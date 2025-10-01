Xiaomi का पहला ऐसा फोन जिसने हिला दी Apple और Samsung की दुनिया, जानें क्या दिए खास फीचर्स!
रईश खान | Oct 01, 2025, 09:58 PM IST
1.7500mAh तक की दमदार बैटरी
इस स्मार्टफोन में दमदार 7000mAh की बैटरी, LTPO OLED डिस्प्ले और Leica कैमरा सेटअप के साथ अन्य दमदार फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने इस स्मार्टफोन को तीन मॉडल Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max में लॉन्च किया है.
2.भारत में एंट्री का इंतजार
कंपनी ने अभी इसे चीन में ही लॉन्च किया है. ग्लोबल लॉन्चिंग को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन भारत में इस फोन का बेसब्री से इंतजार होने लगा है. सोशल मीडिया पर Apple और Samsung से ज्यादा इस Xiaomi के फोन की चर्चा कर रहे हैं.
3.Xiaomi 17 के फीचर्स
Xiaomi 17 में 6.3 इंच की 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz हाई रिफ्रेश रेट और 3,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. प्रोटक्शन के लिए Dragon Crystal Glass दिया गया है. इस फोन में HDR10+, HDR Vivid, डॉल्वी विजन आदि का सपोर्ट मिलेगा.
4.Xiaomi 17 में कितनी होगी RAM
Xiaomi 17 की खास बात यह है कि Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर पर काम करेगा, जिसके साथ 16GB RAM और 512GB तक स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा.
5.Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max के फीचर्स
Xiaomi 17 Pro में 6.3 इंच 1.5K OLED, 120Hz डिस्प्ले दिया गया है. 16GB रैम होगी, जिसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा 6300mAh बैटरी, 50MP का मेन OIS, 50MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का पेरीस्कोप कैमरा मिलेगा. वहीं, Xiaomi 17 Pro Max की बात करें तो इसमें 6.9 इंच की OLED डिस्प्ले मिलेगी. इसमें 7500mAh की बैटरी होगी.
6.Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max की कीमत
Xiaomi 17 सीरीज के फोन को तीन स्टोरेज वेरिएंट्स- 12GB RAM+ 256GB, 12GB RAM+ 512GB और 16GB RAM+ 512GB में पेश किया गया है. इनकी शुरुआती कीमत CNY 4,499 (लगभग 56,000 रुपये), CNY4799 (60,000 रुपये) और CNY 4,999 (62,000 रुपये) रखी गई है. Xiaomi 17 Pro की शुरुआती कीमत CNY 5,299 (लगभग 66,000 रुपये) और Xiaomi 17 Pro Max की शुरुआती कीमत CNY 5,999 (लगभग 74,700 रुपये) रखी गई है.