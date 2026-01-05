Scooty for Women: ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए परफेक्ट, कम बजट में धांसू फिचर्स के साथ मिल जाएंगी ये 5 स्कूटी 

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Jan 05, 2026, 12:45 PM IST
1.महिलाओं के लिए बेस्ट ऑप्शन
देश में स्कूटी का क्रेज दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, खासतौर से महिलाओं के लिए दोपहिया वाहनों में यह सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है. ऐसे में डेली ऑफिस आने-जाने वाली महिलाएं इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकती हैं.
2.TVS Jupiter
TVS Jupiter की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 93,797 रुपए है और यह 6 वेरिएंट्स और 16 कलर ऑप्शंस के साथ मार्केट में उपलब्ध है. इसमें 109.7सीसी, BS^6 2.0 इंजन मिलता है, जो 7.88PS पावर और 8.8NM टॉर्क जेनरेट करता है.
3.Honda Activa
होंडा एक्टिवा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 81,090 रुपए है. 124cc का BS6 इंजन इसमें दिया गया है, जो 8.3PS पावर और 10.4NM टॉर्क जेनरेट करता है. इसके अलावा इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिलेगा, यह स्कूटी 55 से 60 kmpl माइलेज देती है.
4.Hero Destini
इस स्कूटी की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 80,450 रुपए है. इसमें 124cc का इंजन मिलता है, जो 9.1PS पावर और 10.04 nm टॉर्क जेनरेट करता है. अगर आप हीरो कंपनी की स्कूटी लेना चाहती हैं तो यह आपके लिए बेस्ट चॉइस बन सकती है. यह स्कूटी 50 से 55 kmpl तक माइलेज देती है.
5.Yamaha Fascino
यामाहा की फासिनो की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 80,750 रुपए है. इसमें 125सीसी का इंजन मिलेगा, जो 8.2PS पावर और 10.3NM टॉर्क जेनरेट करता है. इसके अलावा यह 60 से 65 kmpl माइलेज भी देती है. 125cc वेरिएंट में कोई बढ़िया स्टाइलिश स्कूटी की तलाश है तो इसे देख सकती हैं.
6.Suzuki Access
सुजुकी एक्सेस की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 83,800 रुपए है. इसमें 124सीसी का इंजन मिलता है, जो 8.7PS पावर और 10NM टॉर्क जेनरेट करता है. साथ ही यह स्कूटी 55 से 60 kmpl माइलेज देती है. इसका टॉप वेरिएंट डिस्क ब्रेक ऑप्शन के साथ आता है. डेली ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट है.
