FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अखिलेश यादव ने BJP पर साधा निशाना कहा- जो विश्व गुरु थे, उन्हें अमेरिका धमका रहा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Election: अपने पिता का नाम बोलने में शर्म क्यों आ रही है? कटिहार में तेजस्वी यादव पर बरसे पीएम मोदी

अपने पिता का नाम बोलने में शर्म क्यों आ रही है? कटिहार में तेजस्वी यादव पर बरसे पीएम मोदी

साइबर अपराधियों के निशाने पर बुजुर्ग! 3,000 करोड़ रुपये के डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

साइबर अपराधियों के निशाने पर बुजुर्ग! 3,000 करोड़ रुपये के डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

Ikk Kudi Box Office Collection: शहनाज गिल की फिल्म पंजाब में कर रही बंपर कमाई? कॉमेडी-इमोशन से भरपूर जानें कैसा रहा तीसरा दिन

Ikk Kudi Box Office Collection: शहनाज गिल की फिल्म पंजाब में कर रही बंपर कमाई? कॉमेडी-इमोशन से भरपूर जानें कैसा रहा तीसरा दिन

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टॉप 5 सबसे अमीर प्लेयर्स कौन हैं? जानें किस नंबर पर आती हैं स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टॉप 5 सबसे अमीर प्लेयर्स कौन हैं? जानें किस नंबर पर आती हैं स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा

डेंगू की चपेट में Bigg Boss 19 Contestant प्रणित मोरे, जानें इस बीमारी से रिकवरी में कितना लगता है वक्त

डेंगू की चपेट में Bigg Boss 19 Contestant प्रणित मोरे, जानें इस बीमारी से रिकवरी में कितना लगता है वक्त

Dev Deepawali Rangoli Designs: घर के मुख्य द्वार व आंगन में बनाएं ये रंगोली डिजाइन, खूबसूरती देख सबकी टिकी रह जाएंगी निगाहें

Dev Deepawali Rangoli Designs: देव दीपावली पर घर के मुख्य द्वार व आंगन में बनाएं ये रंगोली डिजाइन, खूबसूरती देख सबकी टिकी रह जाएंगी निगाहें

HomePhotos

टेक-ऑटो

Vivo Y19s 5G दमदार फीचर्स के साथ लॉन्च, 6000mAh की बैटरी और धांसू कैमरा, इतनी है कीमत

Vivo Y19s 5G: चीनी स्मार्टफोन ब्रांड वीवी ने अपना नया किफायती फोन Vivo Y19s 5G को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने धांसू फीचर्स के साथ इसकी कीमत भी बहुत कम रखी है. जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ने की उम्मीद है.

रईश खान | Nov 03, 2025, 04:58 PM IST

1.Vivo Y19s 5G Specifications

Vivo Y19s 5G Specifications
1

Vivo Y19s 5G स्मार्टफोन है, जिसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी प्रोसेसर और एंड्रॉयड 15 पर आधारित FuntouchOS 15 मिलेगा. फोन में 6.74 इंच HD+ LCD स्क्रीन दी गई है. डिस्प्ले के साथ 1600 × 720 पिक्सल रिजॉल्यूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है.

Advertisement

2.Vivo Y19s 5G कैमरा

Vivo Y19s 5G कैमरा
2

वीवो के इस फोन के कैमरे की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है. 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 0.8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी और सेल्फी-वीडियो कॉल के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसके अलावा नाइट, पोर्ट्रेट, लाइव फोटो, स्लो-मो और टाइम-लैप्स जैसे फीचर्स भी हैं.

3.Vivo Y19s 5G बैटरी और कनेक्टिविटी

Vivo Y19s 5G बैटरी और कनेक्टिविटी
3

वीवो वाई19एस में 6000mAh की बैटरी दी गई है. जिसके साथ 15W चार्जिंग USB टाइप-C का सपोर्ट है. कनेक्टिविटी के लिए Vivo Y19s 5G में 5G SA/NSA, डुअल 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 ac (2.4GHz + 5Ghz) है.

