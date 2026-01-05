FacebookTwitterYoutubeInstagram
UP Panchayat Chunav 2026: पुराने आरक्षण के आधार पर होंगे यूपी पंचायत चुनाव! योगी सरकार ने खुद दिया सिंग्नल

किस करवट सोने से हार्ट अटैक का खतरा होता है कम? सीने पर दबाव पड़ेगा कम और ब्लड सर्कुलेशन रहेगा सही

सर्दी से बचने के लिए डाइट में शामिल कर लें अंडा, इम्यूनिटी बूस्ट होने के साथ ही दूर होगी थकान

हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा

दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम

बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'

टेक-ऑटो

Scooty for Women: ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए परफेक्ट, कम बजट में धांसू फिचर्स के साथ मिल जाएंगी ये 5 स्कूटी 

Daily Office Commute Scooty For Women: आज हम आपको टॉप 5 स्कूटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो डेली ऑफिस आने-जाने वाली महिलाओं के लिए परफेक्ट मानी जाती हैं, इनकी कीमत भी 1 लाख से कम ही है. तो आइए जानते हैं इनकी कीमत, माइलेज और इंजन के बारे में... 

Abhay Sharma | Jan 05, 2026, 12:45 PM IST

1.महिलाओं के लिए बेस्ट ऑप्शन 

महिलाओं के लिए बेस्ट ऑप्शन 
1

देश में स्कूटी का क्रेज दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, खासतौर से महिलाओं के लिए दोपहिया वाहनों में यह सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है. ऐसे में डेली ऑफिस आने-जाने वाली महिलाएं इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकती हैं.  

2.TVS Jupiter

TVS Jupiter
2

TVS Jupiter की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 93,797 रुपए है और यह 6 वेरिएंट्स और 16 कलर ऑप्शंस के साथ मार्केट में उपलब्ध है. इसमें 109.7सीसी, BS^6 2.0 इंजन मिलता है,  जो 7.88PS पावर और 8.8NM टॉर्क जेनरेट करता है. 

3.Honda Activa

Honda Activa
3

होंडा एक्टिवा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 81,090 रुपए है. 124cc का BS6 इंजन इसमें दिया गया है, जो 8.3PS पावर और 10.4NM टॉर्क जेनरेट करता है. इसके अलावा इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिलेगा, यह स्कूटी 55 से 60 kmpl माइलेज देती है. 

4.Hero Destini

Hero Destini
4

इस स्कूटी की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 80,450 रुपए है. इसमें 124cc का इंजन मिलता है, जो 9.1PS पावर और 10.04 nm टॉर्क जेनरेट करता है. अगर आप हीरो कंपनी की स्कूटी लेना चाहती हैं तो यह आपके लिए बेस्ट चॉइस बन सकती है. यह स्कूटी 50 से 55 kmpl तक माइलेज देती है. 

5.Yamaha Fascino

Yamaha Fascino
5

यामाहा की फासिनो की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 80,750 रुपए है. इसमें 125सीसी का इंजन मिलेगा, जो 8.2PS पावर और 10.3NM टॉर्क जेनरेट करता है. इसके अलावा यह 60 से 65 kmpl माइलेज भी देती है. 125cc वेरिएंट में कोई बढ़िया स्टाइलिश स्कूटी की तलाश है तो इसे देख सकती हैं. 

6.Suzuki Access 

Suzuki Access 
6

सुजुकी एक्सेस की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 83,800 रुपए है. इसमें 124सीसी का इंजन मिलता है, जो 8.7PS पावर और 10NM टॉर्क जेनरेट करता है. साथ ही यह स्कूटी 55 से 60 kmpl माइलेज देती है. इसका टॉप वेरिएंट डिस्क ब्रेक ऑप्शन के साथ आता है. डेली ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट है. 

