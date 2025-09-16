FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति

20 हजार, 40 हजार की छूट वाले लिंक्स वॉट्सऐप पर आएं तो हो जाएं अलर्ट! वरना अकाउंट हो जाएगा खाली

PM Narendra Modi Phone: हैकर्स भी नहीं हैक कर सकते PM मोदी का फोन, इन स्पेशल फीचर्स से है लैस!

कौन था वो शख्स, जिसने ईजाद किया था iPhone, धक्के मारकर निकाला गया था Apple से

कौन हैं नुपुर बोरा? कथित भ्रष्टाचार 'क्वीन', जिनके पास से छापेमारी में मिला 90 लाख रुपये का कैश

'हां ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था मसूद अजहर का परिवार', जैश-ए-मोहम्मद पहली बार स्वीकार की हकीकत

ITI से लेकर मास्टर्स वालों के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में बंपर भर्तियां, बिना एग्जाम-इंटरव्यू के मिलेगी नौकरी

Healthy Habits for Your Brain: दिमाग को सुपर एक्टिव बनाएंगे ये आसान टिप्स, बढ़ेगी Brain Power, कर पाएंगे Focus

BMW Accident Case: नवजोत को Nulife अस्पताल में भर्ती कराने क्यों ले गई थी गगनप्रीत? पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा

हार के बाद अब गाली-गलौच पर उतरे पाकिस्तानी.... नेशनल टीवी पर मोहम्मद यूसुफ ने कप्तान सूर्या को कहे अपशब्द

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
20 हजार, 40 हजार की छूट वाले लिंक्स वॉट्सऐप पर आएं तो हो जाएं अलर्ट! वरना अकाउंट हो जाएगा खाली

20 हजार, 40 हजार की छूट वाले लिंक्स वॉट्सऐप पर आएं तो हो जाएं अलर्ट! वरना अकाउंट हो जाएगा खाली

कौन हैं नुपुर बोरा? कथित भ्रष्टाचार 'क्वीन', जिनके पास से छापेमारी में मिला 90 लाख रुपये का कैश

कौन हैं नुपुर बोरा? कथित भ्रष्टाचार 'क्वीन', जिनके पास से छापेमारी में मिला 90 लाख रुपये का कैश

'हां ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था मसूद अजहर का परिवार', जैश-ए-मोहम्मद पहली बार स्वीकार की हकीकत

'हां ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था मसूद अजहर का परिवार', जैश-ए-मोहम्मद पहली बार स्वीकार की हकीकत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति

PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति

PM Narendra Modi Phone: हैकर्स भी नहीं हैक कर सकते PM मोदी का फोन, इन स्पेशल फीचर्स से है लैस!

PM Narendra Modi Phone: हैकर्स भी नहीं हैक कर सकते PM मोदी का फोन, इन स्पेशल फीचर्स से है लैस!

कौन था वो शख्स, जिसने ईजाद किया था iPhone, धक्के मारकर निकाला गया था Apple से

कौन था वो शख्स, जिसने ईजाद किया था iPhone, धक्के मारकर निकाला गया था Apple से

HomePhotos

टेक-ऑटो

कौन था वो शख्स, जिसने ईजाद किया था iPhone, धक्के मारकर निकाला गया था Apple से

Apple का iPhone दुनिया में बेचा जाने वाला सबसे लोकप्रिय फोन है. कंपनी ने हाल ही में iPhone 17 सीरीज लॉन्च को बाजार में उतारा है. इस फोन में Apple ने कई नए फीचर्स जोड़े हैं. साथ ही iPhone 17 Air सबसे पतला फोन के रूप में पेश किया है.

रईश खान | Sep 16, 2025, 08:20 PM IST

1.iPhone बनाने में इस शख्स ने निभाई भूमिका

iPhone बनाने में इस शख्स ने निभाई भूमिका
1

लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने iPhone को दुनिया का सबसे महंगा और दिलचस्प फोन में बनाने में अहम भूमिका निभाई. इस सख्स का नाम स्कॉट फोर्स्टॉल (Scott Forstall) था, जो Apple कंपनी के अहम हिस्सा और स्टीव जॉब्स के करीबी थे.

