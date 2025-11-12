Yamaha New Bike: दमदार लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ... लॉन्च हुई यामाहा की ये धाकड़ बजट फ्रेंडली Bikes

4 . क्या है Yamaha XSR 155 की कीमत?

ड्यूल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम स्टैंडर्ड के साथ ही इसमें 10 लीटर फ्यूल टैंक, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और LED लाइटिंग दी गई है. आपको बजट में ये बाइक मिल जाएगी. किमत की बात करें तो 1.50 लाख रुपये रखा गया है. अगर आप 1.5 लाख में बाइक देख रहे हैं तो इस बाइक को देख सकते हैं.