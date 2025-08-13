गूगल को क्यों बेचना पड़ रहा है Chrome? ये है अंदर की कहानी... भारतीय की कंपनी ने दिया 3023566200000 रुपये में खरीदने का ऑफर

जीवन की कठिन राह को आसान करेंगे Neem Karoli Baba के ये 5 विचार, मुश्किलों से मिलेगा छुटकारा
टेक-ऑटो
Kusum Lata | Aug 13, 2025, 01:15 PM IST
1.Why Google is forced to sell Chrome
गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट केस चल रहा है. बीते साल अमेरिका की एक अदालत ने फैसला सुनाया था कि गूगल ने गलत तरीके से इंटरनेट सर्च में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है. अमेरिकी अदालत ने समाधान के तौर पर गूगल से कहा है कि वो अपना गूगल क्रोम बिजनेस बेच दे.
2.What Federal Judgement Said
अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा, 'आपने जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भारपाई के लिए गूगल को क्रोम को बेचना होगा. इससे इस क्रिटिकल सर्च एक्सेस पॉइंट पर गूगल का कंट्रोल खत्म होगा और दूसरे सर्च इंजन्स को क्रोम का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा.'
3.How Big is Google Chrome
गूगल क्रोम को गूगल की दुधारू गाय भी कहा जा सकता है. गूगल क्रोम के पूरी दुनिया में 3 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं. यह पूरी दुनिया के एक-तिहाई इंटरनेट यूजर्स से ज्यादा हैं. इस ब्राउजर पर यूजर के बिहेवियर, सर्च पैटर्न और वो किस-किस वेबसाइट पर जाता है ये ट्रैक करके टारगेटेड ऐड्स पुश करता है. केवल क्रोम ऐड से गूगल करीब 300 बिलियन डॉलर की कमाई करता है. ब्राउज़र मार्केट में गूगल क्रोम की हिस्सेदारी करीब 65 प्रतिशत है जबकि पूरे सर्च ईकोसिस्टम में गूगल करीब 90 प्रतिशत मार्केट पर डॉमिनेट करता है.
4.What Perplexity is offering to google
परप्लेक्सिटी ने कैश में 34.5 बिलियन डॉलर में क्रोम को खरीदने का ऑफर दिया है. इसके साथ ही कंपनी ने अगले दो साल में क्रोम को और बेहतर बनाने के लिए 3 बिलियन डॉलर खर्च करने का प्लान किया है. परप्लेक्सिटी ने कहा है कि वह क्रोम के क्रोमियम कोड को ओपन सोर्स ही रहने देगी. परप्लेक्सिटी ने कहा है कि वह क्रोम के डिफॉल्ट सर्च इंजन सेटिंग में बदलाव नहीं करेगी. इतना ही नहीं परप्लेक्सिटी क्रोम के वर्क फोर्स के एक बड़े हिस्से को रिटेन भी करेगी.
5.How Big is Perplexity
परप्लेक्सिटी AI गूगल के मुकाबले बहुत छोटी कंपनी है. ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई छोटी कंपनी किसी बड़ी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदने की पेशकश कर रही हो. ढाई साल पहले शुरू हुई परप्लेक्सिटी AI की वैल्युएशन करीब 18 बिलियन डॉलर की है और कंपनी ने क्रोम को खरीदने के लिए 34.5 बिलियन डॉलर की पेशकश की है. यह परप्लेक्सिटी का इस साल का दूसरा बड़ा अधिग्रहण का प्रस्ताव है. इससे पहले कंपनी ने टिकटॉक के US ऑपरेशन को खरीदने की पेशकश की थी.
6.Why perplexity wants to buy Chrome
क्रोम खरीदते ही परफ्लेक्सिटी को गूगल क्रोम के कई बिलियन यूजर्स मिल जाएंगे. यानी कंपनी को अपने AI के लिए बैठे बिठाए करोड़ों यूज़र्स मिल जाएंगे. जिनकी मदद से परप्लेक्सिटी अपने AI और ज्यादा मजबूत बनाएगा. यह AI-powered search dominance में परप्लेक्सिटी के लिए बहुत ज्यादा मददगार होगा.