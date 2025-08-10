Twitter
AUS vs SA 1st T20 Highlights: रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मारी बाजी, साउथ अफ्रीका को 17 रनों से दी करारी शिकस्त

ED की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप, 58 करोड़ की अवैध कमाई का खुलासा

Keyboard पर F और J के नीचे क्यों होती है छोटी लाइन? यहां समझिए इसका गणित

FASTag Annual Pass पाने का सबसे आसान तरीका, 15 अगस्त से इस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध

Rohit Sharma-Virat Kohli in ODI: विराट-रोहित के सामने होगी बीसीसीआई की चुनौती! नहीं किया ये काम तो लेना पड़ेगा संन्यास

RPSC SI Recruitment 2025: इस राज्य में निकलीं सब इंस्पेक्टर की बंपर भर्तियां, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

कभी मिसाल थीं और अब सवालों के घेरे में हैं ये पूर्व अधिकारी, जानें LLB कर IAS बनीं सेवाली शर्मा की कहानी

India US Trade Deal: भारत के विकास से परेशान हैं कुछ देश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना

Watch: 17,000 रुपये का इनाम सुनकर खुशी से झूम उठे पाकिस्तानी क्रिकेटर, फैंस ने इस तरह से लिए मजे

Baby Boy Names: हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद

Keyboard पर F और J के नीचे क्यों होती है छोटी लाइन? यहां समझिए इसका गणित

इस दौर में बच्चों को लेकर बड़े-बुजुर्ग सभी लैपटॉपप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते ही हैं. कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते समय आपने ध्यान दिया होगा कि कीबोर्ड के F और J कीज पर छोटी सी लाइन दी गई होती है. क्या आपको पता है कि एफ और जे के नीचे ये लाइन क्यों है. इसका गणित आप यहां समझ सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 10, 2025, 05:47 PM IST

1.क्यों दी गई है F और J की नीचे छोटी लाइनें?

क्यों दी गई है F और J की नीचे छोटी लाइनें?
1

रिपोर्ट्स के अनुसार, कीबोर्ड पर F और J की नीचे दी गई छोटी लाइनें सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है. ये लाइने यूजर्स को नीचे देखे बिना टाइपिंग करने के लिए मदद करता है. ये टच टाइपिंग का एक हिस्सा है. 
 

2.अलग-अलग हाथों के लिए है F और J

अलग-अलग हाथों के लिए है F और J
2

आपको बता दें कि F और J कीज बाएं और दाएं हाथ की तर्जनी के लिए दिया गया है. इसमें बाएं हाथ के लिए ए, एस, डी और एफ है, जबकि जाएं हाथ के लिए जे, के और एल है. इसी वजह से एफ और जे पर छोटी लाइनें दी गई हैं. 
 

3.नीचे देखे बिना तेजी से हो टाइपिंग

नीचे देखे बिना तेजी से हो टाइपिंग
3

F और J के नीचे दी गई लाइनों का उद्देश्य ये भी है कि यूजर्स को कीबोर्ड को देखे बिना टाइपिंग में आसानी हो. इसमें टाइपिंग स्पीड, सटीकता और दक्षता में सुधार होता है. इस तरह से स्क्रीम पर देखते हुए टाइपिंग तेजी से हो सकती है. 
 

4.एर्गोनॉमिक्स में होती है मदद

एर्गोनॉमिक्स में होती है मदद
4

F और J कीज के नीचे दी गई लाइनों से उंगलियों का उचित स्थान तनाव और बार-बार होने वाली तनाव संभावना को कम करता है. 
 

5.उंगलियों के लिए भी है मददगार

उंगलियों के लिए भी है मददगार
5

F और J कीज की छोटी लाइनें समय के साथ उंगलियों की लगातार स्थिति आपके मस्तिष्क और मांसपेशियों को बिना सोचे-समझे कुशल टाइपिंग के लिए प्रशिक्षित करती है. एफ और जे कीज पर छोटे निशान सिर्फ डिजाइन नहीं हैं. वो उचित टाइपिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं.
 

