काली गाड़ी रखने वाले सावधान! इस देश में पूरी तरीके से Black Car Ban, वजह जानकर चौंक जाएंगे

5 . कार को कराना पडे़गा पेंट

5

इसी वजह से ब्लैक कार ऑनर्स को अपनी गाड़ियों को दूसरे कलर में पेंट कराना पड़ रहा है. बता दें यहां कार को पेन्ट कराने का खर्च करीब 1 लाख 28 हजार है, जबकि देश में लोगों की औसत तनख्वाह ही करीब 21 हजार रुपए है.