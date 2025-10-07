200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी... Vivo ने भारत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन, कीमत जानकर आपका भी खरीदने का होगा मन

Bilaspur Landslide: हिमाचल के बिलासपुर भीषण हादसा, यात्रियों से भरी बस पर गिरा मलबा, 10 की मौत, कई घायल
रईश खान | Oct 07, 2025, 06:51 PM IST
1.MediaTek Dimensity प्रोसेसर
Vivo V60e Launched in India: चीनी कंपनी वीवो ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo V60e लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने V60 सीरीज के तहत इस फोन को पेश किया है. इसमें MediaTek Dimensity प्रोसेसर, 12GB RAM और 256GB तक स्टोरेज का विकल्प मिलेगा.
2.फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
इतना ही नहीं Vivo V60e में AI इमेजिंग वाला 200MP कैमरा भी दिया गया है. 6500mAh की बैटरी, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलेगी. Vivo के इस नए फोन में होल-पंच कटआउट में सेल्फी कैमरा दिया गया है.
3.Vivo V60e Specifications
Vivo V60e में 6.77 इंच की क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए डायमंड शील्ड ग्लास लगाया गया है. 1,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है.
4.मीडियाटेक 7360-टर्बो चिपसेट
इसके अलावा फोन को पावर देने के लिए मीडियाटेक 7360-टर्बो चिपसेट दिया गया है. डिवाइस Android 15-बेस्ड FuntouchOS 15 पर चलेगा.
5.कैमरा
वहीं, अगर इस फोन के कैमरे की बात करें तो 200MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है. 8 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है. 6500mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 90W का चार्जर मिलेगा.
6.कितनी है कीमत?
Vivo V60e तो तीन वैरिएंट में लॉन्च किया गया है. 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ Vivo V60e फोन की कीमत 29,999 रुपये है. 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन 33,999 रुपये रखी गई है.