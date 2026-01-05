Scooty for Women: ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए परफेक्ट, कम बजट में धांसू फिचर्स के साथ मिल जाएंगी ये 5 स्कूटी 

4 . Hero Destini

इस स्कूटी की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 80,450 रुपए है. इसमें 124cc का इंजन मिलता है, जो 9.1PS पावर और 10.04 nm टॉर्क जेनरेट करता है. अगर आप हीरो कंपनी की स्कूटी लेना चाहती हैं तो यह आपके लिए बेस्ट चॉइस बन सकती है. यह स्कूटी 50 से 55 kmpl तक माइलेज देती है.