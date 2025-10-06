FacebookTwitterYoutubeInstagram
दादाजी के जमाने की धाकड़ बाइक 'Yamaha Rajdoot' का कमबैक! 350cc इंजन, पावरफुल फीचर्स से देगी Royal Enfield को टक्कर?

Rajdoot: 1980 के दशक में Killer Bike के नाम से मशहूर 'Rajdoot' का अलग ही जलवा रहा है. अब उम्मीद की जा रही है कि ये बाइक पावरफुल इंजन और दमदार फीचर्स के साथ फिर से कमबैक कर सकती है. कही रिपोर्ट्स में कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी इस बाइक को 2025 के आखिर तक या जनवरी 2026 तक फिर से लॉन्च कर सकती है.

Abhay Sharma | Oct 06, 2025, 12:07 PM IST

1.Rajdoot 350 

Rajdoot 350 
1

यामाहा (Yamaha) की नई राजदूत Rajdoot 350 बाइक में बुलेट जैसा दमदार इंजन मिल सकता है. इतना ही नहीं इसकी माइलेज प्‍लेटिना जैसी और कीमत काफी कम हो सकती है. यह बाइक इसी साल 2025 में लॉन्च की जा सकती है. हालांकि, अभी तक कंपनी की ओर से आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.  

2.पावर और परफॉर्मेंस में भी जबरदस्त बदलाव

पावर और परफॉर्मेंस में भी जबरदस्त बदलाव
2

नई राजदूत के डिजाइन और लुक चेंज होने के साथ-साथ पावर और परफॉर्मेंस में भी जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकता है. साथ ही इसके इंजन को भी पहले से ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है. इस बाइक की माइलेज भी जबरदस्त होगी. अपनी सेगमेंट में यह कई धांसू बाइक्स से मुकाबला करेगी.

3.कैसा रहेगा लुक? 

कैसा रहेगा लुक? 
3

रिपोर्ट्स की मानें तो इसका फ्यूल टैंक रेट्रो लुक वाला ही रह सकता है, वहीं, हैंडलैंप पहले जैसे ही राउंड मिलेगा. मेटल में बदलाव दिख सकते हैं और क्रोम फिनिश सेटअप मिला है. बताया जा रहा है कि इसके डिजाइन में बदलाव हुआ है, पर क्वॉलिटी और परफॉर्मेंस से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है. 

4.इंजन कितना पावरफुल होगा?

इंजन कितना पावरफुल होगा?
4

मिली जानकारी के मुताबिक नई राजदूत 360 में 349सीसी, 4 स्ट्रोक, BS6 इंजन मिल सकता है. इंजन न केवल ज्यादा इको फ्रेंडली है, बल्कि स्मूद राइड भी देता है. ऐसे में सिटी, ट्रैफिक और लॉन्ग टूर कहीं भी लाजवाब परफॉर्मेंस के साथ इसे राइड किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि यह इंजन 6250 rpm पर 21 PS पावर और 5000 rpm पर 28 nm टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम होगा. 

5.कीमत कितनी होगी?

कीमत कितनी होगी?
5

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 2 लाख रुपए हो सकती है. इंश्योरेंस और आरटीओ के लिए आपको अलग से चार्ज देने होंगे. कुल मिलाकर इस बाइक को ऑन रोड लेने पर 2 लाख 25 हजार रुपए के करीब लग जाएंगे. 

6.कब होगी लॉन्च?

कब होगी लॉन्च?
6

बता दें कि इसके लॉन्च को लेकर कंपनी ने ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं की है. ऐसे में जब तक आधिकारिक जानकारी नहीं आती है, तब तक राजदूत की लॉन्च डेट के लिए इंतजार करना होगा. अब देखना यह है कि नई राजदूत को 2025 में लॉन्च किया जाता है या नहीं. 

