Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!

5 . 2026 की दूसरी तिमाही में हो सकता है लॉन्च

5

हालांकि, ये स्मार्टफोन महंगा हो सकता है. कंपनी ने इसके कीमत के बारे में अभी कोई संकेत नहीं दिया है. Vivo X200 Ultra 2026 की दूसरी तिमाही में लॉन्च हो सकता है. पहले ये चीनी मार्केट में होगा, इसके बाद भारत समेत अन्य देशों में लॉन्च किया जाएगा.