बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं संजय सरावगी | बिहार BJP को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, अब संजय सरावगी संभालेंगे कमान | जॉर्डन के अम्मान पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने किया स्वागत | संजय सरावगी बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त, दरभंगा से हैं विधायक | महाराष्ट्रः राज्य चुनाव आयोग ने बीएमसी समेत 29 महानगर पालिका के चुनावों की घोषणा की, 15 जनवरी 2026 को होगी वोटिंग, 16 जनवरी को आएंगे नतीजे | दिल्लीः अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे मेसी, थोड़ी देर में शुरू होगा कार्यक्रम

Delhi Pollution: 'घर के अंदर रहें...', दिल्ली की हवा हुई जहरीली, सिंगापुर ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

IPL 2026 मिनी ऑक्शन में इस रूल के आ जाने से विदेशी खिलाड़ियों को घाटा! 18 करोड़ से ज्यादा नहीं ले पाएगा कोई प्लेयर

Ayurvedic Herbs For Oral Health: ओरल हाइजीन और दांतों के लिए रामबाण है यह औषधी, मोती की तरह चमकते हैं दांत

Ayurvedic Oil For Health: सर्दी में शरीर की जकड़न से लेकर चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर देगा ये तेल, शीशे सी चमकेगी स्किन

पैदा होते ही बच्चे रोते हैं लेकिन हंसने में हफ्ते क्यों लगा देता हैं? समझें पहली इमोशन के पीछे का साइंस

IPL 2026 Auction में हिस्सा लेने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, विराट-रोहित से आधी है उनकी उम्र

टेक-ऑटो

काली गाड़ी रखने वाले सावधान! इस देश में पूरी तरीके से Black Car Ban, वजह जानकर चौंक जाएंगे

अक्सर देखा जाता है कि लोगों का काली कार से चलने का बहुत शौक होता है, इस वजह से लोग काली गाड़ियां लेना खूब पसंद करते हैं लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसने हाल ही में एक चौकाने वाला फैसला लिया है.

सुमित तिवारी | Dec 15, 2025, 01:58 PM IST

1.अजीबोगरीब फैसला

अजीबोगरीब फैसला
1

दरअसल इस देश ने काली गाड़ियों को पूरी तरीके से बैन करने का फैसला लिया है. यह अजीबोगरीब फैसला ब्लैक या डार्क कलर के कार ओनर्स के लिए परेशानी का सबब बन गया है.

2.मीडिया रिपोर्ट के अनुसार

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार
2

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इस देश के प्रेसीडेंट का सफेद गाड़ियो के प्रति बेहद लगाव है या कहें कि इट कलर की गाड़ियों लेकर तगड़ा पैशन बताया जाता है. बस यहीं पैशन ब्लैक गाड़ी ऑनर्स के लिए मुसीबत बन गया हैं.

3.तुर्कमेनिस्तान

तुर्कमेनिस्तान
3

जी हां, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबत में यह नियम अभी से प्रभाव में आ चुका है, इस फैसले के बाद से इस देश की सड़कों पर आपको सफेद या सिल्वर कलर की गाड़ियां ही नजर आएंगी.

4.प्रेसिडेंट का मानना

प्रेसिडेंट का मानना
4

दरअसल, देश के प्रेसिडेंट का मानना है कि ये व्हाइट कलर लकी होता है, अब यहां डार्क कलर की हर गाड़ी को रोका जा रहा है, ऐसी गाड़ी पकड़ते ही पुलिस उसे सीधा जब्त कर रही है.

5.कार को कराना पडे़गा पेंट

कार को कराना पडे़गा पेंट
5

इसी वजह से ब्लैक कार ऑनर्स को अपनी गाड़ियों को दूसरे कलर में पेंट कराना पड़ रहा है. बता दें यहां कार को पेन्ट कराने का खर्च करीब 1 लाख 28 हजार है, जबकि देश में लोगों की औसत तनख्वाह ही करीब 21 हजार रुपए है.

Ayurvedic Oil For Health: सर्दी में शरीर की जकड़न से लेकर चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर देगा ये तेल, शीशे सी चमकेगी स्किन
पैदा होते ही बच्चे रोते हैं लेकिन हंसने में हफ्ते क्यों लगा देता हैं? समझें पहली इमोशन के पीछे का साइंस
IPL 2026 Auction में हिस्सा लेने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, विराट-रोहित से आधी है उनकी उम्र
Chankya Niti: पत्नी की ये 5 आदतें बन जाती है पति की बर्बादी का कारण, आपके के लिए जानना है जरूरी
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर 
धर्म
Rashifal 15 December 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मां के लिए इमोशनल हीलर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे बेटे, हर स्थिति में खड़े रहते हैं साथ
उज्जैन महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करने का बदला नियम
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?
Konark Surya Mandir: 122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
