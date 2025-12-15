काली गाड़ी रखने वाले सावधान! इस देश में पूरी तरीके से Black Car Ban, वजह जानकर चौंक जाएंगे

बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं संजय सरावगी | बिहार BJP को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, अब संजय सरावगी संभालेंगे कमान | जॉर्डन के अम्मान पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने किया स्वागत | संजय सरावगी बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त, दरभंगा से हैं विधायक | महाराष्ट्रः राज्य चुनाव आयोग ने बीएमसी समेत 29 महानगर पालिका के चुनावों की घोषणा की, 15 जनवरी 2026 को होगी वोटिंग, 16 जनवरी को आएंगे नतीजे | दिल्लीः अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे मेसी, थोड़ी देर में शुरू होगा कार्यक्रम
टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Dec 15, 2025, 01:58 PM IST
1.अजीबोगरीब फैसला
दरअसल इस देश ने काली गाड़ियों को पूरी तरीके से बैन करने का फैसला लिया है. यह अजीबोगरीब फैसला ब्लैक या डार्क कलर के कार ओनर्स के लिए परेशानी का सबब बन गया है.
2.मीडिया रिपोर्ट के अनुसार
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इस देश के प्रेसीडेंट का सफेद गाड़ियो के प्रति बेहद लगाव है या कहें कि इट कलर की गाड़ियों लेकर तगड़ा पैशन बताया जाता है. बस यहीं पैशन ब्लैक गाड़ी ऑनर्स के लिए मुसीबत बन गया हैं.
3.तुर्कमेनिस्तान
जी हां, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबत में यह नियम अभी से प्रभाव में आ चुका है, इस फैसले के बाद से इस देश की सड़कों पर आपको सफेद या सिल्वर कलर की गाड़ियां ही नजर आएंगी.
4.प्रेसिडेंट का मानना
दरअसल, देश के प्रेसिडेंट का मानना है कि ये व्हाइट कलर लकी होता है, अब यहां डार्क कलर की हर गाड़ी को रोका जा रहा है, ऐसी गाड़ी पकड़ते ही पुलिस उसे सीधा जब्त कर रही है.
5.कार को कराना पडे़गा पेंट
इसी वजह से ब्लैक कार ऑनर्स को अपनी गाड़ियों को दूसरे कलर में पेंट कराना पड़ रहा है. बता दें यहां कार को पेन्ट कराने का खर्च करीब 1 लाख 28 हजार है, जबकि देश में लोगों की औसत तनख्वाह ही करीब 21 हजार रुपए है.