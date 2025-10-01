Xiaomi का पहला ऐसा फोन जिसने हिला दी Apple और Samsung की दुनिया, जानें क्या दिए खास फीचर्स!

6 . Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max की कीमत

Xiaomi 17 सीरीज के फोन को तीन स्टोरेज वेरिएंट्स- 12GB RAM+ 256GB, 12GB RAM+ 512GB और 16GB RAM+ 512GB में पेश किया गया है. इनकी शुरुआती कीमत CNY 4,499 (लगभग 56,000 रुपये), CNY4799 (60,000 रुपये) और CNY 4,999 (62,000 रुपये) रखी गई है. Xiaomi 17 Pro की शुरुआती कीमत CNY 5,299 (लगभग 66,000 रुपये) और Xiaomi 17 Pro Max की शुरुआती कीमत CNY 5,999 (लगभग 74,700 रुपये) रखी गई है.

