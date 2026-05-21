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WhatsApp Secret Trick: बिना ऑनलाइन आए कैसे पढ़ें किसी की भी चैट? बस ऑन कर लें ये एक सेटिंग

WhatsApp Secret Trick: बिना ऑनलाइन आए कैसे पढ़ें किसी की भी चैट? बस ऑन कर लें ये एक सेटिंग

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WhatsApp Secret Trick: बिना ऑनलाइन आए कैसे पढ़ें किसी की भी चैट? बस ऑन कर लें ये एक सेटिंग

व्हाट्सऐप के भीतर ही एक ऐसी खुफिया सेटिंग मौजूद है जिसे ऑन करते ही आप बिना ब्लू टिक दिखाए किसी का भी चैट आसानी से पढ़ सकते हैं.

Gaurav Barar | May 21, 2026, 04:50 PM IST

1.लास्ट सीन बदले बिना पढ़ सकते हैं चैट!

लास्ट सीन बदले बिना पढ़ सकते हैं चैट!
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आजकल के डिजिटल दौर में WhatsApp हमारी जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुका है. सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक, हम न जाने कितनी बार इस ऐप को ओपन करते हैं. लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम किसी का मैसेज पढ़ना तो चाहते हैं, पर चाहते हैं कि सामने वाले को पता न चले. या फिर हम बिना ऑनलाइन आए या अपना लास्ट सीन बदले किसी का चैट चुपके से देखना चाहते हैं. 

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2.थर्ड-पार्टी या फर्जी ऐप की जरूरत नहीं

थर्ड-पार्टी या फर्जी ऐप की जरूरत नहीं
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अगर आप भी किसी ऐसे ही तरीके की तलाश में हैं, तो व्हाट्सऐप के भीतर ही एक ऐसी खुफिया सेटिंग मौजूद है जो आपका काम बेहद आसान बना देगी. इसके लिए आपको किसी थर्ड-पार्टी या फर्जी ऐप को डाउनलोड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. जानिए इस मजेदार ट्रिक के बारे में जो आपकी प्राइवेसी को एकदम मजबूत कर देगी.

3.क्या है ये खुफिया सेटिंग?

क्या है ये खुफिया सेटिंग?
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व्हाट्सऐप पर जब भी आप किसी का मैसेज पढ़ते हैं, तो उस मैसेज के आगे दो नीले रंग के टिक लग जाते हैं. इससे सामने वाले को तुरंत पता चल जाता है कि आपने उसका मैसेज देख लिया है. इसके अलावा, जैसे ही आप ऐप खोलते हैं, आपकी प्रोफाइल के नीचे ऑनलाइन लिखा हुआ आने लगता है. 

4.कैसे काम करती है?

कैसे काम करती है?
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इस पूरी समस्या का समाधान व्हाट्सऐप की प्राइवेसी सेटिंग में छिपा है, जिसे Read Receipts कहा जाता है. अगर आप इस सेटिंग को बंद कर देते हैं, तो आप किसी का भी मैसेज पढ़ लें, सामने वाले के पास कभी भी ब्लू टिक नहीं जाएगा. यानी आप चुपके से पूरा चैट पढ़ सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को लगेगा कि आपने अभी तक मैसेज देखा ही नहीं है.
 

TRENDING NOW

5.इस ट्रिक को ऑन करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

इस ट्रिक को ऑन करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
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इस खुफिया सेटिंग को चालू करना बहुत आसान है. बस अपने फोन में ये स्टेप्स फॉलो करें. सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp ओपन करें. अब स्क्रीन के ऊपर दाईं तरफ दिख रहे थ्री डॉट्स या सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करें. 

6.भेजने वाले को मैसेज पढ़ने का नहीं चलेगा पता

भेजने वाले को मैसेज पढ़ने का नहीं चलेगा पता
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इसके बाद सेटिंग्स में जाएं और फिर प्राइवेसी वाले विकल्प पर टैप करें. प्राइवेसी के अंदर आपको Read Receipts का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके सामने एक टॉगल बटन होगा. इस बटन को ऑफ कर दें. अब आप जब भी किसी का चैट ओपन करेंगे, तो उसे कानों-कान खबर नहीं होगी कि आपने मैसेज पढ़ लिया है.

7.बिना ऑनलाइन आए रिप्लाई करने का 'स्मार्ट तरीका'

बिना ऑनलाइन आए रिप्लाई करने का 'स्मार्ट तरीका'
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मैसेज पढ़ना तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को बिना ऑनलाइन आए जवाब भी देना चाहते हैं, तो उसकी भी एक कमाल की ट्रिक है. इसके लिए जब भी आपके फोन पर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आए, तो ऐप को ओपन न करें. बल्कि अपने फोन की नोटिफिकेशन पैनल को नीचे स्क्रॉल करें और वहीं से सीधे 'रिप्लाई' बटन पर क्लिक करके जवाब टाइप कर दें. इस तरीके से आपका मैसेज सामने वाले के पास पहुंच भी जाएगा, आपका ऑनलाइन स्टेटस भी किसी को नहीं दिखेगा और आपका पुराना लास्ट सीन भी नहीं बदलेगा. 
 

8.इन बातों का रखें ध्यान

इन बातों का रखें ध्यान
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इस प्राइवेसी सेटिंग का एक छोटा सा नियम भी है जिसे आपको जान लेना चाहिए. व्हाट्सएप का नियम है कि अगर आप अपनी 'Read Receipts' बंद करते हैं, तो आप दूसरों के ब्लू टिक भी नहीं देख पाएंगे. यानी जब आप किसी को मैसेज भेजेंगे, तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि उसने आपका मैसेज पढ़ा या नहीं. साथ ही, यह सेटिंग ग्रुप चैट्स पर लागू नहीं होती है. ग्रुप में मैसेज पढ़ने पर हमेशा ब्लू टिक दिखाई देता है.

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