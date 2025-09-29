जानिए कैसा है Arattai जिससे WhatsApp को रिप्लेस करने की हो रही है तैयारी

5 . क्या Arattai ऐप ले सकता है WhatsApp की जगह

बता दें कि भारत में WhatsApp के 500 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं, यह लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है. दूसरी ओर Arattai की तेजी से बढ़ रही लोकप्रियता दिखाती है कि देश में लोग इस ऐप को पसंद कर रहे हैं. लेकिन, फिर भी इस ऐप को लंबे समय तक टिकाए रखना और बेहतरीन एक्सपीरियंस देना चुनौती भरा होगा. इस ऐप में कॉल एन्क्रिप्टेड तो है लेकिन अभी चैट्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड नहीं हैं.