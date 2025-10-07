FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bilaspur Landslide: हिमाचल के बिलासपुर भीषण हादसा, यात्रियों से भरी बस पर गिरा मलबा, 10 की मौत, कई घायल

Rashifal 08 October 2025: आज तुला वालों चिंता और परेशानी भरा रहेगा दिन, जानें मेष से मीन तक की राशियों का हाल

आपके सेविंग अकाउंट पर किसकी रहती है नजर? CA के दावे से चौंक जाएंगे आप

Diabetes का पता लगाने के लिए 2 बार क्यों लिया जाता है Blood Sample, जानिए इसके पीछे की वजह

IBPS PO Score Card 2025: आईबीपीएस ने जारी किया प्रोबेशनरी ऑफिसर का स्कोर कार्ड, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड

200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी... Vivo ने भारत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन, कीमत जानकर आपका भी खरीदने का होगा मन

Devendra Fadnavis ने अक्षय कुमार को बताया संतरा खाने का तरीका, कहा- केवल नागपुर...

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर जो लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव? DU के इस कॉलेज से ली है डिग्री

Indian Railway: 24,634 करोड़ की लागत के रेल प्रोजेक्ट को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, 18 जिलों में बिछाई जाएंगी नई रेल लाइनें

Inter-Caste Marriage करने वाले कपल्स को मिलती है 10 लाख की सरकारी सौगात! जान लीजिए क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें

Bilaspur Landslide: हिमाचल के बिलासपुर लैंडस्लाइड, यात्रियों से भरी बस पर गिरा मलबा, 10 की मौत, कई घायल

Bilaspur Landslide: हिमाचल के बिलासपुर लैंडस्लाइड, यात्रियों से भरी बस पर गिरा मलबा, 10 की मौत, कई घायल

Rashifal 08 October 2025: आज तुला वालों चिंता और परेशानी भरा रहेगा दिन, जानें मेष से मीन तक की राशियों का हाल

आज तुला वालों चिंता और परेशानी भरा रहेगा दिन, जानें मेष से मीन तक की राशियों का हाल

आपके सेविंग अकाउंट पर किसकी रहती है नजर? CA के दावे से चौंक जाएंगे आप

आपके सेविंग अकाउंट पर किसकी रहती है नजर? CA के दावे से चौंक जाएंगे आप

200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी... Vivo ने भारत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन, कीमत जानकर आपका भी खरीदने का होगा मन

200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी... Vivo ने भारत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन, कीमत जानकर आपका भी खरीदने का होगा मन

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर जो लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव? DU के इस कॉलेज से ली है डिग्री

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर जो लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव? DU के इस कॉलेज से ली है डिग्री

Inter-Caste Marriage करने वाले कपल्स को मिलती है 10 लाख की सरकारी सौगात! जान लीजिए क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें

Inter-Caste Marriage करने वाले कपल्स को मिलती है 10 लाख की सरकारी सौगात! जान लीजिए क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें

200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी... Vivo ने भारत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन, कीमत जानकर आपका भी खरीदने का होगा मन

Vivo V60e 5g: वीवो ने V60 सीरीज का नया स्मार्टफोन Vivo V60e भारत में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस फोन में कैमरा, बैटरी, एआई से जुड़ी चीजों में बदलाव किया है. आइये Vivo V60e के फीचर्स और कीमत जानते हैं.

रईश खान | Oct 07, 2025, 06:51 PM IST

1.MediaTek Dimensity प्रोसेसर

1

Vivo V60e Launched in India: चीनी कंपनी वीवो ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo V60e लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने V60 सीरीज के तहत इस फोन को पेश किया है.  इसमें MediaTek Dimensity प्रोसेसर, 12GB RAM और 256GB तक स्टोरेज का विकल्प मिलेगा. 
 

2.फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

2

इतना ही नहीं Vivo V60e में AI इमेजिंग वाला 200MP कैमरा भी दिया गया है. 6500mAh की बैटरी, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलेगी. Vivo के इस नए फोन में होल-पंच कटआउट में सेल्फी कैमरा दिया गया है.
 

3.Vivo V60e Specifications

3

Vivo V60e में 6.77 इंच की क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए डायमंड शील्ड ग्लास लगाया गया है. 1,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है.
 

4.मीडियाटेक 7360-टर्बो चिपसेट

4

इसके अलावा फोन को पावर देने के लिए मीडियाटेक 7360-टर्बो चिपसेट दिया गया है. डिवाइस Android 15-बेस्ड FuntouchOS 15 पर चलेगा.
 

5.कैमरा

5

वहीं, अगर इस फोन के कैमरे की बात करें तो 200MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है. 8 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है. 6500mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 90W का चार्जर मिलेगा.
 

6.कितनी है कीमत?

6

Vivo V60e तो तीन वैरिएंट में लॉन्च किया गया है. 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ Vivo V60e फोन की कीमत 29,999 रुपये है.  8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये और  12GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन 33,999 रुपये रखी गई है.
 

Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी... Vivo ने भारत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन, कीमत जानकर आपका भी खरीदने का होगा मन
200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी... Vivo ने भारत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन, कीमत जानकर आपका भी खरीदने का होगा मन
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर जो लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव? DU के इस कॉलेज से ली है डिग्री
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर जो लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव? DU के इस कॉलेज से ली है डिग्री
Inter-Caste Marriage करने वाले कपल्स को मिलती है 10 लाख की सरकारी सौगात! जान लीजिए क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें
Inter-Caste Marriage करने वाले कपल्स को मिलती है 10 लाख की सरकारी सौगात! जान लीजिए क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें
कौन हैं IPS Y पूरन कुमार की IAS पत्नी अमनीत पी. ​​कुमार? IIT मद्रास से कर रही हैं डॉक्टरेट की पढ़ाई
कौन हैं IPS Y पूरन कुमार की IAS पत्नी अमनीत पी. ​​कुमार? IIT मद्रास से कर रही हैं डॉक्टरेट की पढ़ाई
1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें 
1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
