ज्यादा इको फ्रेंडली है, बल्कि स्मूद राइड भी देता है. ऐसे में सिटी, ट्रैफिक और लॉन्ग टूर कहीं भी लाजवाब परफॉर्मेंस के साथ इसे राइड किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि यह इंजन 6250 rpm पर 21 PS पावर और 5000 rpm पर 28 nm टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम होगा.