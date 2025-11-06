FacebookTwitterYoutubeInstagram
फिलीपींस में कलमेगी तूफान से भारी तबाही, अब तक 140 लोगों की मौत, 127 लापता, नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई

TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी के 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूटा रिश्ता?

TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी के 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूटा रिश्ता?

UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी

UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी

अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह

अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह

Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!

Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!

1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख

1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख

Astro Rules for Gifts: किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक

किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक

टेक-ऑटो

Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!

Vivo X300 Ultra: वीवो एक्स200 अल्ट्रा में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा. जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP, 50MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 200MP का टेलीफोटो लेंस मिलेगा.

रईश खान | Nov 06, 2025, 06:30 PM IST

1.Vivo X300 सीरीज का फोन

Vivo X300 सीरीज का फोन
1

चीनी कंपनी वीवो के फोन काफी चर्चा में रहते हैं. कंपनी ने हाल ही में Vivo X300 और Vivo X300 Pro लॉन्च किया था. अब कंपनी इसका नेक्स्ट वर्जन Vivo X200 Ultra लेकर आ रही है. जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है.

2.200MP का डुअल कैमरा

200MP का डुअल कैमरा
2

रिपोर्ट्स की मानें तो ये हैंडसेट Vivo X300 और Vivo X300 Pro की तुलना में ज्यादा अपग्रेड होगा. Vivo X200 Ultra में 200MP का डुअल कैमरा दिया जाएगा. ये पहली बार है जब किसी स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल के दो कैमरा मिलेंगे.

3.ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप

ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप
3

लीक्स के मुताबिक, Vivo X200 Ultra में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा. जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP, 50MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 200MP का टेलीफोटो लेंस मिलेगा.

4.शूटिंग के लिए बेस्ट फोन

शूटिंग के लिए बेस्ट फोन
4

इस हैंडसेट के प्राइमरी लेंस स्ट्रीट फोटोग्राफी, पोट्रेट और रोजमर्रा की शूटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे. Vivo X200 Ultra में अतिरिक्त 200MP का कैमरा जुड़ने का मतलब सबसे अलग स्मार्टफोन होने वाला है.

5.2026 की दूसरी तिमाही में हो सकता है लॉन्च

2026 की दूसरी तिमाही में हो सकता है लॉन्च
5

हालांकि, ये स्मार्टफोन महंगा हो सकता है. कंपनी ने इसके कीमत के बारे में अभी कोई संकेत नहीं दिया है. Vivo X200 Ultra 2026 की दूसरी तिमाही में लॉन्च हो सकता है. पहले ये चीनी मार्केट में होगा, इसके बाद भारत समेत अन्य देशों में लॉन्च किया जाएगा.

6.Vivo X200 Ultra specifications

Vivo X200 Ultra specifications
6

लीक्स की मानें, तो 6.8 Inch की OLED डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite Gen 5 होगा. इसकी कीमत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि Vivo X200 Pro को कंपनी ने 94,999 रुपये में लॉन्च किया था.

TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी के 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूटा रिश्ता?
TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी के 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूटा रिश्ता?
UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी
UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी
अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह
अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह
नोएडा के पॉश इलाके में मिली महिला की सिरकटी लाश, दोनों हाथों की हथेलियां भी गायब, इलाके में सनसनी
नोएडा के पॉश इलाके में मिली महिला की सिरकटी लाश, दोनों हाथों की हथेलियां भी गायब, इलाके में सनसनी
Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच
Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच
Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!
Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!
1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख
1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख
Astro Rules for Gifts: किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक
किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक
भारत के ये 5 शहर आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट, इस जगह हो सकता है फाइनल
भारत के ये 5 शहर आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट, इस जगह हो सकता है फाइनल
डॉक्टरों की चेतावनी, Office या Public Toilet में कभी न करें Hand Dryer का इस्तेमाल, जानिए वजह
डॉक्टरों की चेतावनी, Office या Public Toilet में कभी न करें Hand Dryer का इस्तेमाल, जानिए वजह
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
