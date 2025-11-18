FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
55 दिन की आजादी और फिर जेल... आजम खान को इस बार कौन सा मिला बैरक नंबर, कैसी गुजरी पहली रात?

55 दिन की आजादी और फिर जेल... आजम खान को इस बार कौन सा मिला बैरक नंबर, कैसी गुजरी पहली रात?

IPO लिस्ट होते ही PhysicsWallah ने रचा इतिहास,इस अनोखे कारनामे को दिया अंजाम...

IPO लिस्ट होते ही PhysicsWallah ने रचा इतिहास,इस अनोखे कारनामे को दिया अंजाम...

IND vs SA: दूसरे टेस्ट से पहले बुरी खबर, शुभमन गिल के खेलने पर बना संदेह; जानें कौन हो सकता है कप्तान का रिप्लेसमेंट

IND vs SA: दूसरे टेस्ट से पहले बुरी खबर, शुभमन गिल के खेलने पर बना संदेह; जानें कौन हो सकता है कप्तान का रिप्लेसमेंट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कितने पढ़े-लिखे हैं लालू प्रसाद यादव के सातों दामाद? कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कोई है इन्वेस्टमेंट बैंकर

कितने पढ़े-लिखे हैं लालू प्रसाद यादव के सातों दामाद? कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कोई है इन्वेस्टमेंट बैंकर

अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है धरती? NASA ने दिखाई Mount Everest से लेकर Sahara Desert तक की तस्वीरें

अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है धरती? NASA ने दिखाई Mount Everest से लेकर Sahara Desert तक की तस्वीरें

9200 का डाउन पेमेंट करें, घर ले आएं स्पोर्टी लुक और दमदार फीचर्स के साथ Yamaha का ये शानदार स्कूटर

9200 का डाउन पेमेंट करें, घर ले आएं स्पोर्टी लुक और दमदार फीचर्स के साथ Yamaha का ये शानदार स्कूटर

HomePhotos

टेक-ऑटो

9200 का डाउन पेमेंट करें, घर ले आएं स्पोर्टी लुक और दमदार फीचर्स के साथ Yamaha का ये शानदार स्कूटर

Yamaha Aerox 155 Version S: यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड (IYM) ने अपने बेहद पॉपुलर मैक्सी स्कूटर एरॉक्स का अपडेटेड मॉडल 2025 एरॉक्स 155 वर्जन S लॉन्च कर दिया है. स्पोर्टी लुक और दमदार फीचर्स के साथ इस शानदार स्कूटर को आप 9200 का डाउन पेमेंट कर घर ला सकते हैं...

Abhay Sharma | Nov 18, 2025, 02:35 PM IST

1.Yamaha Aerox 155 Version S 

Yamaha Aerox 155 Version S 
1

इस शानदार स्कूटर में 155cc का लिक्विड-कूल्ड, VVA इंजन मिलता है, इसका VVA टेक्नोलॉजी सिस्टम निचले और ऊपरी दोनों रेंज में पावर डिलीवरी को संतुलित रखता है. इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और स्मार्ट फीचर्स भी मिलेगा. 

Advertisement

2.Yamaha Aerox 155 Version S Features

Yamaha Aerox 155 Version S Features
2

Yamaha Aerox 155 Version S में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. साथ ही इसमें ट्रैकिंग और अलर्ट सिस्टम भी उपलब्ध है, इससे सुरक्षा और भी मजबूत हो जाती है. इस वर्जन में कई ऐसे फीचर्स जोड़े हैं जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में खास बनाते हैं. 

3.Yamaha Aerox 155 Version S Ride & Comfort

Yamaha Aerox 155 Version S Ride & Comfort
3

Aerox 155 Version S का राइडिंग काफी आरामदायक है और इसका सस्पेंशन सेटअप भारतीय सड़कों के हिसाब से बेहतर तरीके से ट्यून किया गया है. इस शानदार स्कूटर में फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में मोनोशॉक सेटअप मिलता है, जो खराब रास्तों पर भी झटकों को कम करता है. 

