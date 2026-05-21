WhatsApp Secret Trick: बिना ऑनलाइन आए कैसे पढ़ें किसी की भी चैट? बस ऑन कर लें ये एक सेटिंग

7 . बिना ऑनलाइन आए रिप्लाई करने का 'स्मार्ट तरीका'

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मैसेज पढ़ना तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को बिना ऑनलाइन आए जवाब भी देना चाहते हैं, तो उसकी भी एक कमाल की ट्रिक है. इसके लिए जब भी आपके फोन पर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आए, तो ऐप को ओपन न करें. बल्कि अपने फोन की नोटिफिकेशन पैनल को नीचे स्क्रॉल करें और वहीं से सीधे 'रिप्लाई' बटन पर क्लिक करके जवाब टाइप कर दें. इस तरीके से आपका मैसेज सामने वाले के पास पहुंच भी जाएगा, आपका ऑनलाइन स्टेटस भी किसी को नहीं दिखेगा और आपका पुराना लास्ट सीन भी नहीं बदलेगा.

