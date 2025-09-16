कौन था वो शख्स, जिसने ईजाद किया था iPhone, धक्के मारकर निकाला गया था Apple से

6 . iOS प्लेटफॉर्म बनाने वाले व्यक्ति

हर सुपरमैन का अपना क्रिप्टोनाइट होता है और Scott Forstall का व्यक्तित्व भी ऐसा ही था. उनके सहकर्मियों को कभी उनकी लीडरशिप से कभी कोई समस्या नहीं हुई. क्योंकि वे iOS प्लेटफॉर्म के निर्माता थे. Apple के सबसे पावरफुल विभाग के प्रमुख थे. जिसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक बनाने में मदद की.