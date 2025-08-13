गूगल को क्यों बेचना पड़ रहा है Chrome? ये है अंदर की कहानी... भारतीय की कंपनी ने दिया 3023566200000 रुपये में खरीदने का ऑफर

3 . How Big is Google Chrome

गूगल क्रोम को गूगल की दुधारू गाय भी कहा जा सकता है. गूगल क्रोम के पूरी दुनिया में 3 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं. यह पूरी दुनिया के एक-तिहाई इंटरनेट यूजर्स से ज्यादा हैं. इस ब्राउजर पर यूजर के बिहेवियर, सर्च पैटर्न और वो किस-किस वेबसाइट पर जाता है ये ट्रैक करके टारगेटेड ऐड्स पुश करता है. केवल क्रोम ऐड से गूगल करीब 300 बिलियन डॉलर की कमाई करता है. ब्राउज़र मार्केट में गूगल क्रोम की हिस्सेदारी करीब 65 प्रतिशत है जबकि पूरे सर्च ईकोसिस्टम में गूगल करीब 90 प्रतिशत मार्केट पर डॉमिनेट करता है.