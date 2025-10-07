200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी... Vivo ने भारत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन, कीमत जानकर आपका भी खरीदने का होगा मन

6 . कितनी है कीमत?

Vivo V60e तो तीन वैरिएंट में लॉन्च किया गया है. 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ Vivo V60e फोन की कीमत 29,999 रुपये है. 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन 33,999 रुपये रखी गई है.

