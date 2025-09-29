FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bank Holiday October 2025: अक्टूबर महीने में 1 या 2 नहीं बल्कि 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें छुट्टी का पूरा कैलेंडर

शिरीष चंद्र मुर्मू बने RBI के डिप्टी गवर्नर, जानें इस पद पर मिलेगी कितनी सैलरी और कौन-कौन सी सुविधाएं

'5,00,00,000 रुपये की करो तैयारी या मरने को हो जाओ रेडी', पूर्व DUSU प्रेसिडेंट रौनक खत्री को रोहित गोदारा की धमकी

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम

महाराष्ट्र में 'I Love Muhammad' विवाद पर प्रदर्शन हुआ हिंसक, सड़क जाम करने पर पुलिस ने भांजी लाठी

अभिषेक शर्मा ने जीती SUV कार, Asia cup 2025 में इन खिलाड़ियों को मिला ये अवॉर्ड; देखें पूरी लिस्ट

WhatsApp की जगह लेने को तैयार हुआ ZOHO, जानें इसके मालिक श्रीधर वेम्बू के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां

Dussehra Bank Holiday 2025: क्या दुर्गा पूजा और दशहरा पर बंद रहेंगे बैंक, जानें राज्य के अनुसार बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर ने अपनी कमाई को लेकर तोड़ी चुप्पी, जनता के सामने रखा 241 करोड़ रुपये का पूरा लेखा-जोखा

झारखंड का वो टीचर जो पैरों से सॉल्व करता है मैथ्स के सवाल, विकलांगता को यूं बनाई अपनी ताकत!

HomePhotos

टेक-ऑटो

जानिए कैसा है Arattai जिससे WhatsApp को रिप्लेस करने की हो रही है तैयारी

भारत में WhatsApp लंबे समय से मैसेजिंग ऐप की दुनिया का बादशाह रहा है. परिवार से बात, दोस्तों से ग्रुप चैट से लेकर ऑफिस अपडेट तक सबकुछ इस ऐप पर होता है. लेकिन, अब इसे टक्कर देने मेड-इन-इंडिया ऐप Arattai मैदान में उतर चुका है. लॉन्च के बाद ही Arattai ने Apple App Store पर टॉप पोजीशन हासिल कर लिया है..

Abhay Sharma | Sep 29, 2025, 02:24 PM IST

1.केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था पोस्ट

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था पोस्ट
1

बता दें कि हाल ही में  केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जब इस ऐप को लेकर पोस्ट किया, उसके बाद इसके यूजरबेस में बड़ा इजाफा नजर आया. इसके अलावा कई लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल किया. बता दें कि यह ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है. तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में... 

2.नया रिकार्ड 

नया रिकार्ड 
2

भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी Zoho के मैसेजिंग ऐप Arattai ने नया रिकॉर्ड बना लिया है. X प्लेटफॉर्म पर Arattai ने एक पोस्ट किया है, जिसमें बताया गया है कि यह ऐप स्टोर पर सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में नंबर-1 पर पहुंच गया है. इसके साथ ही पोस्ट में सभी यूजर्स को थैंक्यू कहा... 

3.WhatsApp से टक्कर

WhatsApp से टक्कर
3

जोहो के Arattai ऐप का मुकाबला WhatsApp से है. हालांकि, WhatsApp दुनियाभर में एक पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है. WhatsApp के दुनियाभर में करीब 3 अरब मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, इतना ही नहीं यह ऐप करीब 180 देशों में उपलब्ध है. भारत में भी इसका एक बड़ा यूजरबेस है.  

4.Arattai ऐप के खास फीचर्स

Arattai ऐप के खास फीचर्स
4

इसे WhatsApp की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स का बेनिफिट भी मिल सकता है. इससे आप ऑडियो-वीडियो कॉल, टेक्स्ट और वॉयस मैसेजिंग, ग्रुप चैट, ब्रॉडकास्ट चैनल, डॉक्यूमेंट और मीडिया शेयर आदि फीचर्स का यूज कर सकते हैं. मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं. स्टोरेज और लोकेशन शेयरिंग जैसे फीचर्स भी शामिल है. 

5.क्या Arattai ऐप ले सकता है WhatsApp की जगह

क्या Arattai ऐप ले सकता है WhatsApp की जगह
5

बता दें कि भारत में WhatsApp के 500 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं,  यह लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है. दूसरी ओर Arattai की तेजी से बढ़ रही लोकप्रियता दिखाती है कि देश में लोग इस ऐप को पसंद कर रहे हैं. लेकिन, फिर भी इस ऐप को लंबे समय तक टिकाए रखना और बेहतरीन एक्सपीरियंस देना चुनौती भरा होगा. इस ऐप में कॉल एन्क्रिप्टेड तो है लेकिन अभी चैट्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड नहीं हैं. 

6.कैसे करें इस्तेमाल? 

कैसे करें इस्तेमाल? 
6

बता दें कि इस लेटेस्ट भारतीय ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आपको केवल Play Store या ऐप स्टोर से Arattai ऐप को डाउनलोड करना है. इसके बाद अपने मोबाइल नंबर की मदद से इसे आसानी से यूज कर सकते हैं.    

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 