4.Yamaha Aerox 155 Version S Control

Yamaha Aerox 155 Version S Control
4

इसके चौड़े टायर और मजबूत ब्रेकिंग सिस्टम राइड के दौरान बेहतर नियंत्रण प्रदान करते हैं, साथ ही लंबी राइड हो या शहर में रोजमर्रा की राइडिंग, यह स्कूटर पूरे समय स्थिर और आसान कंट्रोल में रहता है. 

TRENDING NOW

5.Yamaha Aerox 155 Version S Price

Yamaha Aerox 155 Version S Price
5

कीमत की बात करें तो इसकी कीमत भारतीय बाजार में लगभग प्रीमियम स्कूटर रेंज में रखी गई है. इसके फीचर्स, पावर और स्पोर्टी डिजाइन को देखते हुए यह कीमत पूरी तरह से सही लगती है. 

6.क्या है Yamaha Aerox 155 Version S की कीमत? 

क्या है Yamaha Aerox 155 Version S की कीमत? 
6

आइस फ्लूओ वर्मिलियन और रेसिंग ब्लू रंग की एक्स शोरूम प्राइस 1,53,430 रुपये और मेटैलिक ब्लैक कलर वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस 150,130 रुपये है. इस स्कूटर को आप कम से कम डाउन पेमेंट में घर ला सकते हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
55 दिन की आजादी और फिर जेल... आजम खान को इस बार कौन सा मिला बैरक नंबर, कैसी गुजरी पहली रात?
55 दिन की आजादी और फिर जेल... आजम खान को इस बार कौन सा मिला बैरक नंबर, कैसी गुजरी पहली रात?
IPO लिस्ट होते ही PhysicsWallah ने रचा इतिहास,इस अनोखे कारनामे को दिया अंजाम...
IPO लिस्ट होते ही PhysicsWallah ने रचा इतिहास,इस अनोखे कारनामे को दिया अंजाम...
IND vs SA: दूसरे टेस्ट से पहले बुरी खबर, शुभमन गिल के खेलने पर बना संदेह; जानें कौन हो सकता है कप्तान का रिप्लेसमेंट
IND vs SA: दूसरे टेस्ट से पहले बुरी खबर, शुभमन गिल के खेलने पर बना संदेह; जानें कौन हो सकता है कप्तान का रिप्लेसमेंट
Gold-Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी भी लौटी, जानें आज कितने रुपये की आई गिरावट
Gold-Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी भी लौटी, जानें आज कितने रुपये की आई गिरावट
कौन हैं Manya Anand? लगाए थे Dhanush के मैनेजर पर कास्टिंग काउच का आरोप ...
कौन हैं Manya Anand? लगाए थे Dhanush के मैनेजर पर कास्टिंग काउच का आरोप ...
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितने पढ़े-लिखे हैं लालू प्रसाद यादव के सातों दामाद? कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कोई है इन्वेस्टमेंट बैंकर
कितने पढ़े-लिखे हैं लालू प्रसाद यादव के सातों दामाद? कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कोई है इन्वेस्टमेंट बैंकर
अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है धरती? NASA ने दिखाई Mount Everest से लेकर Sahara Desert तक की तस्वीरें
अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है धरती? NASA ने दिखाई Mount Everest से लेकर Sahara Desert तक की तस्वीरें
9200 का डाउन पेमेंट करें, घर ले आएं स्पोर्टी लुक और दमदार फीचर्स के साथ Yamaha का ये शानदार स्कूटर
9200 का डाउन पेमेंट करें, घर ले आएं स्पोर्टी लुक और दमदार फीचर्स के साथ Yamaha का ये शानदार स्कूटर
अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आसान, तुरंत पाने के लिए बस इस एक लिंक पर करना होगा क्लिक
अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आसान, तुरंत पाने के लिए बस इस एक लिंक पर करना होगा क्लिक
IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का भी नाम
IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का भी नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE