Vivo Y19s 5G दमदार फीचर्स के साथ लॉन्च, 6000mAh की बैटरी और धांसू कैमरा, इतनी है कीमत

टेक-ऑटो
रईश खान | Nov 03, 2025, 04:58 PM IST
1.Vivo Y19s 5G Specifications
Vivo Y19s 5G स्मार्टफोन है, जिसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी प्रोसेसर और एंड्रॉयड 15 पर आधारित FuntouchOS 15 मिलेगा. फोन में 6.74 इंच HD+ LCD स्क्रीन दी गई है. डिस्प्ले के साथ 1600 × 720 पिक्सल रिजॉल्यूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है.
2.Vivo Y19s 5G कैमरा
वीवो के इस फोन के कैमरे की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है. 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 0.8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी और सेल्फी-वीडियो कॉल के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसके अलावा नाइट, पोर्ट्रेट, लाइव फोटो, स्लो-मो और टाइम-लैप्स जैसे फीचर्स भी हैं.
3.Vivo Y19s 5G बैटरी और कनेक्टिविटी
वीवो वाई19एस में 6000mAh की बैटरी दी गई है. जिसके साथ 15W चार्जिंग USB टाइप-C का सपोर्ट है. कनेक्टिविटी के लिए Vivo Y19s 5G में 5G SA/NSA, डुअल 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 ac (2.4GHz + 5Ghz) है.
4.Vivo Y19s 5G Price: कीमत कितनी है?
कंपनी ने भारत में Vivo Y19s 5G में 4GB + 64GB के साथ कीमत 10,999 रुपये रखी है. जबकि 4GB + 128GB की 11,999 रुपये और टॉप-एंड 6GB + 128GB मॉडल की कीमत 13,499 रुपये रखी है.
5.Vivo Y19s 5G कलर्स
चाइनीज कंपनी ने इस फोन को मैजेस्टिक ग्रीन और टाइटेनियम सिल्वर के साथ कई कलर ऑप्शन में उतारा है. जिसे यूजर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से खरीदा सकता है.