Advertisement

2.स्टीव जॉब्स ने कब बनाई iPhone बनाने की योजना

स्टीव जॉब्स ने कब बनाई iPhone बनाने की योजना
2

स्टीव जॉब्स ने सबसे पहले पेरिस में iPhone बनाने की योजना बनाई. लेकिन MacOS के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जीन-मैरी हुलोट ने धोखा दे दिया, जिसकी वजह से स्टीव को इस परियोजना पर काम बीच में ही रोकना पड़ा.

3.स्कॉट फोर्स्टॉल ने दिया साथ

स्कॉट फोर्स्टॉल ने दिया साथ
3

लेकिन उस इंजीनियरों की टीम में एक शख्स स्कॉट फोर्स्टॉल भी था. जिसने iPhone सॉफ्टवेयर बनाने की योजना बनाई और वो इसमें सफल भी हुए. उनकी मेहनत की बदौलत कंपनी ने ऐसा फोन तैयार किया जो सबसे अलग था. जून 2007 में पहला iPhone लॉन्च किया गया. जिसकी शुरुआती कीमत 499 अमेरिकी डॉलर रखी गई.

4.Apple के दूसरे पावरफुल व्यक्ति

Apple के दूसरे पावरफुल व्यक्ति
4

इसके बाद कंपनी के सभी इंजीनियरों की कमान स्कॉट फोर्स्टॉल के हाथों चली गई और वो स्टीव जॉब्स के बाद वो कंपनी में दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति थे. स्कॉट ने 15 साल से ज्यादा समय Apple को दिया. उसने अपना वयस्क जीवन एप्पल और उसके उत्पादों के लिए लगा दिया.

TRENDING NOW

5.कंपनी ने धक्का मारकर निकाला

कंपनी ने धक्का मारकर निकाला
5

लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा, जब उनको धक्का मारकर निकाला जाएगा. क्योंकि कॉर्पोरेट सफल होने के लिए टैलेंट होना ही काफी नहीं होता. इसके साथ आपको कॉर्पोरेट का खेल भी सीखना जरूरी होता है.

6.iOS प्लेटफॉर्म बनाने वाले व्यक्ति

iOS प्लेटफॉर्म बनाने वाले व्यक्ति
6

हर सुपरमैन का अपना क्रिप्टोनाइट होता है और Scott Forstall का व्यक्तित्व भी ऐसा ही था. उनके सहकर्मियों को कभी उनकी लीडरशिप से कभी कोई समस्या नहीं हुई. क्योंकि वे iOS प्लेटफॉर्म के निर्माता थे. Apple के सबसे पावरफुल विभाग के प्रमुख थे. जिसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक बनाने में मदद की.

7.एप्पल के CEO बनने की थी उम्मीद

एप्पल के CEO बनने की थी उम्मीद
7

Forstall के बारे में सबको लगने लगा था कि स्टीव जॉब्स के बाद वो कंपनी के CEO बनेंगे. लेकिन जॉब्स की मौत के करीब एक साल बाद स्कॉट 29 अक्टूबर, 2012 को Apple से निकाल दिया गया.

8.स्कॉट फोर्स्टॉल को किस लिए निकाला गया?

स्कॉट फोर्स्टॉल को किस लिए निकाला गया?
8

स्कॉट फोर्स्टॉल की बर्खास्तगी की वजह iOS 6 के साथ लॉन्च किए गए Apple Maps का निराशाजनक लॉन्च बताया गया. इस ऐप में बग और अन्य खामियों की वजह से एप्पल को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी. iOS सॉफ़्टवेयर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में स्कॉट को इसके लिए मुख्य जिम्मेदार ठहराया गया.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति
PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति
PM Narendra Modi Phone: हैकर्स भी नहीं हैक कर सकते PM मोदी का फोन, इन स्पेशल फीचर्स से है लैस!
PM Narendra Modi Phone: हैकर्स भी नहीं हैक कर सकते PM मोदी का फोन, इन स्पेशल फीचर्स से है लैस!
कौन था वो शख्स, जिसने ईजाद किया था iPhone, धक्के मारकर निकाला गया था Apple से
कौन था वो शख्स, जिसने ईजाद किया था iPhone, धक्के मारकर निकाला गया था Apple से
Healthy Habits for Your Brain: दिमाग को सुपर एक्टिव बनाएंगे ये आसान टिप्स, बढ़ेगी Brain Power, कर पाएंगे Focus
Healthy Habits for Your Brain: दिमाग को सुपर एक्टिव बनाएंगे ये आसान टिप्स, बढ़ेगी Brain Power, कर पाएंगे Focus
Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा
Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE