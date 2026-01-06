कीबोर्ड के F और J बटन पर निशान क्यों होता है? 23 साल पुराना ये कनेक्शन जानकर हो जाएंगे हैरान

टेक-ऑटो
रईश खान | Jan 06, 2026, 11:49 PM IST
1.कंप्यूटर इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा
Keyboard Fact: आज के दौर में लगभग हर कोई कंम्यूटर इस्तेमाल करता है. बिजनेस हो या शिक्षा कंम्यूटर एक अहम हिस्सा बन चुका है. कम्यूटर इस्तेमाल के लिए कीबोर्ड (Keyboard) बहुत जरूरी माना जाता है.
2.F और J बटन में डैश क्यों बना होता है?
लेकिन कीबोर्ड यूज करते समय आपने कभी यह नोटिस किया कि Keyboard के F और J बटन पर (-) निशान होता है. यह डैश क्यों बना होता है? इसका क्या मतलब होता है, चलिए आज हम बताते हैं.
3.2002 में किया गया था अविष्कार
कंप्यूटर कीबोर्ड के F और J बटन पर डैश लगाने की शुरुआत साल 2002 में हुई. यह अविष्कार जून ई. बॉटिच (June E. Botich) ने किया था. उसके बाद से लैपटॉप हो या कंप्यूटर हर कीबोर्ड की इन दो बटनों पर डैश लगाया जाता है.
4.F-J बटन में डैश लगाने का कारण
कीबोर्ड के F और J बटन पर निशान लगाने का मतलब है कि टाइपिंग करने वालों की मदद करना. दरअसल, जब कीबोर्ड से हम कुछ टाइपिंग करते हैं तो सामने लैपटॉप या कंप्यूटर में देखते हैं. कीबोर्ड पर नजर नहीं होती.
5.छूकर पहचान सकते हैं बटन
ऐसे में किसी कीबोर्ड से उंगलियां इधर-उधर न हों और बगैर देखे इन डैश को छूकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी उंगलियां कहां हैं. F और J की बटन कीबोर्ड की होम रो यानी बीच वाली पंक्ति में होती हैं.
6.टाइपिंग स्पीड में मिलती है मदद
अगर आप इन बटनों के डैश को बैलेंस कर सही इस्तेमाल सीख जाएं तो टाइपिंग स्पीड बढ़ जाती है. कीबोर्ड से बगैर देखे आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं.
7.कीबोर्ड में लंबा क्यों होता है स्पेस बटन?
कीबोर्ड से टाइपिंग करते समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल स्पेस बटन का होता है. इसलिए स्पेस बटन का लंबा रखा जाता है. जिससे आसानी से इसको बार-बार दबा सकें. कीबोर्ड पर टाइपिंग के दौरान स्पेस बटन का इस्तेमाल अंगूठे से किया जाता है.