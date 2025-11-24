FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर नया खुलासा, एजेंसियों को पुराने पैन कार्ड की जानकारी नहीं | आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर नया खुलासा, 6 महीने पहले पासपोर्ट रिन्यू का आवेदन दिया,

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Pollution: प्रदूषण के साथ अब कोहरा भी बढ़ाएगा मुसीबत, दिल्ली-NCR में AQI 'बहुत खराब' रहने की संभावना

Delhi Pollution: प्रदूषण के साथ अब कोहरा भी बढ़ाएगा मुसीबत, दिल्ली-NCR में AQI 'बहुत खराब' रहने की संभावना

Weather Update: Delhi-Ncr में करवट लेगा मौसम, बादल छाने के साथ ही बढ़ेगी ठिठुरनभरी ठंड, जानें क्या है पूरा अपडेट

Delhi-Ncr में करवट लेगा मौसम, बादल छाने के साथ ही बढ़ेगी ठिठुरनभरी ठंड, जानें क्या है पूरा अपडेट

दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके मिर्च स्प्रे

दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके मिर्च स्प्रे

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य

iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य

भारत के इन 6 जिलों में मां के दूध में मिला जहर, जानें चौंकाने वाली ये स्टडी क्या बता रही है

भारत के इन 6 जिलों में मां के दूध में मिला जहर, जानें चौंकाने वाली ये स्टडी क्या बता रही है

सर्दियों में AC पैक करके रखना चाहिए या नहीं? 90% लोग कर देते हैं ये गलती

सर्दियों में AC पैक करके रखना चाहिए या नहीं? 90% लोग कर देते हैं ये गलती

HomePhotos

टेक-ऑटो

iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य

मार्केट में मौजूद हजारों फोन के बीच iPhone सिर्फ एक मोबाइल नहीं, बल्कि एक अलग पहचान बन चुका है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आईफोन के i का क्या मतलब होता है. आइए हम आपको बताते हैं. 

सुमित तिवारी | Nov 24, 2025, 07:59 AM IST

1.कब किया था पहली बार इस्तेमाल

कब किया था पहली बार इस्तेमाल
1

असल में, Apple ने पहली बार ‘i’ का इस्तेमाल 1998 में iMac के साथ किया था, उस समय पर इंटरनेट लोगों के लिए नया और रोमांचक हुआ करता था. 

Advertisement

2.कोई और नाम भी रख सकते थे

कोई और नाम भी रख सकते थे
2

इस स्मार्ट फोन का कोई और नाम भी रखा जा सकता था, लेकिन Apple ने ऐसा नहीं किया, और यही इस ब्रांड की सबसे बड़ी समझदारी साबित हुई.

3.ग्रहकों के लिए मैसेज

ग्रहकों के लिए मैसेज
3

उस समय Apple ने ग्राहकों को ये मैसेज दिया कि ये कंप्यूटर इंटरनेट से बेहद आसानी से जुड़ सकता है, और इसी के चलते इसकी मांग बढ़ गई.

4.‘i’ के कई मतलब

‘i’ के कई मतलब
4

बाद में ‘i’ सिर्फ इंटरनेट नहीं, बल्कि इंडिविजुअल, इंस्पायर, इंफॉर्म और इंस्ट्रक्ट जैसी कई सोच का हिस्सा भी बन गया और यहां से Apple को समझ आ गया कि i अगर उसकी पहचान बन चुकी है. 
 

TRENDING NOW

5.मास्टरस्ट्रोक

मास्टरस्ट्रोक
5

यानी कि एप्पल ने केवल एक अक्षर i पर के पीछे पूरी सोच छुपा दी और जब आईफोन लॉन्च हुआ तो दुनिया भर ने उसे हाथोहाथ अपनाया, देखते ही देखते ये एप्पल का मास्टर स्ट्रोक बन गया. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi Pollution: प्रदूषण के साथ अब कोहरा भी बढ़ाएगा मुसीबत, दिल्ली-NCR में AQI 'बहुत खराब' रहने की संभावना
Delhi Pollution: प्रदूषण के साथ अब कोहरा भी बढ़ाएगा मुसीबत, दिल्ली-NCR में AQI 'बहुत खराब' रहने की संभावना
Weather Update: Delhi-Ncr में करवट लेगा मौसम, बादल छाने के साथ ही बढ़ेगी ठिठुरनभरी ठंड, जानें क्या है पूरा अपडेट
Delhi-Ncr में करवट लेगा मौसम, बादल छाने के साथ ही बढ़ेगी ठिठुरनभरी ठंड, जानें क्या है पूरा अपडेट
दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके मिर्च स्प्रे
दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके मिर्च स्प्रे
Rashifal 24 November 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Walking In Morning: सर्दियों के मौसम में सुबह सैर करनी चाहिए या नहीं? जानिए सही क्या है सही समय
Walking In Morning: सर्दियों के मौसम में सुबह सैर करनी चाहिए या नहीं? जानिए सही क्या है सही समय
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य
iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य
भारत के इन 6 जिलों में मां के दूध में मिला जहर, जानें चौंकाने वाली ये स्टडी क्या बता रही है
भारत के इन 6 जिलों में मां के दूध में मिला जहर, जानें चौंकाने वाली ये स्टडी क्या बता रही है
सर्दियों में AC पैक करके रखना चाहिए या नहीं? 90% लोग कर देते हैं ये गलती
सर्दियों में AC पैक करके रखना चाहिए या नहीं? 90% लोग कर देते हैं ये गलती
खरीदने जा रहे हैं रूम हीटर? तो गांठ बांध लें ये 5 बातें
खरीदने जा रहे हैं रूम हीटर? तो गांठ बांध लें ये 5 बातें
जन्मदिन, एनिवर्सरी या प्री-वेडिंग फोटोशूट... अब चलती नमो भारत ट्रेन में होगी पार्टी, यहां जानिए सभी डिटेल्स
जन्मदिन, एनिवर्सरी या प्री-वेडिंग फोटोशूट... अब चलती नमो भारत ट्रेन में होगी पार्टी, यहां जानिए सभी डिटेल्स
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE