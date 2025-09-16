कौन था वो शख्स, जिसने ईजाद किया था iPhone, धक्के मारकर निकाला गया था Apple से

PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति
टेक-ऑटो
रईश खान | Sep 16, 2025, 08:20 PM IST
1.iPhone बनाने में इस शख्स ने निभाई भूमिका
लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने iPhone को दुनिया का सबसे महंगा और दिलचस्प फोन में बनाने में अहम भूमिका निभाई. इस सख्स का नाम स्कॉट फोर्स्टॉल (Scott Forstall) था, जो Apple कंपनी के अहम हिस्सा और स्टीव जॉब्स के करीबी थे.
2.स्टीव जॉब्स ने कब बनाई iPhone बनाने की योजना
स्टीव जॉब्स ने सबसे पहले पेरिस में iPhone बनाने की योजना बनाई. लेकिन MacOS के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जीन-मैरी हुलोट ने धोखा दे दिया, जिसकी वजह से स्टीव को इस परियोजना पर काम बीच में ही रोकना पड़ा.
3.स्कॉट फोर्स्टॉल ने दिया साथ
लेकिन उस इंजीनियरों की टीम में एक शख्स स्कॉट फोर्स्टॉल भी था. जिसने iPhone सॉफ्टवेयर बनाने की योजना बनाई और वो इसमें सफल भी हुए. उनकी मेहनत की बदौलत कंपनी ने ऐसा फोन तैयार किया जो सबसे अलग था. जून 2007 में पहला iPhone लॉन्च किया गया. जिसकी शुरुआती कीमत 499 अमेरिकी डॉलर रखी गई.
4.Apple के दूसरे पावरफुल व्यक्ति
इसके बाद कंपनी के सभी इंजीनियरों की कमान स्कॉट फोर्स्टॉल के हाथों चली गई और वो स्टीव जॉब्स के बाद वो कंपनी में दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति थे. स्कॉट ने 15 साल से ज्यादा समय Apple को दिया. उसने अपना वयस्क जीवन एप्पल और उसके उत्पादों के लिए लगा दिया.
5.कंपनी ने धक्का मारकर निकाला
लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा, जब उनको धक्का मारकर निकाला जाएगा. क्योंकि कॉर्पोरेट सफल होने के लिए टैलेंट होना ही काफी नहीं होता. इसके साथ आपको कॉर्पोरेट का खेल भी सीखना जरूरी होता है.
6.iOS प्लेटफॉर्म बनाने वाले व्यक्ति
हर सुपरमैन का अपना क्रिप्टोनाइट होता है और Scott Forstall का व्यक्तित्व भी ऐसा ही था. उनके सहकर्मियों को कभी उनकी लीडरशिप से कभी कोई समस्या नहीं हुई. क्योंकि वे iOS प्लेटफॉर्म के निर्माता थे. Apple के सबसे पावरफुल विभाग के प्रमुख थे. जिसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक बनाने में मदद की.
7.एप्पल के CEO बनने की थी उम्मीद
Forstall के बारे में सबको लगने लगा था कि स्टीव जॉब्स के बाद वो कंपनी के CEO बनेंगे. लेकिन जॉब्स की मौत के करीब एक साल बाद स्कॉट 29 अक्टूबर, 2012 को Apple से निकाल दिया गया.
8.स्कॉट फोर्स्टॉल को किस लिए निकाला गया?
स्कॉट फोर्स्टॉल की बर्खास्तगी की वजह iOS 6 के साथ लॉन्च किए गए Apple Maps का निराशाजनक लॉन्च बताया गया. इस ऐप में बग और अन्य खामियों की वजह से एप्पल को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी. iOS सॉफ़्टवेयर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में स्कॉट को इसके लिए मुख्य जिम्मेदार ठहराया गया.