4.Vivo Y19s 5G Price: कीमत कितनी है?

Vivo Y19s 5G Price: कीमत कितनी है?
4

कंपनी ने भारत में Vivo Y19s 5G में 4GB + 64GB के साथ कीमत 10,999 रुपये रखी है. जबकि 4GB + 128GB की 11,999 रुपये और टॉप-एंड 6GB + 128GB मॉडल की कीमत 13,499 रुपये रखी है.

TRENDING NOW

5.Vivo Y19s 5G कलर्स

Vivo Y19s 5G कलर्स
5

चाइनीज कंपनी ने इस फोन को मैजेस्टिक ग्रीन और टाइटेनियम सिल्वर के साथ कई कलर ऑप्शन में उतारा है. जिसे यूजर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से खरीदा सकता है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bihar Election: अपने पिता का नाम बोलने में शर्म क्यों आ रही है? कटिहार में तेजस्वी यादव पर बरसे पीएम मोदी
अपने पिता का नाम बोलने में शर्म क्यों आ रही है? कटिहार में तेजस्वी यादव पर बरसे पीएम मोदी
साइबर अपराधियों के निशाने पर बुजुर्ग! 3,000 करोड़ रुपये के डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
साइबर अपराधियों के निशाने पर बुजुर्ग! 3,000 करोड़ रुपये के डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Ikk Kudi Box Office Collection: शहनाज गिल की फिल्म पंजाब में कर रही बंपर कमाई? कॉमेडी-इमोशन से भरपूर जानें कैसा रहा तीसरा दिन
Ikk Kudi Box Office Collection: शहनाज गिल की फिल्म पंजाब में कर रही बंपर कमाई? कॉमेडी-इमोशन से भरपूर जानें कैसा रहा तीसरा दिन
जयपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने 15 से ज्यादा वाहनों को मारी टक्कर 10 की मौत, कई गंभीर
जयपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने 15 से ज्यादा वाहनों को मारी टक्कर 10 की मौत, कई गंभीर
Amitabh Bachchan के घर 'जलसा' के बाहर बढ़ी सुरक्षा: 24 घंटे तैनात रहेगी पुलिस, जानें पूरा मामला
Amitabh Bachchan के घर 'जलसा' के बाहर बढ़ी सुरक्षा: 24 घंटे तैनात रहेगी पुलिस, जानें पूरा मामला
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टॉप 5 सबसे अमीर प्लेयर्स कौन हैं? जानें किस नंबर पर आती हैं स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टॉप 5 सबसे अमीर प्लेयर्स कौन हैं? जानें किस नंबर पर आती हैं स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा
डेंगू की चपेट में Bigg Boss 19 Contestant प्रणित मोरे, जानें इस बीमारी से रिकवरी में कितना लगता है वक्त
डेंगू की चपेट में Bigg Boss 19 Contestant प्रणित मोरे, जानें इस बीमारी से रिकवरी में कितना लगता है वक्त
Dev Deepawali Rangoli Designs: घर के मुख्य द्वार व आंगन में बनाएं ये रंगोली डिजाइन, खूबसूरती देख सबकी टिकी रह जाएंगी निगाहें
Dev Deepawali Rangoli Designs: देव दीपावली पर घर के मुख्य द्वार व आंगन में बनाएं ये रंगोली डिजाइन, खूबसूरती देख सबकी टिकी रह जाएंगी निगाहें
लॉन्च हुआ e-Passport, कौन ले सकता है? जानें स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं अप्लाई
लॉन्च हुआ e-Passport, कौन ले सकता है? जानें स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं अप्लाई
क्या तुलसी की माला पहनने के बाद प्याज और लहसुन खाया जा सकता है? प्रेमानंद महाराज का जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप
क्या तुलसी की माला पहनने के बाद प्याज और लहसुन खाया जा सकता है? प्रेमानंद महाराज का जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE