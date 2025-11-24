iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य

टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Nov 24, 2025, 07:59 AM IST
1.कब किया था पहली बार इस्तेमाल
असल में, Apple ने पहली बार ‘i’ का इस्तेमाल 1998 में iMac के साथ किया था, उस समय पर इंटरनेट लोगों के लिए नया और रोमांचक हुआ करता था.
2.कोई और नाम भी रख सकते थे
इस स्मार्ट फोन का कोई और नाम भी रखा जा सकता था, लेकिन Apple ने ऐसा नहीं किया, और यही इस ब्रांड की सबसे बड़ी समझदारी साबित हुई.
3.ग्रहकों के लिए मैसेज
उस समय Apple ने ग्राहकों को ये मैसेज दिया कि ये कंप्यूटर इंटरनेट से बेहद आसानी से जुड़ सकता है, और इसी के चलते इसकी मांग बढ़ गई.
4.‘i’ के कई मतलब
बाद में ‘i’ सिर्फ इंटरनेट नहीं, बल्कि इंडिविजुअल, इंस्पायर, इंफॉर्म और इंस्ट्रक्ट जैसी कई सोच का हिस्सा भी बन गया और यहां से Apple को समझ आ गया कि i अगर उसकी पहचान बन चुकी है.
5.मास्टरस्ट्रोक
यानी कि एप्पल ने केवल एक अक्षर i पर के पीछे पूरी सोच छुपा दी और जब आईफोन लॉन्च हुआ तो दुनिया भर ने उसे हाथोहाथ अपनाया, देखते ही देखते ये एप्पल का मास्टर स्ट्रोक बन गया.