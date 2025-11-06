अब WhatsApp पर नहीं आएंगे फर्जी कॉल और मैसेज, जल्द ही ये खास फीचर देगा सुरक्षा की पूरी गारंटी

टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Nov 06, 2025, 10:42 AM IST
1.साइबर अटैक्स
वाट्सऐप का यह फीचर यूजर्स को बड़े साइबर अटैक्स से बचाएगा. ये फीचर फिलहाल बीटी वर्जन में देखा गया है. ये अभी टेस्टिंग स्टेज पर है. ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही कंपनी इसका फायदा यूजर्स तक पहुंचाएगी.
2.निजी डेटा सुरक्षित
ये फीचर फर्जी कॉल और मैसेज तो रोकेगा ही साथ में आपके निजी डेटा को सुरक्षित करेगा और साइबर अटैक से बचाएगा. इस फीचर को 'Strict Account Settings' के नाम से रोल आउट किया जा सकता है.
3.रिसीव नहीं होगा फर्जी मैसेज
इस फीचर में किसी भी अनजान नंबर से आने वाले मैसेज या कॉल को लिमिट किया जा सकता है. इसकी वजह से अगर कोई हैकर आपको बार-बार फर्जी मैसेज भेजेगा तो उसे आप रिसीव नहीं कर पाएंगे.
4.सिक्योर
बता दें कि एंड्रॉइड बीटा वर्जन में इस फीचर को Strict Acconts Settings मोड के नाम से देखा गया है. इसके आ जाने से यूजर्स अपने हिसाब से इसे व्हाट्सअप को सिक्योर कर सकते है.
5.आधिकारिक धोषणा
फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. लेकिन एंड्रॉइड वर्जन 2.25.33.4 में इसे देखा गया है. WABetaInfo ने इस फीचर का स्क्रीनशॉट शेयर किया है.