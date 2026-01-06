कीबोर्ड के F और J बटन पर निशान क्यों होता है? 23 साल पुराना ये कनेक्शन जानकर हो जाएंगे हैरान

3 . 2002 में किया गया था अविष्कार

कंप्यूटर कीबोर्ड के F और J बटन पर डैश लगाने की शुरुआत साल 2002 में हुई. यह अविष्कार जून ई. बॉटिच (June E. Botich) ने किया था. उसके बाद से लैपटॉप हो या कंप्यूटर हर कीबोर्ड की इन दो बटनों पर डैश लगाया जाता है.